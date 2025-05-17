阿媽有喜｜「翻版林明禎」Miko扮白雪公主　最想跟袁詠儀一齊扮

電影《OMG！阿媽有喜》本周正式上畫，電影由袁詠儀、大馬DJ陳峰、影后童繽毓及有「翻版林明禎」之稱的黃潔琪Miko Wong主演，營造一部溫情洋溢的家庭電影。電影自上畫以來，不少網民評價靚靚演出高齡產婦角色，無論演技和外型都恰如其分，令不少觀眾有共鳴感。而戲中飾演靚靚囡囡的黃潔琪Miko，也成為焦點熱話指她戲中所飾的網紅，cosplay 角色扮演白雪公主和小紅帽，造型可愛，獲得不少男fans點讚。

有「翻版林明禎」之稱的黃潔琪Miko Wong，在電影《OMG！阿媽有喜》與袁詠儀飾演兩母女。（電影公司提供）

黃潔琪Miko Wong在電影《OMG！阿媽有喜》與袁詠儀飾演兩母女。（《OMG！阿媽有喜》劇照）

對於觀眾的盛讚，Miko喜出望外的說：「哎呀，我都唔知道原來大家對我戲裏便Cosplay嘅角色咁留意，自己都覺得好有趣，所以之前首映有網民建議我用白雪公主造型出現，大家都好有諗頭！」

至於現實生活中，自己最想Cosplay什麼角色造型？她笑說：「其實我冇特別玩Cosplay，所以今次電影裏面嘅白雪公主、小紅帽我都覺得好新鮮，不過卡通人物中我就最喜歡櫻桃小丸子，因為我同佢造型都係齊䕃有啲似，加上面形圓軲轆。可能我哋係失散咗嘅姊妹…哈哈！」

Miko在戲中有扮演小紅帽。（《OMG！阿媽有喜》劇照）

仲扮埋白雪公主。（《OMG！阿媽有喜》劇照）

假如要跟靚靚姐（袁詠儀）母女Cosplay，那一角色會適合？她不禁的說：「呢個考起我，不過《SPY×FAMILY間諜家》裡面嘅角色，靚靚姐可以cosplay 媽咪約兒，我就扮安妮亞，大家都係齊䕃，我又係好鍾意粉紅色啱晒feel！我都好期待同靚靚姐一齊搵吓Cosplay。」

Miko想同袁詠儀一齊Cosplay《SPY×FAMILY間諜家》裡面嘅角色。「靚靚姐可以cosplay 媽咪約兒，我就扮安妮亞。」（《SPY×FAMILY間諜家》劇照）