前三級片女星OL造型側躺辦公椅　黑絲短裙緊貼美臀大曬絕對領域

35歲前香港三級片女星藍燕（現改名藍心妍），曾主演《3D肉蒲團之極樂寶鑑》飾演女主角鐵玉香，合作葉山豪、雷凱欣及何華超等演員，當年性感演出震撼影壇，令觀眾印象深刻。近年藍心妍活躍內地，最近推出網絡電影《黑白潛行2》及《新龍門客棧之英雄覺醒》等作品，演出性感尺度大減，但仍偶爾在社交媒體派發福利，身材多年來依然火辣養眼！

藍燕曾主演《3D肉蒲團之極樂寶鑑》飾演女主角鐵玉香，當年性感演出震撼影壇。（《3D肉蒲團之極樂寶鑑》劇照）

藍燕曾主演《3D肉蒲團之極樂寶鑑》飾演女主角鐵玉香，當年性感演出震撼影壇。（《3D肉蒲團之極樂寶鑑》劇照）

藍燕曾主演《3D肉蒲團之極樂寶鑑》飾演女主角鐵玉香，當年性感演出震撼影壇。（《3D肉蒲團之極樂寶鑑》劇照）

藍燕曾主演《3D肉蒲團之極樂寶鑑》飾演女主角鐵玉香，當年性感演出震撼影壇。（《3D肉蒲團之極樂寶鑑》劇照）

藍心妍日前在社交媒體上分享一段短片，身穿一件緊身白裇衫與超緊身短裙，僅僅將美臀覆蓋，更以吊襪帶扣住黑色絲襪，火辣度驚人！藍心妍在短片中搔首弄姿，把玩眼鏡誘惑觀眾，更側躺於辦公椅上展露前凸後翹的S型身材，加上短裙與吊襪帶造型露出雪白美腿「絕對領域」，誘惑力令大難以招架！

藍燕在社交媒體分享一段OL打扮影片，大曬前凸後翹身材曲線以及絕對領域！（藍心妍IG影片截圖）

藍燕在社交媒體分享一段OL打扮影片，大曬前凸後翹身材曲線以及絕對領域！（藍心妍IG影片截圖）

藍燕在社交媒體分享一段OL打扮影片，大曬前凸後翹身材曲線以及絕對領域！（藍心妍IG影片截圖）

藍燕在社交媒體分享一段OL打扮影片，大曬前凸後翹身材曲線以及絕對領域！（藍心妍IG影片截圖）

藍燕在社交媒體分享一段OL打扮影片，大曬前凸後翹身材曲線以及絕對領域！（藍心妍IG影片截圖）

藍燕在社交媒體分享一段OL打扮影片，大曬前凸後翹身材曲線以及絕對領域！（藍心妍IG影片截圖）

藍心妍在影片中以OL打扮大玩視覺誘惑之餘，在影片帖文中更「女版霸道總裁」上身，情挑一眾影迷粉絲：「你想在我的辦公室裡工作嗎？那就看你表現如何！」吸引大量網民留言，亦有粉絲興奮表示：「我要投遞歷履！電郵在哪裡？」非常入戲配合！