Matrix｜林迪安跟八爺去荷里活　翻譯頻出錯激發自學英文︰好自豪

香港武打演員及動作指導林迪安（Dion），在行內是數一數二的動作指導，曾經跟八爺袁和平一齊到荷里活發展，拍下《廿二世紀殺人網絡》（Matrix）系列，其動作場面成為全球經典。日前，林迪安去到文雋的YouTube頻道「講呢啲 講嗰啲」接受訪問，講到在荷里活發展的經歷。【影片連結】

林迪安去到文雋的YouTube頻道「講呢啲 講嗰啲」接受訪問，講到在荷里活發展的經歷。（影片截圖）

去荷里活發展以為講笑

林迪安講到當時跟八爺做副動作指導，有日八爺跟自己說有機會到荷里活發展，他以為開玩笑，猛說要預埋自己一份。結果有一日，八爺真的約他出去開會，為荷里活之行做準備，從而便跟6位兄弟，齊齊陪八爺勇闖荷里活。

年近80的八爺，當年到荷里活發展時為53歲。（資料相片）

八爺袁和平到荷里活發展，拍下《廿二世紀殺人網絡》（Matrix）系列，其動作場面成為全球經典。（《廿二世紀殺人網絡》影片截圖）

到荷里活發展，最大問題是語言，雖然片場有提供翻譯，但期間就發生一些誤差令林迪安不得不自學英文。「我當時英文好差，差到連『When』同『What Time』嘅意思都唔識分，有次演員約我食飯，我想問佢幾時？便問『What time？』對方聽到一頭霧水。我就係喺在咁嘅情況下去荷里活發展。」

林迪安︰「我當時英文好差，差到連『When』同『What Time』嘅意思都唔識分，就係喺在咁嘅情況下去荷里活發展。」（影片截圖）

翻譯頻出錯激發自學

而觸發林迪安要學英文的，是因為教演員所做的動作，出來都不對版。「例如我同翻譯講，要佢哋踏大步啲，個馬要坐低啲，但我發現出嚟嘅效果，完全唔係嗰回事，個翻譯講錯晒我嘅意思，開始覺得唔對路，便醒覺自己要學好英文。」

教演員的動作，統統做不到所要求的，林迪安漸漸發現是翻譯出現問題。（《廿二世紀殺人網絡》影片截圖）

林迪安盛讚奇洛李維斯人品甚好，重情重義。（影片截圖）

除了買書看，林迪安亦有請補習老師，逢星期六、日又落社區學英文，更爭取機會日日講，到學會了基本英文可以溝通下，便開始改善跟翻譯的合作模式。「之前我會同翻譯講︰『叫佢用力打個直拳啦！』到學咗英文之後，我會問翻譯『直拳』點講？『Straight Punch』，『OK！You Straight Punch，more power！』一切從咁樣開始，唔再係直接叫翻譯講。」

林迪安後來有參與《蜘蛛俠2》（2004）拍攝。（影片截圖）

同30人用英文開會都冇問題

雖然都係簡單英語詞彙，但過程已經相當夠用，亦能直接向演員表達想要的效果。「幾年後拍《蜘蛛俠2》（2004），合作嘅都係A-grade嘅製作人，但我已經可以用英文，同30幾位，各部門的阿頭開會，當然可能佢哋都會有聽唔明嘅地方，但我會一輪嘴不停講，令我覺得好自豪，學英文變成自己最大收穫。」

學了一段時間，林迪安已經可以用英文，同30幾位工作人員開會。（影片截圖）

曾經在香港和荷里活拍戲，要道出兩地的不同，林迪安覺得香港拍攝較靈活，但欠系統，荷里活就剛剛相反。「在香港，只要現場兩、三個人有共識，對白、動作等都可以改，但壞處係冇系統。相反，荷里活好注重前期工作，你想臨時改一句對白，要向導演、監製、老闆請示，每樣嘢都涉及保險。」因為分分鐘因為修的一句對白，足以影響到電影日後如有任何損失，都不獲賠償，所以大家都小心處理。