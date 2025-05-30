紅地氈「鏡頭簽名」成照妖鏡　惠英紅孫儷無一倖免得一位女神過關

2025年時尚芭莎年度盛典昨日（28日）於上海舉行，盛典前的紅地氈環節雲集一眾中港演員，包括楊冪、張震、孫儷、惠英紅與鞠婧禕等。紅地氈上眾多拍攝環節中，官方「鏡頭簽名」環節畫面在網絡流傳後引起熱議，一眾藝人靠近廣角鏡頭前以墨水筆在透明膠片上簽名時，樣貌皮膚與皺紋在超特寫鏡頭下表露無遺，不論燈光與拍攝角度均被網民詬病，頓成紅地氈「照妖鏡」！

2025年時尚芭莎年度盛典於上海舉行，楊冪盛裝登上紅地氈。（視覺中國）

2025年時尚芭莎年度盛典於上海舉行，楊冪與影后惠英紅在紅地氈上合照。（視覺中國）

2025年時尚芭莎年度盛典於上海舉行，鞠婧禕亦盛裝亮相紅地氈。（視覺中國）

紅地氈「鏡頭簽名」環節中，不少女藝人均大方上前參與，在第一身視覺下留下簽名，然而影后惠英紅、視后孫儷、吳謹言等，卻無一倖免因為特寫鏡頭令容貌瑕疵表露無遺，不論是歲月留下的皺紋、皮膚粗粒與妝容均被鏡頭放大，畫面效果相當驚人！

紅地氈「鏡頭簽名」環節中，不少女藝人均大方上前參與，然而特寫鏡頭卻令容貌瑕疵表露無遺！（微博圖片）

紅地氈「鏡頭簽名」環節中，不少女藝人均大方上前參與，然而特寫鏡頭卻令容貌瑕疵表露無遺！（微博圖片）

紅地氈「鏡頭簽名」環節中，不少女藝人均大方上前參與，然而特寫鏡頭卻令容貌瑕疵表露無遺！（微博圖片）

紅地氈「鏡頭簽名」環節中，不少女藝人均大方上前參與，然而特寫鏡頭卻令容貌瑕疵表露無遺！（微博圖片）

紅地氈「鏡頭簽名」環節中，不少女藝人均大方上前參與，然而特寫鏡頭卻令容貌瑕疵表露無遺！（微博圖片）

紅地氈「鏡頭簽名」環節中，不少女藝人均大方上前參與，然而特寫鏡頭卻令容貌瑕疵表露無遺！（微博圖片）

紅地氈「鏡頭簽名」環節中，不少女藝人均大方上前參與，然而特寫鏡頭卻令容貌瑕疵表露無遺！（微博圖片）

紅地氈「鏡頭簽名」環節中，不少女藝人均大方上前參與，然而特寫鏡頭卻令容貌瑕疵表露無遺！（微博圖片）

紅地氈「鏡頭簽名」環節中，不少女藝人均大方上前參與，然而特寫鏡頭卻令容貌瑕疵表露無遺！（微博圖片）

紅地氈「鏡頭簽名」環節中，不少女藝人均大方上前參與，然而特寫鏡頭卻令容貌瑕疵表露無遺！（微博圖片）

紅地氈「鏡頭簽名」環節中，不少女藝人均大方上前參與，然而特寫鏡頭卻令容貌瑕疵表露無遺！（微博圖片）

紅地氈「鏡頭簽名」環節中，不少女藝人均大方上前參與，然而特寫鏡頭卻令容貌瑕疵表露無遺！（微博圖片）

紅地氈「鏡頭簽名」環節中，不少女藝人均大方上前參與，然而特寫鏡頭卻令容貌瑕疵表露無遺！（微博圖片）

在一眾參與「鏡頭簽名」的女演員中，唯獨華語電影女神林志玲一人僅僅過關！志玲姐姐在鏡頭下膚質極佳，更動人地對鏡頭微笑飛吻，神態依舊顛倒眾生，成為「照妖鏡」唯一生還者！

林志玲成為唯一在紅地氈「鏡頭簽名」環節下生還過關的女星。（微博圖片）