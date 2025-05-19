職業特工隊｜湯告魯斯跟Do姐學廣東話　講「約埋老Best」冇難度

電影《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）現正上映，早前鄭裕玲（Do姐）獲邀到倫敦專訪一眾演員，當中最緊要有系列嘅主角湯告魯斯（Tom Cruise）。而作為香港代表，Do姐都不負眾望，即席教湯告魯斯講一句廣東話做宣傳。

這一幕的創作概念，原來是源自湯告魯斯小時候在電視上看過的黑白影片。（影片截圖）

湯告魯斯就坦言就算是角色Ethan，也有恐懼和脆弱一面，只是故事發展下去逼不得已去做。（影片截圖）

作為系列最終章，由宣傳到海報，都見到湯告魯斯力Sell親身上陣，徒手捉住小型飛機追捕反派一幕，在機翼上更有多番動作，非常驚險。Do姐問到這一幕的創作概念，原來是源自湯告魯斯小時候在電視上看過的黑白影片。影片中見到有人在機翼行走表演，當時已經覺得好神奇，從而記下來。而經過拍攝《職業特工隊》系列、《壯志凌雲》(Top Gun）系列，以及《巴利薛爾：飛常任務》（American Made）後，湯告魯斯自命已是一名專業的跳傘運動員及特技演員，所以一直去挑戰高空動作，今次甚至從飛機型號及操作細節都仔細研究。

作為學生，湯告魯斯好認真去記住每粒字讀音。（影片截圖）

即時照住講都冇乜「走樣」。（影片截圖）

最後可以一句呵成讀晒，唔止職業，直頭專業。（影片截圖）

鏡頭前勇不可擋，但Do姐問到鏡頭下的湯告魯斯，又會唔會恐懼一刻？湯告魯斯就坦言就算是角色Ethan，也有恐懼和脆弱一面，只是故事發展下去逼不得已去做。至於湯本人，無論是角色還是自己，都不介意呈現出害怕的感受。「但我不會被它左右，面對未知，可以選擇害怕，也可以選擇探索及了解它。」

去到最後，Do姐就即場教湯告魯斯講兩句中英夾雜的廣東話，來宣傳電影，第一句比較容易是「Mission Impossible好firm」，呢句湯都講得好Firm，字正腔圓。另一句較高難度，就係「約埋老best睇Mission Impossible」，湯得知背後意思後，都好認同，而且好快就學到，仲大讚Do姐教得好。