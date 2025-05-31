性感女神用沖涼水製番梘限定18禁顧客　限量發售香味令人意想不到

荷里活27歲性感女神Sydney Sweeney為近年火速冒起的新星，短短數年內憑影視作品《高校十八禁》（Euphoria）、《蜘蛛夫人》（Madame Web）及《真的狠愛你》（Anyone but You）等作品成名，不少觀眾目光均聚焦於她甜美外貌與逆天驕人身材之上，成為新一代銀幕性感女神！近日Sydney Sweeney又有驚人舉動，竟推出一款使用自己沖涼水所製成的番梘，消息旋即瘋傳並引起廣泛討論！

Sydney Sweeney為新一代荷里活性感女神！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney與美國品牌合作，推出一款男士用天然肥皂，名為「Sydney的洗澡水極樂」，注入Sydney Sweeney的沖涼水限量生產而成！Sydney Sweeney在自己的社交媒體中分享指：「你們在品牌廣告後一直嘗試索取我的洗澡水……所以我們保留起來了！為大家介紹『Sydney的洗澡水極樂』一款非常真實、非常限量罕有，真實地用我的洗澡水製成的肥皂！」

Sydney Sweeney用沖涼水推出番梘，限量生產發售！（Sydney Sweeney IG圖片）

Sydney Sweeney此前該品牌合作，因此引起狂粉索取她的沖涼水！（Sydney Sweeney IG影片截圖）

據該品牌的社交媒體抽獎廣告指，「Sydney的洗澡水極樂」為粗幼度中等的番梘，然而氣味竟為「晨勃」（Morning Wood），令人難以致信。Sydney Sweeney洗澡水番梘消息推出後，引來大量網民留言，在不少負評指責槪念荒謬、令人難以接受以外，亦有相當痴戀Sydney Sweeney的熱情狂粉留言：「我要100塊！」「終於能夠品嚐女神的味道！」「我一定要買到！」

用Sydney Sweeney沖涼水製成的番梘，取名為「Sydney的洗澡水極樂」！（Sydney Sweeney IG圖片）