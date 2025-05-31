哪一天我們會紅｜導演應智贇《超神經》後一口甜︰諗過係咪轉跑道

ViuTV劇集《哪一天我們會紅》雖然已播映完畢，但話題依然，由劇情、演員、到劇中的影射情節，都成為網上熱話。連帶幕後人員都一一被翻出，編審的李卓風、唐翠萍是《白日之下》、《IT狗》班底，而導演就是《超神經械劫案下》的應智贇。觀眾看得開心，作為導演的應智贇更開心，因為這正是他經歷創作低潮期後，一次暖心的肯定。



鳴謝場地︰英皇戲院

ViuTV劇集《哪一天我們會紅》雖然已播映完畢，但話題依然，連帶幕後人員都一一被翻出，包括導演就是《超神經械劫案下》的應智贇。（黃浩宏 攝）

紅咗先講夢想

導演應智贇，「贇」字讀「溫」，故行內人多稱呼他做阿「溫」，但不少人見字有「斌」有「貝」，多叫他做斌或貝。「更多人以為我姓溫，都好嘅，同人第一次見面，個名都可以打開話題。」阿贇讀電影系，一直想當導演，由場務做起，做了頗長時間副導演，第一部電影是《深宵閃避球》（2022），這是最典型成功追夢的例子。

劇名不止是食黃修平舊戲名這麼簡單，還有深層意義︰「以前講夢想講到好遙遠，好美好，現在愈來愈貼地，簡簡單單我要紅，只有紅才會被看見，紅咗先可以做到你想做的事。」（《哪一天我們會紅》海報）

時代不同，以前年輕人講夢想是飛，逐步逐步踏上跑道，但今時今日人人都變得現實，你唔紅就冇夢想可言，所以夢想的第一步是要紅！「而家做YouTuber，已經係小學式中學生主流我的志願Top 10之一，以前個年代《哪一天我們會飛》，講夢想講到好遙遠，好美好，現在愈來愈貼地，簡簡單單我要紅，只有紅才會被看見，紅咗先可以做到你想做的事。」

更大原因是，現在追夢是有數據可循，「追夢的媒界同方法唔同咗，以前沒咁多衡量標準，以前不會有IG數字、followers、subscribers，有2000個followers就好似等於有2000戰鬥力，是衡量紅的標準。」從前的默默耕耘都消失了，現在只有寂寂無名。

一隊沒有知名度的YouTube團隊，最後捱出頭真係紅咗。（《哪一天我們會紅》劇照）

「全世界話你唔係做導演材料」

應智贇的《深宵閃避球》，雖票房一般，但熱血話題有迴響。直至《超神經械劫案下》，張敬軒、王菀之，賀歲檔上畫，票房有1,600萬，算交到功課，但就要面對大量負評，對阿贇而言反而是一次沉重的打擊。「我係好在意別人眼光嘅人，作品受到大量批評，一下子都好難接受。當日拍攝，因為要追Deadline，深知很多事情未做到盡善盡美，這不是藉口但確實有不足，出來反應比我想像更不理想，所以當時選擇沉澱一下自我檢討。」

應智贇︰「全世界話你唔係做導演材料，咁一直以來你咁努力為咩呢？我係咪要轉跑道？」（黃浩宏 攝）

《超神經械劫案下》賀歲檔上畫，票房有1,600萬，算交到功課，但就面對大量負評，對阿贇而言反而是一次沉重的打擊。（《超神經械劫案下》劇照）

應智贇回想當日選讀電影系，都有一顆做導演的心願。「100個讀電影系嘅學生，99個都係想做導演，當你做到時，然後全世界話你唔係做導演材料，咁一直以來你咁努力為咩呢？我係咪要轉跑道呢？」自己拍過熱血勵志電影《深宵閃避球》，一句「喺邊度跌低，就喺邊度再跌低！」但都自己面對時，原來再跌低都需要勇氣。「如果係另一個導演發生這問題，我都會咁樣安慰佢，但到發生喺自己身上，就好似失戀一樣，需要時間走出去。」

應智贇執導的熱血勵志電影《深宵閃避球》，一句「喺邊度跌低，就喺邊度再跌低！」非常有道理，但當自己面對時，原來再跌低都需要勇氣。(《深宵閃避球》電影劇照）

互相逼迫的組合

面對失戀，最好的走出方法就是有新戀情，當完成《超神經械劫案下》所有宣傳後，應智贇覺得需要時間沉澱自己，終於選擇去美國，打算在當地一位朋友家短住，而正在去美國途中，他收到《哪一天我們會紅》兩位編劇電話，希望找他當這部劇的導演。一個人正值失戀，被前度盡數自己怎樣未夠好，但突然有兩個人出現，並欣賞自己其實已經做得好好，這份支持正好讓未再跌低的應智贇爬番起身。「現在回想當然是微不足道的事，但當時就是會令我困擾。他們的出現是一份安慰，有人理解是好感恩。」

《哪一天我們會紅》的編審李卓風（右一）、唐翠萍（中），同樣是《白日之下》的編劇。左邊為導演簡君晋。(香港電影編劇家協會相片)

有「新歡」出現當然高興，但應智贇覺得更大吸引力是阿風（李卓風）與Iris（唐翠萍），那份無法抵抗的好劇本。「佢哋好用心寫，成個劇本好完整，前期做得好足，而且非常盡責，拍攝過程基本上都全程陪伴，當我拍緊今場戲時，兩位已經在現場幫我跟演員講解下一場戲拍乜，梳理前文後理，唔會因為跳拍而令演員接唔到戲，清楚故事時間線。」

更叫應智贇興奮跟二人合作，是大家互相逼迫對方的投入感。「佢兩個好有要求，好執著好有堅持，而佢哋又會不斷畀壓力我去提昇自己，可以話將我搾乾搾淨。有時拍完個鏡頭我覺得OK，阿風就會話︰『唔係嘛？咁就OK呀？』相反，當佢哋重視文案上劇情，冇細執後面美術或臨時演員表現時，就會到我去捽呢啲位，大家好有化學作用，不斷互相吞噬，你逼迫我我又逼迫你，逼出大家的潛能。」