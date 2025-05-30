麥雅緻踢爆張頴康煙齡30年小學初染煙癮　靠女兒一句話決心戒甩

「世界無煙日2025暨無煙運動日」啟動禮今日（30日）舉行，啟動禮邀得資深導演演員「旦哥」鄭丹瑞、藝人張頴康及麥雅緻（Angie）擔任嘉賓，分別與中學生對談、分享鼓勵家人戒煙的心得與無煙家庭對兒童的好處。

「世界無煙日2025暨無煙運動日」啟動禮邀得藝人張頴康麥雅緻（Angie）擔任嘉賓，分享鼓勵家人戒煙的心得與無煙家庭對兒童的好處。（陳順禎 攝）

「世界無煙日2025暨無煙運動日」啟動禮邀得藝人張頴康麥雅緻（Angie）擔任嘉賓，分享鼓勵家人戒煙的心得與無煙家庭對兒童的好處。（陳順禎 攝）

「世界無煙日2025暨無煙運動日」啟動禮邀得藝人張頴康麥雅緻（Angie）擔任嘉賓，分享鼓勵家人戒煙的心得與無煙家庭對兒童的好處。（陳順禎 攝）

「世界無煙日2025暨無煙運動日」啟動禮邀得藝人張頴康麥雅緻（Angie）擔任嘉賓，分享鼓勵家人戒煙的心得與無煙家庭對兒童的好處。（陳順禎 攝）

世界無煙日2025暨無煙運動日」啟動禮今日（30日）舉行，邀得資深導演演員「旦哥」鄭丹瑞與中學生對談。（陳順禎 攝）

麥雅緻與長女張雅喬（Makayla）於活動對談期間，分享勸說丈夫張頴康戒煙的故事，當時年紀尚幼的女兒對父親表達：「我唔鍾意你食煙！」張頴康則因為女兒一句說話下定決心，成功戒除煙癮！張頴康與麥雅緻在活動後接受《香港01》訪問，談到女兒當年一句話對自己的影響：「好震撼！未試過有一個女仔咁同我講，仲要係自己個女咁講！我仲記得係2020年8月4號，嗰一句說話纏繞咗個全日，到第二朝開完工都仲錐住我個心，於是當時決定『谷鬼氣！唔食喇！』返到屋企就將所有食煙嘅嘢掉晒！」

張頴康、麥雅緻夫婦於會後接受《香港01》訪問。（陳順禎 攝）

麥雅緻在活動上踢爆丈夫煙齡甚長，張頴康大方表示：「其實我都食咗成30年！細個好容易接觸到，我第一次食煙得11歲！（小學時期？）當時好多香煙廣告，學生又買到煙，又唔駛一包咁買、可以散裝逐支買，就開始咗食煙。」麥雅緻亦表示：「其實都有勸導過佢唔好食，雖然我屋企人都冇食，但記得爺爺有食煙，可能某程度上接受咗，自出世以嚟已經有人食。我哋一齊咗冇幾耐就室內禁煙，簡直係震撼！」張頴康笑言當時會在吃飯途中到餐廳外吸煙，麥雅緻亦憶述當時的反應，笑言自己會投訴：「喂！你做咩揼低我一個喺度！」

張頴康坦言從11歲起染上煙癮，近年靠女兒一句話決心戒甩。（陳順禎 攝）

麥雅緻憶述與張頴康拍拖期間，阿康出外吸煙遺下自己在餐廳內的景況。（陳順禎 攝）

張頴康近年長期在內地參與拍攝，表示中港兩地吸煙文化大有不同，自己亦需要抵抗誘惑：「喺內地開工，個個嚟到會遞支煙仔畀你，好普遍嘅。但你唔好話自己戒咗，直頭話自己唔食，咁人哋就唔會再畀你！」阿康亦分享指就算長期在內地拍攝，亦會盡力「偷走」返回香港陪伴太太與孩子，麥雅緻亦大讚老公體貼：「佢有條逃走路線，趁有空餘時間都會返屋企，我冇投訴㗎！」阿康則笑言：「係呀，就算得一晚時間，都會返嚟見一見老婆同小朋友！」