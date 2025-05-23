不赦之罪︱6號@RubberBand渾厚聲線演繹　《愛的痛別式》MV首曝光

《不赦之罪》由黃秋生、蘇玉華、歐鎮灝、陳書昕及陳紫萱主演。（《不赦之罪》電影劇照）

「愛你的仇敵，因愛能勝過仇恨。」

由高先電影有限公司榮譽發行，廖婉虹監製，新銳導演林善及譚善揚聯合執導新作《不赦之罪》將於6月5日正式上映，為了迎接這一重要時刻，電影主題曲《愛的痛別式》於今日（5月22日）正式與觀眾見面。《愛的痛別式》由金像配樂師波多野裕介傾情作曲，全能創作人陳詠燊感性加「詞」，香港樂壇領軍樂隊RubberBand的主音6號以沉痛聲線完美演繹出最痛的離別。

（《不赦之罪》電影主題曲MV截圖）

電影《不赦之罪》由影帝黃秋生、舞台劇后蘇玉華、矚目新星歐鎮灝（George@P1X3L）、魅力四射的陳書昕及文青女神陳紫萱擔綱演出。透過鏡頭，電影深入探討信仰，叩問寬恕、善惡與人性的真義。《不赦之罪》作為首季「總會拍電影」計劃的勝出作品，先後入圍東京國際電影節亞洲未來競賽單元及香港國際電影節火鳥大獎新秀電影競賽（華語）並大獲好評。不僅在海外放映中受到了高度關注，也在本地觀眾中引發了深思，獨特的題材和電影美學更是備受矚目。

（《不赦之罪》電影主題曲MV截圖）

金像配樂師波多野裕介攜手打造音樂盛宴 用音樂帶領觀眾走進角色的死蔭幽谷

金像配樂師波多野裕介身兼主題曲作曲、編曲、監製三職，無疑是《愛的痛別式》的靈魂人物。作為金像獎得主，他曾憑《七月與安生》與金培達一同榮獲「最佳原創電影音樂」。此次，他不僅為《不赦之罪》全片配樂，更為主題曲親自操刀，將充滿藝術性的音樂與電影強烈的視覺風格完美結合，每個音符都如同心靈的低語，悄然帶領觀眾走進角色的死蔭幽谷。

在尋找靈感的階段，導演林善與譚善揚與波多野裕介會一起想像歌曲呈現的畫面：「希望會有種苦中帶樂的感覺，想有一種懸而未決的味道：生命有時候就是有些結不能夠簡單化解，有些傷痛會永遠伴隨，但隨著時間的流逝與沉澱，人可能就會慢慢找到自己的步調，學會和生命中某些遺憾與灰暗共舞，就像結局最後一幕的牧師一樣，要繼續踏上自己的新旅程。」有了共同的方向，波多野裕介從角色身上找到創作靈感，希望透過《愛的痛別式》傳遞出「放下恨意，寬恕仇敵」的深刻感覺。

（《不赦之罪》電影主題曲MV截圖）

全能創作人導演陳詠燊再為電影主題曲填詞 將哀傷化作文字感性書寫〈愛的痛別式〉

負責填詞的陳詠燊（Sunny）不僅在拍戲與編劇方面技藝精湛，歌詞創作同樣展現出他獨特的才華。Sunny曾為電影《逆流大叔》的《愛的痛別式》、《飯戲攻心2》的〈我們曾經白頭到老〉等歌曲下筆，而《飯戲攻心》的《愛的痛別式》更榮獲提名香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲」，其細膩的歌詞深深打動了無數觀眾。此次，Sunny不僅擔任《不赦之罪》的編劇顧問，還肩負起為主題曲填詞的重任。以《愛的痛別式》為題，他深入挖掘電影所傳遞的沉痛情感，將愛的悸動與離別的哀傷化作文字，宛如詩篇般流淌。每一行歌詞都彷彿在低語，訴說著心靈深處的掙扎與渴望，讓聽者在音樂中感受到那份無法言喻的情感共鳴。

《不赦之罪》主題曲〈愛的告別式〉製作團隊，成員包括（左至右）譚善揚、陳詠燊、波多野裕介、鄭名輝、下（左至右）6號@RubberBand及導演林善。（電影公司提供）

談到今次創作背後的想法，Sunny表示：「電影對人生提出了不少的提問，我們希望觀眾在離場時帶著怎樣的情緒呢？就是這首歌的使命。這齣電影有一定的爭議性，主題曲同樣也可以有不同的寫法，最後在多次修改後，我與監製、導演們也作了現在的選擇：不要大道理，不強行釋懷 —— 好好擁抱當下的感受。因為只有願意承認當下的痛，才有能力一步一步，踏實地，在黑暗中往光明處走去。」在芸芸歌詞中，最令Sunny感觸的是最尾的昇華之句：「『愛要痛著念掛』—— 痛，其實是仍然愛著一個人的憑證吧。」

6號@RubberBand以渾厚聲線演繹《不赦之罪》主題曲〈愛的痛別式〉。（電影公司提供）

6號@RubberBand 渾厚聲線情感爆發 抑揚有致演繹悲痛故事

為主題曲獻唱的6號@RubberBand，感染力與爆發力兼具的渾厚聲線有如說書人，沉鬱地隨著抑揚有致的旋律，逐字逐句引領聽眾走入一個交織著懷緬、不忿與悲慟等複雜情感的故事之中。提及今次與電影團隊合作的契機﹐6號憶述：「都來得很自然，最主要是數年前樂隊幫忙《逆流大叔》主題曲與配樂時，已跟監製Jacqueline（廖婉虹）認識了，彼此有着很深的信任，再加上，今次《不赦之罪》的主題曲填詞人正是陳詠燊導演，再加上作曲、編曲的人是一直久仰大名、渴望合作的波多野裕介，我是沒有抗拒的理由，而且一聽Demo，已聽出不是自己樂團常做的曲風，更想挑戰一下自己。」

6號@RubberBand以渾厚聲線演繹《不赦之罪》主題曲〈愛的痛別式〉。（電影公司提供）

而在錄音階段，6號亦留下不少深刻回憶：「開始錄音的日程，碰上自己患了感冒，引致很嚴重的失聲，電影歌曲團隊十分體諒，錄音日期一改再改，最後，我知道有些期也不能再褪，進錄音室那聲音狀態其實不是自己最好，但卻是這種瑕疵不完美，跟主題曲的調子很相近，這是非常幸運的事情。」

（《不赦之罪》電影主題曲MV截圖）

《愛的痛別式》MV 同步公開 率先窺探《不赦之罪》電影世界

《愛的痛別式》MV同步公開，率先帶領觀眾窺探《不赦之罪》的電影世界。隨著6月5日的上映日期漸近，優先場票已經開賣。不少影迷在觀看日前釋出的短短一分鐘預告片後，早已翹首以盼。如今，隨著主題曲MV的推出，期待感無疑再度攀升！

近四分鐘的《愛的痛別式》MV中，畫面在教堂、墳場、臥室等不同電影場景中交織，彷彿在時間的長河中撩動著每一個情感的波瀾。由黃秋生飾演的梁牧師、蘇玉華飾演的梁師母、歐鎮灝（George）飾演的少年犯，以及陳書昕（Sheena）飾演的牧師女兒晴晴，眾人之間的過去若隱若現，逐漸勾勒出一個關於罪惡、寬恕與人性的深刻故事。這充滿想像空間的MV，每一個畫面都如詩般動人，將觀眾引入情感的漩渦，讓人不禁沉醉其中，期待著即將展開的故事旅程。

（《不赦之罪》電影主題曲MV截圖）

風中的花無法捉緊，最愛的人歸於天國。誰道慈愛必須寬恕仇敵？刻骨信念並未為愛譜出福音，隨悲劇一刻戛然變調。你是否甘心埋葬仇恨，頌唱「愛要痛著念掛」？

《不赦之罪》電影主題曲《愛的痛別式》於今日在各大音樂串流平台上架，並於同日釋出MV。《愛的痛別式》無疑為《不赦之罪》的情感深度增添了層次，讓觀眾在欣賞影片的同時，也能感受到音樂所帶來的心靈震撼。《不赦之罪》將於6月5日正式上映，期待觀眾在影院中體驗這段深刻而動人的故事。《不赦之罪》由高先電影有限公司榮譽發行。