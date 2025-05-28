新《哈利波特》三大童星選角曝光　「妙麗」符合多元條件但惹爭議

改編自長篇小說的《哈利波特》（Harry Potter），2001年拍成電影，戲中三位童星主角丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、愛瑪屈臣（Emma Watson）及路拔格連（Rupert Grint）都大受歡迎。而早前HBO已公告會開全新劇集版，昨日便公開三位童星選角，而其中飾演「妙麗」的英國女星Arabella Stanton最具爭議。

《哈利波特》的主角們，演哈利（左）的丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、演妙麗（中）的愛瑪屈臣（Emma Watson），以及演榮恩（右）的路拔格連（Rupert Grant）。20年過去，他們飾演的角色不只在電影中，也在小說中長大成人。（劇照）

《哈利波特》的三位主角，陪伴大家成長。（劇照）

HBO昨晚在官方社交平台公告，會由曾演出電視劇《Grow》的蘇格蘭男星Dominic McLaughlin飾演「哈利波特」、英國男星Alastair Stout飾演「榮恩」，而曾演音樂劇《Matilda: The Musical》的英國女星Arabella Stanton，就飾演「妙麗」。

HBO昨晚在官方社交平台公告，分別會由國女星Arabella Stanton飾演「妙麗」、蘇格蘭男星Dominic McLaughlin飾演「哈利波特」，以及英國男星Alastair Stout飾演「榮恩」。（網上圖片）

據知該影集製作將橫跨至少十年，而這次海選是從32,000名9至11歲，居住在英國與愛爾蘭孩童挑選出來。而當時的公告便強調「包容與多元的選角政策」，要求各大經理人公司在提交人選時，不用考慮種族、性別、身心障礙、性取向等問題。電影版「妙麗」愛瑪屈臣也曾經公開支持多元選角決定，認為角色特質遠比外貌重要。

非裔男演員Paapa Essiedu將飾演「石內卜」。（網上圖片）

但當今次選角名單公開後，「妙麗」的膚色就惹起不少爭議，拉丁裔的她雖然同樣有天真的笑容，惹人喜愛，但部分網民仍對其膚色有意見，跟預想的不符。其實Arabella有絕對實力，年僅9歲時已在倫敦演出《小魔女》音樂劇，實力不容小覷。其實今次並非在選角上首次惹爭議，早前公布由黑人英國男星Paapa Essiedu飾演「石內卜」已大受爭議，因為在原著中，石內卜被形容其外貌膚色為「Sallow Skin」，根據劍橋字典的解釋，就是形容「灰黃色的（白種人）膚色」。