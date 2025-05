史迪仔｜真人版4大必睇原因　8歲童星擅長跳草裙舞玩滑浪

迪士尼最得人鍾意嘅破壞王史迪仔,首度以真人版登上大銀幕!以一身真實感十足的藍色毛毛,配上活靈活現的神情動作,CGI版史迪仔既百分百還原可愛趣怪的模樣,又有前所未見的活潑動感,化身成為超得意萌寵闖入真人世界,冧爆全球萬千粉絲。(6月29日上映)



奧斯卡最佳動畫提名導演Dean Fleischer Camp,率領《阿拉丁》幕後班底重金打造頂尖CGI特技活現史迪仔。(《史迪仔》劇照)

史迪仔人氣高企超越20年

多年來人氣高企的史迪仔,本身是外星實驗生物626號,人設百厭鬼馬、古靈精怪,愛搞破壞又力大無窮,兼且超級聰明。自2002年於《扮嘢小魔星》動畫面世後,史迪仔不但贏盡觀眾歡心,更榮獲奧斯卡最佳動畫提名。之後接連推出續集以及電視影集,一直大受歡迎。今次化身真人版,定必掀起新一輪史迪仔熱潮,唔睇冇話題!

史迪仔本身是外星實驗生物626號,人設百厭鬼馬、古靈精怪,愛搞破壞又力大無窮,兼且超級聰明。(《史迪仔》劇照)

頂尖特技活現史迪仔

迪士尼將經典動畫真人化,往績驕人質素有保證,今次繼全球叫好叫座的《阿拉丁》(Aladdin) 、《獅子王》(The Lion King) 後,請來奧斯卡最佳動畫提名導演Dean Fleischer Camp,率領《阿拉丁》幕後班底重金打造頂尖CGI特技活現史迪仔,同時沿用動畫原裝配音班底,為觀眾帶來新鮮感與親切感兼備的經典再現!

史迪仔和妮露兩個孤獨的靈魂相遇,發展出一段真摯的感情。(《史迪仔》劇照)

夏威夷可愛女孩化身妮露

史迪仔之外,小女孩主角妮露亦有真人版,由從數百名試鏡者脫穎而出、擅長跳草裙舞和滑浪的8歲夏威夷女童Maia Kealoha擔演,完全入型入格融入角色。同場更有其他大家熟悉的角色,包括強霸博士和獨眼霹靂,重現一幕幕經典大場面!

史迪仔之外,小女孩主角妮露亦有真人版,由從數百名試鏡者脫穎而出。(《史迪仔》劇照)

擅長跳草裙舞和滑浪,8歲夏威夷女童Maia Kealoha擔演妮露。(《史迪仔》劇照)

劇情搞鬼又窩心感人

電影有趣搞鬼之餘,一如動畫般重視「Ohana」,以史迪仔和妮露兩個孤獨的靈魂相遇,發展出一段真摯的感情,重現金句精神「Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten」(Ohana 即係屋企人,屋企人唔會被離棄或遺忘)。故事中的友情和親情窩心感人,大人細路都會有所共鳴。