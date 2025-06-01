世外︱香港動畫入圍「動畫界奧斯卡」　導演曾拍MIRROR江𤒹生MV

由香港動畫團隊製作的電影《世外》（Another World），入圍有「動畫界奧斯卡」之稱的法國電影節「安錫國際動畫影展2025」的非競賽單元，將於「午夜特別場」（Midnight Specials）播放，代表香港動畫界揚威國際！該影展數十年來致力為觀眾挑選年度原創、奇幻、大膽又前衛的動畫作品，《世外》製作團隊將於6月8日至14日影展期間親身出席，與影展觀眾見面！

香港動畫團隊製作的電影《世外》（Another World），入圍有「動畫界奧斯卡」之稱的法國電影節「安錫國際動畫影展2025」的非競賽單元！（電影節網站圖片）

香港動畫團隊製作的電影《世外》（Another World），入圍有「動畫界奧斯卡」之稱的法國電影節「安錫國際動畫影展2025」的非競賽單元！（《世外》預告截圖）

《世外》團隊早前於社交媒體上載預告片。（《世外》預告截圖）

《世外》團隊早前於社交媒體上載預告片。（《世外》預告截圖）

《世外》團隊早前於社交媒體上載預告片。（《世外》預告截圖）

《世外》團隊早前於社交媒體上載預告片。（《世外》預告截圖）

動畫電影《世外》片長1小時51分鐘，劇情改編自西條奈加（Saijo Naka）創作的日本漫畫《千年鬼》（Sen nen ki），講述在死後的世界、輪迴轉世以前，靈魂會被移送到「世外」，由一位名叫Gudo的神靈負責引領這些遊魂到輪迴轉世之地，在移送一位名叫Yuri的少女時，發現人類擁有他不能理解的感情，然而在女神Mira指示下，Gudo接受一個危險的使命，幫助Yuri控制她的憤怒、阻止她變成一隻怪物！

《世外》劇情改編自西條奈加（Saijo Naka）創作的日本漫畫《千年鬼》。（網上圖片）

《世外》由香港班底「點五製作」出品，導演為吳啟忠，並由楊寶文監製兼編劇、鄭嘉俊擔任技術總監。吳啟忠此前曾參多部動畫作品，包括張繼聰、白只主演的《今晚打喪屍》動畫段落，亦參與動畫廣告與MV拍攝，包括Mirror成員AK江𤒹生《信之卷》及RubberBand《每道微少》的MV。楊寶文此前則監製多部作品，包括《女皇撞到正》及《非分熟女》等。

吳啟忠此前曾製作Mirror成員AK江𤒹生《信之卷》的MV。(梁碧玲 攝)

吳啟忠此前曾製作Mirror成員AK江𤒹生《信之卷》的MV。（《信之卷》MV截圖）

吳啟忠此前曾製作Mirror成員AK江𤒹生《信之卷》的MV。（《信之卷》MV截圖）

吳啟忠此前曾製作Mirror成員AK江𤒹生《信之卷》的MV。（《信之卷》MV截圖）