職業特工隊︱盤點歷任襯得起湯告魯斯女主角 三位憑全裸演出爆紅
由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的荷里活特務動作電影《職業特工隊：最終清算》（Mission：Impossible - Final Reckoning），日前於康城影展舉行世界首映，即將於5月22日在香港上映。《職業特工隊》系列由湯告魯斯於1996年起主演，至今已橫跨超過29年，湯告魯斯亦由三字頭演到六字頭，仍不斷突破動作特技巔峰之餘，系列女主角亦多次變換，並隨劇情故事發展由世界各地女演員演出。
來到系列第八集，除了第五至七集女主角Rebecca Ferguson因為角色Ilsa Faust被殺而未繼續主演，連英國女演員雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）飾演的白寡婦亦未見於演員名單之中，只餘下上集加盟的「卡特隊長」Hayley Atwell及「螳螂女」Pom Klementieff主演。此前，《職業特工隊》系列不乏顏值與知名度甚高的女演員主演，以下為大家盤點歷代襯得起湯告魯斯的女主角！
元祖女主角Emmanuelle Béart
於1996年上映的《職業特工隊》首集，元祖女主角由法國女演員Emmanuelle Béart主演。當年33歲的Emmanuelle Béart，於電影中飾演IMF特工小隊的成員，同時是老隊長的嫩妻，形象非常媚惑誘人，但在老隊長「陣亡」後，卻與當年的「小鮮肉」湯告魯斯有不少曖昧戲份。
現年61歲的Emmanuelle Béart，曾有過兩段短暫的婚姻，均以離婚告終，並育有三名子女。然而她除了隨歲月年華老去，更因為曾經整容而顏值崩壞！Emmanuelle Béart曾於2012年公開反對整容，表示手術後遺症巨大，亦承認自己在1990年曾為嘴唇進行整容手術，並指對自己27歲所下的決定感到後悔。
Emmanuelle Béart年前曾參與拍攝法國紀錄片節目《Resounding Silence》，內容以亂倫關係作主題，提到自己在10歲至14期間，遭受有血緣關係的親人性侵。Emmanuelle Béart於節目上未有公開性侵者的真實身份，但表示並非父親，而當年由於父母與朋友均不知情，因此長年被受性侵，最後在祖母的幫助下擺脫對方的魔掌。
Thandiwe Newton
由香港導演吳宇森執導、於2000年上映的《職業特工隊2》，由Thandiwe Newton飾演女主角。當年年僅28歲的Thandiwe Newton，於電影中飾演一位雙重間諜，並與湯告魯斯及Dougray Scott飾演的反派各有感情線，成為兩位男角之間的磨心。
在主演《職業特工隊2》後，Thandiwe Newton的片約不斷，產量相當豐富，代表作包括2004年上映、被喻為其中一部最具人文關懷與文化議題匯聚的電影《撞車》（Crash）；現年50歲的Thandiwe Newton，過去十年積極在電影、電視劇雙線發展，代表作包括科幻電視劇鉅製《西方極樂園》（West World）。
亨特太太Michelle Monaghan
2006年上映的《職業特工隊3》，由Michelle Monaghan飾演的最重要女主角Julia正式登場。Julia是《職業特工隊》系列中，特工Ethan Hunt第一位愛上的女角，更與她結婚、嘗試從特工生涯中退休，與她一同過隱居生活，然而野心家卻為了傷害Ethan Hunt而向Julia下手，導致二人在第三集身陷險境。
Michelle Monaghan在第三集登場後，在2018年上映的《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission：Impossible—Fall Out）裡再度登場，雖然Julia一角早已換上新身份、隱居甚至結婚，但卻再次成為野心家為了傷害Ethan的途徑。
Michelle Monaghan在主演《職業特工隊3》以外，參與不少美國本地大小製作，包括2015年上映的科幻喜劇《屈機起格命》（Pixels）。Michelle Monaghan當年已年屆47歲，但外貌身型亦保養得宜，即使相隔12年重演Julia一角，與湯告魯斯同框，仍然不減當年銀幕夫妻的魅力。
唯一華裔女特工Maggie Q
《職業特工隊3》除了Julia以外，在香港發跡與走紅的Maggie Q，飾演IMF華裔女特工Zhen Lei亦是另一位重要女角色。Zhen Lei在電影中是IMF特工小隊裡唯一一名女性成員，她在任務中有不少輔助Ethan Hunt的時刻，不論身手、駕駛技術均非常了得。
Maggie Q生於美國，擁有愛爾蘭、波蘭、越南等多國血統，並以混血女演員身份於香港出道。在參演《職業特工隊3》前，Maggie Q的代表作莫過於與吳彥祖合作的《赤裸特工》，劇情中Maggie Q飾演一位危險的女殺手，擅長利用性感、媚惑的外型接近目標並執行刺殺任務。雖然《赤裸特工》的票房並不算成功，然而Maggie Q在電影中露點並跳豔舞的性感演出，至今仍為影迷津津樂道。
「卡特探員」Paula Patton
於2011年上映的系列第四集《職業特工隊：鬼影約章》（Mission：Impossible—Ghost Protocol），由美國女演員Paula Patton飾演卡特探員，甫一登場已經是IMF特工小組的組長，但卻因為任務策劃失敗，而痛失同為特工的戀人，亦因此要協助Ethan Hunt越獄。
電影中，Paula Patton最為觀眾深刻的一幕，必然為結尾在印度大亨的派對上，以超性感造型現身、情挑大亨以套取情報的一幕，雖然卡特探員與Ethan在劇情中並沒有正式的感情線，但他們的吻戲與在飛車途中換衫的戲份，仍然甚具火花。
現年47歲的Paula Patton，曾經有過一段婚姻，與年少時結識的錄音師Robin Thicke於1993年拍拖，並於2005年結婚，育有一位兒子。然而在2014年，Paula Patton卻提入稟要求與丈夫離婚，指控丈夫虐待兒童、對她進行家暴、出軌及濫用酒精與藥物，及後於2017年取得獨子的撫養權。
邦女郎Léa Seydoux
除了「卡特探員」，「邦女郎」Léa Seydoux亦有參演《職業特工隊：鬼影約章》，並於劇情中飾演惡名昭彰、只會以鑽石進行交易的女殺手Sabine Moreau，而她亦正是在劇情開首，槍殺IMF探員，令卡特探員痛失愛侶的殺手，是故Moreau最後被卡特探員在交手期間「意外」踢出窗口、從哈里發塔高空墮下致死，亦非無辜。
Léa Seydoux在《職業特工隊：鬼影約章》裡角色戲份雖然不多，卻為她打開了從法國影壇進入荷里活的大門，此後她參演不少著名電影，代表作包括《接近無限溫暖的藍》（La vie d'Adèle）、《布達佩斯大酒店》（The Grand Budapest Hotel）以及兩部占士邦電影《007：鬼影帝國》（Spectre）及《007：生死有時》（No Time to Die）。
「第二真愛」莉碧嘉費格遜
瑞典女演員莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）為主演《職業特工隊》系列最多部作品的女主角，亦是亨特多年老友Luther口中，繼太太以外第二位珍視的愛人。莉碧嘉費格遜早於16歲出道，在瑞典拍攝多部劇集電影後，2012年憑英國劇集《The White Queen》走紅。
在劇情中飾演愛德華四世王后Elizabeth Woodville，上演多場大膽床戲、博盡全裸演出。有傳湯告魯斯曾經看過該部劇集，被莉碧嘉費格遜的裸露戲迷倒，更有傳加上她與湯告魯斯前妻妮歌潔曼（Nicole Kidman）有幾分相似，因此欽點她成為女主角！
「白寡婦」雲妮莎卻比
近年先後主演《拿破崙》（Napoleon）與《神奇4俠：英雄第一步》（The Fantastic Four：First Steps）的雲妮莎卻比（Vanessa Kirby），憑金髮碧眼的標緻樣貌深入民心，在《拿破崙》裡性感豔麗的演出亦吸引不少觀眾眼球。
在全球走紅前，雲妮莎卻比曾有不少大尺度演出，甚至全裸上鏡示人，包括在電影《Queen and Country》裡背部全裸袒露腰臀曲線；在《The World to Come》裡更與另一位女主角Katherine Waterston全裸上演女女浪漫激情床戲，尺度極大非常香豔！