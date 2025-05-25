藏海傳｜開播三日點播奪冠　細數肖戰戰力單曲銷量曾破世界紀錄

年度古裝劇《藏海傳》現正於Disney+ 緊貼熱播，開播三日已空降Disney+ 熱播排行冠軍！劇集由頂流男神肖戰領銜主演，作為演藝生涯的最新成績單，收視及熱度見證他日益精進的演技及潛力。肖戰魅力非凡，連「煲劇女王」Do姐 (鄭裕玲) 也被迷倒，曾在節目中公開「示愛」，期待能親自訪問肖戰。以下就來揭開這位頂流男神從寂寂無名的設計師，到成為外型與實力兼備的男神的華麗蛻變。

開播三日已空降Disney+ 熱播排行冠軍！（《藏海傳》海報）

肖戰曾是設計師開設工作室

頂流男神肖戰現時紅遍中港台，出道前竟是一名設計師！他在出生地重慶主修現代國際設計藝術，在讀書時期已經創立工作室接平面設計項目，絕對是才貌兼備的校草。即使出道爆紅成為巨星，肖戰仍會「回歸本業」親自操刀唱片封面﹑慈善活動或演唱會平面設計。超疼愛粉絲的肖戰不時透過社交平台分享手繪作品，憑畫寄意，與粉絲互動，為其打氣，暖心舉動令他吸粉無數！

肖戰的演技一直大獲好評。（《藏海傳》劇照）

單曲銷量破世界紀錄

肖戰一直胸懷歌手夢，在二十四歲時參加選秀節目，一圓站在舞台上的夢想，本來只想「到此一遊」，卻難擋天生的明星光芒及實力，脫穎而出，加入偶像男團「X玖少年團」正式開啟星途。其後，肖戰於歌影視三棲全面發展，都奪得亮眼成績。他在2020年推出的單曲《光點》，單日內賣出超過2000 萬，更打破健力士世界紀錄成為全球最暢銷數位單曲，展現其超強人氣！

肖戰在2020年推出的單曲《光點》，單日內賣出超過2000 萬，更打破健力士世界紀錄成為全球最暢銷數位單曲。(網上圖片)

《陳情令》紅遍亞洲

在戲劇方面，肖戰的冒起堪稱演藝圈傳奇。出道短短三年，便成功憑古裝劇《陳情令》中「魏無羨」一角紅遍亞洲，一躍成為炙手可熱的「古裝男神」。肖戰於劇中的演出層次分明﹑張弛有度，獲得觀眾一致認可，迅速躋身中國內地一線男星之列。《陳情令》不僅成為其演藝生涯代表作，更被譽為內地古裝劇的巔峰之作，爆紅後，肖戰超高人氣更吸引眾多國際品牌青睞，成為TOD'S、GUCCI、NARS等一線品牌的寵兒，更衝出國際參與米蘭時裝周。

《陳情令》一劑令肖戰紅遍亞洲，出道三年躍升為頂流。（《陳情令》劇照）

《藏海傳》首播即橫掃多個平台收視

肖戰主演的最新古裝劇《藏海傳》首播即創下驚人收視佳績，不僅強勢跑贏內地各播放平台同時段劇集，更攻佔各大平台熱度排行榜！首播三日內即登上Disney+ 香港熱播排行冠軍，勢不可擋！《藏海傳》在多個平台的話題度持續攀升，再次印證肖戰作為頂級演員的市場號召力與演技實力。肖戰完美拿捏複雜角色 — 內裡背負血海深仇，但為籌謀復仇而沉著冷靜，眼神及情緒轉換戲味十足，除被網民大讚，就連總導演鄭曉龍也讚賞他演技有突破，更計劃與肖戰「二搭」再度合作，而劇中飾演肖戰母親的陳妍希亦大讚他演技「沉穩且有爆發力」。

肖戰瞓身露點，相信都對帶動收視有幫助。（《藏海傳》劇照）

肖戰多層次「電影級演技」大受好評

肖戰飾演的藏海在預告一句復仇宣言：「殺了平津侯，就是我活在世上唯一的目的」，預示劇中他對復仇的決心。為報平津侯滅門之仇，在第七集中，藏海以身犯險獻身為太后陪葬，最後雖以超強風水知識破解皇陵機關，成功破局，但卻賠上了一起修陵的工匠的生命，當目睹無辜者慘死時，肖戰一段撕心裂肺的崩潰吶喊戲，將角色內心的掙扎與痛苦演繹得淋漓盡致，又再為劇集獻上名場面！肖戰表現角色黑化復仇的陰暗面，又透過破局展現出其赤子之心的本質，為後續劇情發展埋下深刻伏筆，預示後續將有更多權謀佈局與高能反轉，讓觀眾對肖戰的演技及劇中伏線充滿期待。