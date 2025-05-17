死神來了6︱爛番茄92%新鮮度創紀錄　斗膽違反例牌結局成系列最佳

荷里活恐怖片系列《死神來了》事隔14年再度推出全新一集《死神來了：血脈》（Final Destination Bloodlines），劇情重構並擴闊死神奪命計劃的版圖與時空，比前五集更具野心！《死神來了：血脈》日前已於香港及世界各地上映，更在電影評論網站爛番茄上奪得影評人92%新鮮度及觀眾90%爆趣評分，創下歷來前作從未企及的超高評分！

《死神來了：血脈》成為系列在爛番茄上歷來評分最高的一集！（《死神來了：血脈》電影劇照）

《死神來了：血脈》在電影評論網站爛番茄上奪得影評人92%新鮮度及觀眾90%爆趣評分，創下歷來前作從未企及的超高評分！（網站截圖）

《死神來了：血脈》在電影評論網站爛番茄上奪得影評人92%新鮮度及觀眾90%爆趣評分，創下歷來前作從未企及的超高評分！（網站截圖）

《死神來了：血脈》劇情由無差別連環死亡慘劇，變成橫跨家族三代的死亡血咒，雖然死神仍未露出真面目，但卻一直未放過曾經僥倖逃過死劫的女主角，甚至延禍三代讓一眾主角劫數難逃！電影上映後，不少外國評論認為系列未有因為昔日的成功而重複套路，除了招牌家居意外死法，亦加入具幽默感又機關處處的死亡陷阱。

《死神來了：血脈》劇情由無差別連環死亡慘劇，變成橫跨家族三代的死亡血咒！（《死神來了：血脈》電影劇照）

《死神來了：血脈》劇情由無差別連環死亡慘劇，變成橫跨家族三代的死亡血咒！（《死神來了：血脈》電影劇照）

《死神來了：血脈》劇情由無差別連環死亡慘劇，變成橫跨家族三代的死亡血咒！（《死神來了：血脈》電影劇照）

《死神來了：血脈》劇情由無差別連環死亡慘劇，變成橫跨家族三代的死亡血咒！（《死神來了：血脈》電影劇照）

有影評人形容：「《死神來了：血脈》是系列最好的一集，雖然有不少觀眾能夠預料、宏大集體的死亡場景，但亦斗膽違反恐怖片約定俗成的例牌結局方程式，因此成為系列重啟下的佳作！」亦有人提出：「雖然血脈元素並非《死神來了》的必要結構，然而從中層層剝開死神陰謀、呈現從未出場的死神『性格』，讓電影饒有趣味！」

不少爛番茄影評人對《死神來了：血脈》評價甚高。（網站截圖）

有影評人認為《死神來了：血脈》一反恐怖片約定俗成的例牌結局，成為趣味所在。（《死神來了：血脈》電影劇照）