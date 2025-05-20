全知讀者視角︰滅世預言︱安孝燮李敏鎬JISOO全明星陣容夢幻共演

韓國電影《全知讀者視角：滅世預言》即將於七月強勢在香港上映，電影由安孝燮×李敏鎬×蔡秀彬×申承浩×NANA×JISOO全明星陣容夢幻共演，改編NAVER WEBTOON現象級話題作，官方前導預告第二彈震撼曝光！

《全知讀者視角：滅世預言》即將於七月強勢在香港上映，電影由安孝燮×李敏鎬×蔡秀彬×申承浩×NANA×JISOO全明星陣容夢幻共演！（《全知讀者視角：滅世預言》預告截圖）

《全知讀者視角：滅世預言》即將於七月強勢在香港上映，電影由安孝燮×李敏鎬×蔡秀彬×申承浩×NANA×JISOO全明星陣容夢幻共演！（《全知讀者視角：滅世預言》電影海報）

《全知讀者視角：滅世預言》故事講述小說描繪的末日世界變成現實，只有我知道這部小說的結局！金獨子（安孝燮）是一名二十多歲的平凡男子，他是一本名為《在滅世中存活的三種方法》的冷門網絡小說的唯一讀者。自從在學校時代開始閱讀這部小說，經過十年的連載，小說的結局終於出版，但金獨子不滿意這個結局，寫了一封充滿憤怒的信給作者，稱之為「史上最糟糕的小說」。

《全知讀者視角：滅世預言》安孝燮主演。（《全知讀者視角：滅世預言》預告截圖）

《全知讀者視角：滅世預言》李敏鎬主演。（《全知讀者視角：滅世預言》預告截圖）

寄出信件後，小說的末日世界突然變成現實，小說中的全能英雄劉眾赫（李敏鎬）出現在金獨子面前。作為唯一知道如何在這個世界生存的人，金獨子和他的同伴們救出了兪正赫，並努力通過寫出自己的新結局來拯救世界。

《全知讀者視角：滅世預言》由申承浩主演。（《全知讀者視角：滅世預言》預告截圖）

《全知讀者視角：滅世預言》由NANA主演。（《全知讀者視角：滅世預言》預告截圖）

《全知讀者視角：滅世預言》改編自WEBTOON漫畫系列《全知讀者視角》（singNsong），由《死亡「動」新聞》導演金秉佑執導，KIM Byung-woo, LEE Jung-min編劇，全明星主演陣容包括《社內相親》安孝燮、《繼承者們》李敏鎬、《劫機1971》蔡秀彬、《男航女機師》申承浩、《假面女郎》NANA及《雪降花》JISOO金智秀！

《全知讀者視角：滅世預言》由蔡秀彬主演。（《全知讀者視角：滅世預言》預告截圖）