風林火山︱應智贇揭142組7年製作過程　感激麥浚龍一舉動提攜後輩

《風林火山》曾被稱為香港犯罪劇情電影的「都市傳說」，早前於「第78屆康城電影節」上映，引起全城熱議及關注！《風林火山》康城首映席上有不少香港觀眾，在映後亦分享個人觀後感，對電影在美學與敘事層面上評價兩極，其中有不少觀眾認為劇情艱澀難懂，令外界對《風林火山》期待程度出現前所未見的波動！

《風林火山》康城首映席上有不少香港觀眾，在映後亦分享個人觀後感，對電影在美學與敘事層面上評價兩極。（《風林火山》劇照）

《風林火山》康城首映席上有不少香港觀眾，在映後亦分享個人觀後感，對電影在美學與敘事層面上評價兩極。（《風林火山》劇照）

曾執導《深宵閃避球》與《超神經械劫案下》的香港新晉導演應智贇，日前於社交媒體分享短文，自爆為《風林火山》副導演，談及拍攝團隊的努力與製作點滴，反擊外界隻言片語評價。應智贇於帖文中分享漫長的製作過程：「142組，是一個甚麼概念？7年，是一個多麼煎熬的過程？一個初出茅廬的副導演，變成一個中年大叔。」簡短兩句已道出《風林火山》製作經年的匠心與付出。

曾執導《深宵閃避球》與《超神經械劫案下》的香港新晉導演應智贇，自爆為《風林火山》副導演，談及拍攝團隊的努力與製作點滴。（黃浩宏 攝）

應智贇亦表示有別於外界單憑幾句影評與莫名其妙流出片段便草率定論，在他眼中《風林火山》價值遠非隻言片語能夠總結：「我看的是無數人共同挑戰極限的回憶。服裝組、特化組每天花數小時為主演、群演一絲不苟的造型；替每一顆鏡頭修補演員臉上的疤痕。槍械組、動作組在冰天雪地徒手上彈，為每位殺手度身訂造不同型號的槍械和武器。美術組、道具組歇斯底里地建構導演執愛的「黑白灰」世界。這位副導演在導演身上學到數之不盡的執著和對『美學』的堅持。」

應智贇形容《風林火山》是無數人共同挑戰極限的回憶。（《風林火山》劇照）

應智贇以副導演身份親歷《風林火山》拍攝製作過程，自然是絕無僅有對作品有充份了解的成員，他坦言：「《風林火山》，是我入行以來最期待的作品，沒有之一。感恩能參與其中，足夠跟別人炫耀一輩子的事。」對這部電影推崇備至，亦表達能夠參與其中、與有榮焉！

應智贇自揭為《風林火山》副導演，並分享在隧道為金城武戲份取景的花絮照。（應智贇threads圖片）

應智贇除了表達對導演麥浚龍的推崇與愛戴，亦趁機會感謝在自己成為導演、拍攝個人作品時，麥浚龍身體力行支持與提攜的義舉：「謝謝導演，義無反顧的在《超神經械劫案下》中客串。」足顯麥浚龍奮力在個人電影與音樂作品追求完美以餘，亦對後輩成材給予肯定。