職業特工隊︱盤點1至7集瘋狂動作場面　湯告魯斯爬哈里發塔最經典

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的荷里活特務動作電影《職業特工隊：最終清算》（Mission：Impossible - Final Reckoning）日前於康城影展舉行世界首映，即將於5月22日在香港正式上映。《職業特工隊》系列電影由1996年起啟動，男主角伊頓亨特（Ethan Hunt）為湯告魯斯生涯飾演集數最多的角色，並在每集不斷突破動作電影特技巔峰，一集比一集更驚險、難度更高！

以下為大家盤點第一至七集瘋狂特技場面！

《職業特工隊：最終清算》即將於5月22日在香港正式上映。（視覺中國）

《職業特工隊》

第一集最令人印象深刻，一定是湯告魯斯倒吊入保險密室盜取特工名單資料一幕！

湯告魯斯倒吊入保險密室盜取特工名單資料一幕成為系列經典！（《職業特工隊》電影劇照）

湯告魯斯倒吊入保險密室盜取特工名單資料一幕成為系列經典！（《職業特工隊》電影劇照）

湯告魯斯倒吊入保險密室盜取特工名單資料一幕成為系列經典！（《職業特工隊》電影劇照）

湯告魯斯倒吊入保險密室盜取特工名單資料一幕成為系列經典！（《職業特工隊》電影劇照）

然而最驚險的特技動作，則為炸破巨型魚缸逃離現場、湯告魯斯與數千加侖水鬥快跑的一幕。據指當時湯告魯斯為了避開四處亂飛的玻璃碎片，令他腳踝受傷！

第一集最驚險的特技動作，則為炸破巨型魚缸逃離現場、湯告魯斯與數千加侖水鬥快跑的一幕。（《職業特工隊》電影劇照）

《職業特工隊2》

要數第二集最驚險一幕，必定是開場湯告魯斯徒手攀岩的場！當時他在毫無安全措施下，徒手攀爬猶他洲峽谷地國家公園（Dead Horse Point State Park）的2000呎高懸崖，更凌空跳向相隔15尺的另一塊石頭，連導演吳宇森亦表示拍攝時幾乎緊張得暈倒！

開場湯告魯斯徒手攀爬猶他洲峽谷地國家公園的2000呎高懸崖！（《職業特工隊2》電影劇照）

開場湯告魯斯徒手攀爬猶他洲峽谷地國家公園的2000呎高懸崖！（《職業特工隊2》電影劇照）

開場湯告魯斯徒手攀爬猶他洲峽谷地國家公園的2000呎高懸崖！（《職業特工隊2》電影劇照）

開場湯告魯斯徒手攀爬猶他洲峽谷地國家公園的2000呎高懸崖！（《職業特工隊2》電影劇照）

《職業特工隊2》導演吳宇森表示，拍攝湯告魯斯攀岩一幕時幾乎緊張得暈倒！（《職業特工隊2》電影花絮照）

《職業特工隊2》導演吳宇森表示，拍攝湯告魯斯攀岩一幕時幾乎緊張得暈倒！（《職業特工隊2》電影花絮照）

《職業特工隊2》導演吳宇森表示，拍攝湯告魯斯攀岩一幕時幾乎緊張得暈倒！（《職業特工隊2》電影花絮照）

《職業特工隊3》

湯告魯斯在第三集，曾在距離上海兩小時車程的西塘古鎮實景取景，然而最驚險地攀爬上海摩天大廈的場面，卻其實是廠景拍攝。雖然未能在實景拍攝摩天大廈，但湯告魯斯仍親身上陣、綁上一條安全帶便完成體能要求甚高的一幕！

湯告魯斯攀爬上海摩天大廈的場面，其實是廠景拍攝。（《職業特工隊3》電影劇照）

《職業特工隊：鬼影約章》

毫無疑問，湯告魯斯在第四集一圓上集實景攀爬摩天大廈的夢想，更選中當時全球最高的建築物——位於杜拜的哈里發塔（Burj Khalifa）！雖然實景拍攝時並未如電影畫面一樣高，但其實湯告魯斯仍要在哈里發塔外2722尺高空攀爬與跑動，他拍攝後更笑言第二日睡醒時出了一身冷汗！

湯告魯斯選中當時全球最高的建築物哈里發塔，在塔外2722尺高空攀爬與跑動！（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

湯告魯斯選中當時全球最高的建築物哈里發塔，在塔外2722尺高空攀爬與跑動！（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

湯告魯斯選中當時全球最高的建築物哈里發塔，在塔外2722尺高空攀爬與跑動！（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

《職業特工隊：叛逆帝國》

來到第五集，湯告魯斯上演徒手捉緊A400軍用貨機、並隨軍機起飛的驚人特技動作，極有可能為全系列風險最高的動作場面！據指，湯告魯斯在兩日內拍攝四次起飛一幕，雖然拍攝時由多條安全索固定在軍機外，然而最高風險之處是隨時撞上飛機的雀鳥，他亦表示當時曾被碎石擊中，幸好並非擊中面部，無礙他繼續演出。

湯告魯斯上演徒手捉緊A400軍用貨機、並隨軍機起飛的驚人特技動作，極有可能為全系列風險最高的動作場面！（《職業特工隊：叛逆帝國》電影花絮照）

湯告魯斯上演徒手捉緊A400軍用貨機、並隨軍機起飛的驚人特技動作，極有可能為全系列風險最高的動作場面！（《職業特工隊：叛逆帝國》電影花絮照）

湯告魯斯上演徒手捉緊A400軍用貨機、並隨軍機起飛的驚人特技動作，極有可能為全系列風險最高的動作場面！（《職業特工隊：叛逆帝國》電影花絮照）

湯告魯斯上演徒手捉緊A400軍用貨機、並隨軍機起飛的驚人特技動作，極有可能為全系列風險最高的動作場面！（《職業特工隊：叛逆帝國》電影花絮照）

湯告魯斯上演徒手捉緊A400軍用貨機、並隨軍機起飛的驚人特技動作，極有可能為全系列風險最高的動作場面！（《職業特工隊：叛逆帝國》電影花絮照）

值得一提的另一幕，則為湯告魯斯在水底密室裡盜取特別名單的一幕，全程潛水戲份均為實拍，湯告魯斯在水底閉氣演出一連串動作長達6分鐘，肺活量驚人！

湯告魯斯在水底密室裡盜取特別名單的一幕，閉氣演出一連串動作長達6分鐘，肺活量驚人！（《職業特工隊：叛逆帝國》電影劇照）

《職業特工隊：叛逆之謎》

湯告魯斯在第六集開場便從飛機中高空跳傘（Halo Jump）在2萬5000呎高空開始拍攝，全程實拍，不論湯告魯斯或攝影師其實亦技術驚人！結尾一場直升機追逐戰，湯告魯斯在2000呎高空從垂吊的貨物沿繩爬上飛行中的直升機，途中更要急墜40呎重新攀爬，實在佩服湯告魯斯破自己的能耐！

結尾一場直升機追逐戰，湯告魯斯在2000呎高空從垂吊的貨物沿繩爬上飛行中的直升機！（《職業特工隊》叛逆之謎》電影劇照）

結尾一場直升機追逐戰，湯告魯斯在2000呎高空從垂吊的貨物沿繩爬上飛行中的直升機！（《職業特工隊》叛逆之謎》電影劇照）

結尾一場直升機追逐戰，湯告魯斯在2000呎高空從垂吊的貨物沿繩爬上飛行中的直升機！（《職業特工隊》叛逆之謎》電影劇照）

結尾一場直升機追逐戰，湯告魯斯在2000呎高空從垂吊的貨物沿繩爬上飛行中的直升機！（《職業特工隊》叛逆之謎》電影劇照）

結尾一場直升機追逐戰，湯告魯斯在2000呎高空從垂吊的貨物沿繩爬上飛行中的直升機！（《職業特工隊》叛逆之謎》電影劇照）

《職業特工隊：死亡清算上集》

直至上集，湯告魯斯終於大玩特技聯乘，將電單車跳躍結合高速飛行（Speed-Flying）特技。湯告魯斯在拍攝前特意訓練高速飛行兩年，並為拍攝進行500次跳傘與1萬3000次電單車飛躍練習，而高速飛行作為世上極少數人能掌握的極限運動，湯告魯斯需要練習螺旋飛行技巧，並以時速超過80公里高速下著地，當時湯告魯斯能在61歲之齡完成，實在令人難以想像！

湯告魯斯將電單車跳躍結合高速飛行特技。（《職業特工隊：死亡清算上集》影片截圖）

湯告魯斯將電單車跳躍結合高速飛行特技。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

《職業特工隊：死亡清算上集》在全球各地上映後，觀眾對湯告魯斯表演的高難度動作特技均感到滿意。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

湯告魯斯以61歲高齡挑戰高速飛行特技。（劇照）

好佩服湯告魯斯每次有危險場口都親自上陣。（劇照）

高速飛行特技（Speed-flying）是世界上僅有少數人懂的極限運動。（花絮畫面）