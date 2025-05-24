鍾雪瑩《哪一天我們會紅》神預言封后　周家怡破地獄新作保持神秘

迪士尼真人版電影《史迪仔》（Lilo & Stitch）即將於5月29日上映，電影今日（24日）舉行香港迪士尼樂園首映禮，邀請錢家樂湯盈盈、Bob林盛斌、湯怡麥秋成等星級家庭及周家怡、影后鍾雪瑩等出席，一家大細踏上樂園藍地氈進場！

錢嘉樂、湯盈盈一家到迪士尼樂園出席《史迪仔》香港首映禮！（莫匡堯 攝）

錢嘉樂、湯盈盈、姚樂怡及周家蔚均帶同子女到迪士尼樂園出席《史迪仔》香港首映禮！（莫匡堯 攝）

林盛斌一家到迪士尼樂園出席《史迪仔》香港首映禮！（莫匡堯 攝）

孫慧雪一家到迪士尼樂園出席《史迪仔》香港首映禮！（莫匡堯 攝）

湯怡、麥秋成一家到迪士尼樂園出席《史迪仔》香港首映禮！（莫匡堯 攝）

陳詠燊導演一家到迪士尼樂園出席《史迪仔》香港首映禮！（莫匡堯 攝）

周家怡到迪士尼樂園出席《史迪仔》香港首映禮！（莫匡堯 攝）

梁雍婷到迪士尼樂園出席《史迪仔》香港首映禮！（莫匡堯 攝）

周家怡、梁雍婷、鍾雪瑩與麗英@小薯茄一同來到迪士尼樂園出席首映禮，談到樂園為拍拖聖地，作為單身貴族的周家怡隨即笑指：「你講咩呀？咩以前呀？你講咩呀！」令鍾雪怕怕表示：「算啦我哋都係唔好講嘢喇！其實我成日都自己嚟㗎，咩呀？你哋唔畀人鍾意自己嚟迪士尼㗎咩？」令全場大笑，更笑指可以請職員對質證明為常客！麗英曾經為《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）進行配音，去年亦到樂園參加巡遊與宣傳活動，麗英笑言：「我係阿羨呀，唔知大家仲記唔記得？」梁雍婷曾自爆多年沒有入園：「成十年冇嚟喇，所以係懷緬青春嘅時候！回春呀！」周家怡則笑指：「我成日嚟㗎！成日都回春！」讓眾人大讚家怡容顏保養極佳！

周家怡、梁雍婷、鍾雪瑩與麗英一同在《史迪仔》首映上接受傳媒訪問。（莫匡堯 攝）

鍾雪瑩原來是迪士尼樂園常客，經常獨自遊園！（莫匡堯 攝）

《哪一天我們會紅》昨日（23日）播出大結局，不少觀眾坦言非常感動，更認為鍾雪飾演的雞粉對謝咏欣飾演的Yannis一句對白「神預言」自己的星途。鍾雪受訪時表示：「嗰段戲份係上年暑假嘅時候拍嘅，嗰時都冇諗任何嘢（獲得影后），同埋艾粒成日都戲謔呢樣嘢，所以用嚟搞下笑！神預言呀，你鍾意可以咁寫嘅！」鍾雪亦希望劇集能夠引起觀眾對創作人更加關注，並祝福一眾同劇演員：「希望《哪一天我們會紅》入面所有演員都好啦！」麗英作為小薯茄成員，自言對劇集講述網絡創作團隊的辛酸，猶其身同感受：「每晚都會睇到一啲片段，都會覺得『究竟我係為咩去創作呢？』有好多呢啲諗法。我希望大家留意多啲創作者，見到大家努力創作緊！」

鍾雪瑩在《哪一天我們會紅》裡神預言自己上年年底榮封金馬影后！（莫匡堯 攝）

周家怡、梁雍婷與鍾雪瑩作為《破．地獄》女配角團隊，對導演陳茂賢為首的創作團隊新計劃支吾以對，似乎有意保持神秘，家怡則笑言：「講唔講得㗎？唔講得㗎！一日唔死都仲有戲拍㗎！我哋仲未『破地獄』所以會繼續拍落去！」至於好友衛詩雅榮封影后後已否請食飯，家怡則表示：「未呀！不過快㗎喇、快㗎喇！」