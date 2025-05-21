哪一天我們會紅｜劇中戲名大惡搞　《破。地獄》突然變動作片？

ViuTV劇集《哪一天我們會紅》，昨晚（20/5）播出第12集，講到YouTube頻道層層疊同無景深參與電影《行路誇啦啦2》拍攝，電影上畫時雙方都緊張票房表現，紛紛上網站查閱票房數字。而有趣是，顯示電影票房那一頁，據剪接師杜杜在社交平台Threads分享，其他電影名字原來都有花過心思設計，將一些大家耳熟能詳的名字改成另一戲名，小小出現幾秒鐘的畫面，原來都精心設計，足見誠意。



幕後人員分享畫面上，其他電影名字原來都有花過心思設計，將一些大家耳熟能詳的名字改成另一戲名。（網頁截圖）

事實上，劇中大家參與拍攝的電影《行路誇啦啦》，某程度是取材自岑珈其首度擔正，票房破千萬的《緣路山旮旯》，而從表中可見的其他戲名，當中就有不少將時下電影改名「重映」。而且整個表多達25部，相當有心思。

劇中大家參與拍攝的電影《行路誇啦啦》，某程度是取材自岑珈其首度擔正，票房破千萬的《緣路山旮旯》。（《緣路山旮旯》海報）

例如排頭位的有將《侏羅紀公園》加《復仇者聯盟》聯乘的《白堊紀聯盟》，《九龍城寨之圍城》會變成《九龍寨城之圍牆》、《破。地獄》變成動作片《智破。地獄門》、《飢餓遊戲》變成《飽肚遊戲》、紀錄片《香港四徑大步走》變成《香港八山大踏步》、《我談的那場戀愛》變成《我拍的那場電影》，《看我今天怎麼說》變成《聽你昨天怎樣說》，連兩位編審的前作《白日之下》也自行惡搞成《白日之間》，相當有趣。

《破。地獄》變成動作片《智破。地獄門》，有冇得諗？（《破地獄》劇照）

而剪接師杜杜上載了這張圖後，都獲得大量粉絲點讚，令他非常感謝。他強調今次上載的只是初稿，正式出街的版本並未有流出，所以有打錯字的情況，請諒解。同時亦強調整個表都是玩味性質，不用太介意排名。