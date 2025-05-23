哪一天我們會紅︱凌文龍兩分鐘諷刺網絡生態︰多巴胺先係流量密碼

ViuTV劇集《哪一天我們會紅》近日啟播後成為話題作品，劇情聚焦Youtube頻道及網絡內容生態，貼近觀眾生活之餘，亦具諷刺意味、自娛娛人！日前播出的第12集中，凌文龍飾演的凌老闆，期望入股「層層疊」頻道，與岑珈其飾演的創辦人況珈其對談，指出觀眾每日在流量操控下吸收垃圾內容、對質素深度毫無要求的習性，短短兩分鐘戲份句句精闢獨到，極具警世作用！

凌文龍與岑珈其在《哪一天我們會紅》劇情中一段短短兩分鐘的對戲，諷刺網絡生態、對白對觀眾而言極具警世作用。（凌文龍IG圖片）

凌文龍與岑珈其在《哪一天我們會紅》劇情中一段短短兩分鐘的對戲，諷刺網絡生態、對白對觀眾而言極具警世作用。（凌文龍IG圖片）

凌文龍與岑珈其在《哪一天我們會紅》劇情中一段短短兩分鐘的對戲，諷刺網絡生態、對白對觀眾而言極具警世作用。（凌文龍IG圖片）

《哪一天我們會紅》劇情中，況哥（況珈其）提及以內容創作人自豪時，凌老闆隨即潑冷水表示：「不妨企前少少，因為Content is King呢個槪念其實真係過咗氣！」況哥則否認：「其實內容唔重要呢樣嘢已經好多人講過，但我哋都知道最後留得住觀眾嘅係咩！」凌老闆表示網絡上一切過眼雲煙、追求質素甚為多餘，更舉例表示：「譬如話喺『震驚13億人』嗰啲標題面前，大部分人冇抗拒力㗎！一段由AI產生的虛假新聞，越假就越多人㩒入去睇！網民真正需要嘅只係一個話題、刺激同快感！」

凌老闆直指努力付出追求質素無用：「你話為咗質素，營營役役咗100個鐘，但你嘅流量都唔夠人哋用10秒鐘、舐下塊廁所板！多巴胺先係終極嘅流量密碼！」凌老闆的觀點無疑寫實反映大眾與網絡生態的問題，在「標題黨」「荒誕假新聞」「匪夷所思的熱爆話題」三大陷阱下毫無抵抗能力，亦扼殺創意與思考。

凌文龍於劇集中直言網民對標題黨、假新聞及熱話毫無抵抗力。（《哪一天我們會紅》劇集截圖）

況哥形容濫用話題性、盲目追求流量的行為，對觀眾而言與毒販無異：「你知唔知嗰啲垃圾片，已經令到幾多觀眾冇晒思考能力、冇晒耐性，影響咗幾多創作人、為咗迎合觀眾放棄深度、放棄創意！呢啲片荼毒咗觀眾同內容創作人，仲有未來嘅世界！」凌老闆嘲笑況在現今世界討論未來，表示：「投資只係為咗賺錢啫，如果唔係為咗咩呢？」況珈其則義正辭嚴地表示：「如果錢係你唯有一興趣嘅嘢，唔該你唔好搞Youtube！」

岑珈其反駁凌文龍，垃圾內容令觀眾失去思考能力與耐性，亦扼殺創意與深度。（《哪一天我們會紅》劇集截圖）

凌老闆則闡述更商業的視野：「所以你咪坐喺到囉！頭先你講嘅垃圾，全個世界都係、每個平台都係！演算法只係迎合緊每個人嘅口味！所以你有冇諗過，其實人根本就係鍾意睇垃圾呀？放棄內容創作人嘅身份，專心掌握流量密碼啦，如果唔係、係個市場放棄你呀！」凌老闆的觀點著眼投資製作後的回報利益，在純商業社會自然難以反駁，然而劇情亦讓觀眾反思，在廉價網絡內容填塞每日時間同時，大眾受生態影響、缺乏思考與耐性，是否同時扼殺音樂、電影、劇場等藝術形式的發展，甚至生存空間。