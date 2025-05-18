職業特工隊︱盤點歷任襯得起湯告魯斯女主角　三位憑全裸演出爆紅

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的荷里活特務動作電影《職業特工隊：最終清算》（Mission：Impossible - Final Reckoning），日前於康城影展舉行世界首映，即將於5月22日在香港上映。《職業特工隊》系列由湯告魯斯於1996年起主演，至今已橫跨超過29年，湯告魯斯亦由三字頭演到六字頭，仍不斷突破動作特技巔峰之餘，系列女主角亦多次變換，並隨劇情故事發展由世界各地女演員演出。

湯告魯斯主演《職業特工隊》首集時，只是年僅33歲的小鮮肉。（《職業特工隊》電影劇照）

《職業特工隊》系列由湯告魯斯於1996年起主演，至今已橫跨超過29年，湯告魯斯亦由三字頭演到六字頭，仍不斷突破動作特技巔峰。（《職業特工隊：最終清算》電影劇照）

《職業特工隊》系列由湯告魯斯於1996年起主演，至今已橫跨超過29年，湯告魯斯亦由三字頭演到六字頭，仍不斷突破動作特技巔峰。（《職業特工隊：最終清算》電影劇照）

來到系列第八集，除了第五至七集女主角Rebecca Ferguson因為角色Ilsa Faust被殺而未繼續主演，連英國女演員雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）飾演的白寡婦亦未見於演員名單之中，只餘下上集加盟的「卡特隊長」Hayley Atwell及「螳螂女」Pom Klementieff主演。此前，《職業特工隊》系列不乏顏值與知名度甚高的女演員主演，以下為大家盤點歷代襯得起湯告魯斯的女主角！

第五至七集女主角Rebecca Ferguson因為角色Ilsa Faust被殺而未繼續主演。（《職業特工隊：叛逆帝國》電影劇照）

英國女演員雲妮莎卻比飾演的白寡婦亦未見於演員名單之中。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

元祖女主角Emmanuelle Béart

於1996年上映的《職業特工隊》首集，元祖女主角由法國女演員Emmanuelle Béart主演。當年33歲的Emmanuelle Béart，於電影中飾演IMF特工小隊的成員，同時是老隊長的嫩妻，形象非常媚惑誘人，但在老隊長「陣亡」後，卻與當年的「小鮮肉」湯告魯斯有不少曖昧戲份。

Emmanuelle Béart與湯告魯斯為《職業特工隊》的男女主角，但二人之間沒有明確的感情線。（《職業特工隊》電影劇照）

Emmanuelle Béart飾演湯告魯斯執勤的IMF特工小組中，特工組長的嫩妻兼成員之一，形象非常媚惑性感。（《職業特工隊》電影劇照）

Emmanuelle Béart與湯告魯斯在劇情中幾乎有床上戲。（《職業特工隊》電影劇照）

現年61歲的Emmanuelle Béart，曾有過兩段短暫的婚姻，均以離婚告終，並育有三名子女。然而她除了隨歲月年華老去，更因為曾經整容而顏值崩壞！Emmanuelle Béart曾於2012年公開反對整容，表示手術後遺症巨大，亦承認自己在1990年曾為嘴唇進行整容手術，並指對自己27歲所下的決定感到後悔。

Emmanuelle Béart曾承認於27歲時，為嘴唇進行整容手術。（Getty Images）

Emmanuelle Béart因為自身經歷的緣故，成為反對整容的活躍分子。（Getty Images）

Emmanuelle Béart年前曾參與拍攝法國紀錄片節目《Resounding Silence》，內容以亂倫關係作主題，提到自己在10歲至14期間，遭受有血緣關係的親人性侵。Emmanuelle Béart於節目上未有公開性侵者的真實身份，但表示並非父親，而當年由於父母與朋友均不知情，因此長年被受性侵，最後在祖母的幫助下擺脫對方的魔掌。

Emmanuelle Béart提到自己在10歲至14期間，遭受有血緣關係的親人性侵。。（Getty Images）

Thandiwe Newton

由香港導演吳宇森執導、於2000年上映的《職業特工隊2》，由Thandiwe Newton飾演女主角。當年年僅28歲的Thandiwe Newton，於電影中飾演一位雙重間諜，並與湯告魯斯及Dougray Scott飾演的反派各有感情線，成為兩位男角之間的磨心。

Thandiwe Newton為《職業特工隊2》的女主角。（《業特工隊2》電影劇照）

湯告魯斯在《職業特工隊2》裡與反派一同爭女，Thandiwe Newton與二人均有感情線，並因此成為雙重間諜。（《業特工隊2》電影劇照）

在主演《職業特工隊2》後，Thandiwe Newton的片約不斷，產量相當豐富，代表作包括2004年上映、被喻為其中一部最具人文關懷與文化議題匯聚的電影《撞車》（Crash）；現年50歲的Thandiwe Newton，過去十年積極在電影、電視劇雙線發展，代表作包括科幻電視劇鉅製《西方極樂園》（West World）。

Thandiwe Newton現年已經50歲。（Getty Images）

Thandiwe Newton曾主演人文關懷與文化意義深遠的著名電影《撞車》。（《撞車》電影劇照）

亨特太太Michelle Monaghan

2006年上映的《職業特工隊3》，由Michelle Monaghan飾演的最重要女主角Julia正式登場。Julia是《職業特工隊》系列中，特工Ethan Hunt第一位愛上的女角，更與她結婚、嘗試從特工生涯中退休，與她一同過隱居生活，然而野心家卻為了傷害Ethan Hunt而向Julia下手，導致二人在第三集身陷險境。

Michelle Monaghan與湯告魯斯在《職業特工隊3》裡飾演男女主角。（《職業特工隊3》電影劇照）

Michelle Monaghan與湯告魯斯飾演的Julia與Ethan Hunt，更於劇情中結婚並計劃隱居。（《職業特工隊3》電影劇照）

Michelle Monaghan在第三集登場後，在2018年上映的《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission：Impossible—Fall Out）裡再度登場，雖然Julia一角早已換上新身份、隱居甚至結婚，但卻再次成為野心家為了傷害Ethan的途徑。

Michelle Monaghan於第六集再次飾演Julia一角，被野心家威脅傷害Ethan Hunt。（《職業特工隊：叛逆之謎》電影劇照）

Michelle Monaghan在主演《職業特工隊3》以外，參與不少美國本地大小製作，包括2015年上映的科幻喜劇《屈機起格命》（Pixels）。Michelle Monaghan當年已年屆47歲，但外貌身型亦保養得宜，即使相隔12年重演Julia一角，與湯告魯斯同框，仍然不減當年銀幕夫妻的魅力。

Michelle Monaghan已年屆49歲，算是保養得宜。（Getty Images）

唯一華裔女特工Maggie Q

《職業特工隊3》除了Julia以外，在香港發跡與走紅的Maggie Q，飾演IMF華裔女特工Zhen Lei亦是另一位重要女角色。Zhen Lei在電影中是IMF特工小隊裡唯一一名女性成員，她在任務中有不少輔助Ethan Hunt的時刻，不論身手、駕駛技術均非常了得。

Maggie Q飾演IMF特工小隊中，Ethan Hunt唯一一位華裔女性隊員，與湯告魯斯對手戲份不少。（《職業特工隊3》電影劇照）

Maggie Q在電影中駕駛林寶堅尼，下車一幕非常性感。（《職業特工隊3》電影劇照）

Maggie Q的角色除了駕駛技術了得，身手亦非常好。（《職業特工隊3》電影劇照）

Maggie Q生於美國，擁有愛爾蘭、波蘭、越南等多國血統，並以混血女演員身份於香港出道。在參演《職業特工隊3》前，Maggie Q的代表作莫過於與吳彥祖合作的《赤裸特工》，劇情中Maggie Q飾演一位危險的女殺手，擅長利用性感、媚惑的外型接近目標並執行刺殺任務。雖然《赤裸特工》的票房並不算成功，然而Maggie Q在電影中露點並跳豔舞的性感演出，至今仍為影迷津津樂道。

Maggie Q於《赤裸特工》跳豔舞的一幕非常經典。（《赤裸特工》電影截圖）

+ 8

「卡特探員」Paula Patton

於2011年上映的系列第四集《職業特工隊：鬼影約章》（Mission：Impossible—Ghost Protocol），由美國女演員Paula Patton飾演卡特探員，甫一登場已經是IMF特工小組的組長，但卻因為任務策劃失敗，而痛失同為特工的戀人，亦因此要協助Ethan Hunt越獄。

Paula Patton在電影中飾演卡特探員，與湯告魯斯之間沒有一條明確的感情線。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

電影中，Paula Patton最為觀眾深刻的一幕，必然為結尾在印度大亨的派對上，以超性感造型現身、情挑大亨以套取情報的一幕，雖然卡特探員與Ethan在劇情中並沒有正式的感情線，但他們的吻戲與在飛車途中換衫的戲份，仍然甚具火花。

Paula Patton與湯告魯斯於電影尾段出席印度媒體大亨的派對，造型非常性感。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

Paula Patton飾演的卡特探員為了套取情報，出手引誘大亨。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

現年47歲的Paula Patton，曾經有過一段婚姻，與年少時結識的錄音師Robin Thicke於1993年拍拖，並於2005年結婚，育有一位兒子。然而在2014年，Paula Patton卻提入稟要求與丈夫離婚，指控丈夫虐待兒童、對她進行家暴、出軌及濫用酒精與藥物，及後於2017年取得獨子的撫養權。

Paula Patton現年49歲，保養仍然非常得宜。（Getty Images）

Paula Patton歷經一段婚姻，被相戀多年但有濫用酒精與藥物的丈夫家暴、虐兒及出軌。（Getty Images）

邦女郎Léa Seydoux

除了「卡特探員」，「邦女郎」Léa Seydoux亦有參演《職業特工隊：鬼影約章》，並於劇情中飾演惡名昭彰、只會以鑽石進行交易的女殺手Sabine Moreau，而她亦正是在劇情開首，槍殺IMF探員，令卡特探員痛失愛侶的殺手，是故Moreau最後被卡特探員在交手期間「意外」踢出窗口、從哈里發塔高空墮下致死，亦非無辜。

Léa Seydoux於電影中飾演性感但陰沉的女殺手。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

Léa Seydoux在與「卡特探員」Paula Patton對打期間，被踢出窗戶、從哈里發塔墮樓而死。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

Léa Seydoux在《職業特工隊：鬼影約章》裡角色戲份雖然不多，卻為她打開了從法國影壇進入荷里活的大門，此後她參演不少著名電影，代表作包括《接近無限溫暖的藍》（La vie d'Adèle）、《布達佩斯大酒店》（The Grand Budapest Hotel）以及兩部占士邦電影《007：鬼影帝國》（Spectre）及《007：生死有時》（No Time to Die）。

Léa Seydoux近年非常活躍於大銀幕。（視覺中國）

Léa Seydoux曾主演同志電影《接近無限溫暖的藍》，亦是她的生涯代表作之一。（《接近無限溫暖的藍》電影劇照）

Léa Seydoux一連主演兩部007電影，成為唯一重演同一位角色的邦女郎。（《007：鬼影帝國》電影劇照）

「第二真愛」莉碧嘉費格遜

瑞典女演員莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）為主演《職業特工隊》系列最多部作品的女主角，亦是亨特多年老友Luther口中，繼太太以外第二位珍視的愛人。莉碧嘉費格遜早於16歲出道，在瑞典拍攝多部劇集電影後，2012年憑英國劇集《The White Queen》走紅。

瑞典女演員莉碧嘉費格遜為主演《職業特工隊》系列最多部作品的女主角。（莉碧嘉費格遜IG圖片）

莉碧嘉費格遜在《The White Queen》中搏盡演出，獲提名金球獎視后。（影片截圖）

在劇情中飾演愛德華四世王后Elizabeth Woodville，上演多場大膽床戲、博盡全裸演出。有傳湯告魯斯曾經看過該部劇集，被莉碧嘉費格遜的裸露戲迷倒，更有傳加上她與湯告魯斯前妻妮歌潔曼（Nicole Kidman）有幾分相似，因此欽點她成為女主角！

+ 1

「白寡婦」雲妮莎卻比

近年先後主演《拿破崙》（Napoleon）與《神奇4俠：英雄第一步》（The Fantastic Four：First Steps）的雲妮莎卻比（Vanessa Kirby），憑金髮碧眼的標緻樣貌深入民心，在《拿破崙》裡性感豔麗的演出亦吸引不少觀眾眼球。

「白寡婦」雲妮莎卻比於第六集登場。（《職業特工隊：叛逆之謎》電影劇照）

雲妮莎卻比於《拿破崙》裡的造型相當性感，媚態十足！（《拿破崙》電影劇照）

在全球走紅前，雲妮莎卻比曾有不少大尺度演出，甚至全裸上鏡示人，包括在電影《Queen and Country》裡背部全裸袒露腰臀曲線；在《The World to Come》裡更與另一位女主角Katherine Waterston全裸上演女女浪漫激情床戲，尺度極大非常香豔！

雲妮莎卻比於走紅前曾主演電影《Queen and Country》，飾演第二女主角。（《Queen and Country》電影劇照）

雲妮莎卻比於電影裡全裸上鏡，性感地於大宅後園褪衣裸背演出。（《Queen and Country》電影截圖）

雲妮莎卻比奔放地展示腰臀曲線，非常性感誘人。（《Queen and Country》電影截圖）

雲妮莎卻比走紅後，於2020年與Katherine Waterston合演電影，二人飾演女同性戀人。（《The World to Come》電影劇照）