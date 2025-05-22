徐偉棟未趁520機會表白坦言冇乜點追　仍不忘大讚姚子羚三項優點

馬來西亞與香港合拍喜劇《做個有錢人》，由張繼聰、吳肇軒、童繽毓、羅家英及吳岱融等主演，電影昨日（21日）於香港舉行首映禮。除主演吳肇軒以外，同樣曾赴馬來西亞拍戲的徐偉棟，亦以嘉賓身份到場支持，並接受傳媒訪問。

《做個有錢人》於香港舉行首映禮，徐偉棟亦有到場支持吳肇軒。（陳順禎 攝）

徐偉棟出席《做個有錢人》香港首映禮。（陳順禎 攝）

徐偉棟於《做個有錢人》首映禮上接受訪問期間，提到早前與吳肇軒到馬來西亞拍攝《無懼》，表示期待上映：「最近終於開始宣傳、有眉目上映，都幾期待同大家見面！」迎接電影上映同時，不少觀眾期待他與緋聞女友姚子羚發展戀情，讓事業愛情兩得意，徐偉棟笑言：「事業未有成㗎，所以愛情都暫時排緊隊先！希望事業更有成，我拍咗幾部戲都未出街，希望今年都可以同大家見面。」

徐偉棟謙稱事業未有成，要繼續努力累積建立家庭的資源。（陳順禎 攝）

徐偉棟透露目前仍為單身，心思集中以工作為先，而在剛過去「520」這個甜蜜的日子，亦未作表白：「520冇咩表示呀，我對呢啲日子冇乜特別感覺，連生日都唔係點慶祝。」至於追女仔妙法，他亦委婉地表示：「追緊女仔？冇乜點追呀，都係了解中啦！了解得幾好嘅，慢慢嚟啦，希望唔好咁急，件事認真做就慢慢做好佢！」但仍大讚眼中姚子羚三項優點：「我覺得佢非常善良、工作認真、係個非常好嘅女仔！」