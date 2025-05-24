湯怡一家夏威夷親子裝亮相　逆市沙田開舖︰好多舊同學特登嚟搵我

迪士尼真人版電影《史迪仔》（Lilo & Stitch）即將於5月29日上映，電影今日（24日）舉行香港迪士尼樂園首映禮，邀請錢家樂湯盈盈、Bob林盛斌、湯怡麥秋成等星級家庭及周家怡、影后鍾雪瑩等出席，一家大細踏上樂園藍地氈進場！

錢嘉樂、湯盈盈一家到迪士尼樂園出席《史迪仔》香港首映禮！（莫匡堯 攝）

錢嘉樂、湯盈盈、姚樂怡及周家蔚均帶同子女到迪士尼樂園出席《史迪仔》香港首映禮！（莫匡堯 攝）

林盛斌一家到迪士尼樂園出席《史迪仔》香港首映禮！（莫匡堯 攝）

孫慧雪一家到迪士尼樂園出席《史迪仔》香港首映禮！（莫匡堯 攝）

湯怡、麥秋成一家到迪士尼樂園出席《史迪仔》香港首映禮！（莫匡堯 攝）

陳詠燊導演一家到迪士尼樂園出席《史迪仔》香港首映禮！（莫匡堯 攝）

周家怡到迪士尼樂園出席《史迪仔》香港首映禮！（莫匡堯 攝）

梁雍婷到迪士尼樂園出席《史迪仔》香港首映禮！（莫匡堯 攝）

湯怡與麥秋成今日帶同女兒出席首映，一家三口更以親子裝示人，大曬家庭幸福！湯怡表示花紋風格貼合夏威夷主題，但女兒卻因一事「不滿」！湯怡受訪時表示：「佢想著長裙，同媽咪一樣，不過依家短裙都好靚呀！」湯怡女兒年紀尚幼，在鏡頭面前顯得相當怕醜，而湯怡則表示在首映後會趁機會遊園，並欣賞煙花匯演！

湯怡、麥秋成一家三口在《史迪仔》首映禮上接受訪問。（莫匡堯 攝）

談到最新動向，湯怡早前於沙田日資百貨超級市場裡逆市開設甜品店，繼續售賣糕餅甜品外，亦推出雞蛋仔、雪糕與飲品，湯怡亦分享開新鋪的興奮：「沙田嗰間係實體鋪，唔係Pop-up store，有得坐低喺到食。」表示不時會親身巡鋪，而於沙田就讀中學的湯怡亦表示有不少同學與街坊撐場：「我撞返好多舊同學、朋友仔，始終以前喺沙田讀書，佢哋知道我開鋪就特登過嚟搵我！」對於香港整體市道下滑，麥秋成表示會努力經營：「擔心就實擔心，但要有信心，每一行都有自己嘅生存方式。」

湯怡逆市在沙田開鋪，喜獲舊同學與朋友支持。（莫匡堯 攝）