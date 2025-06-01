史迪仔影評｜為真人版電影贏回一局　高難度示範合家歡上笑中有淚

香港戲院結業潮一直未止，大家會歸究香港電影不濟是致死關鍵。其實香港戲院已經很多年沒有靠港片票房撐住，主打是荷里活電影。而自MARVEL的超級英雄電影熱潮過去，荷里活出品都頓失方向，少了話題少了觀眾，這才是令全球戲院收入受到極大威脅的原因。作為電影業龍頭的迪士尼，近年推出的動畫真人版電影都飽受抨擊，成功案例少過一半，而今套《史迪仔》終可一扭頹勢。



《史迪仔》面對同期上映的《職業特工隊：最終清算》 ，仍然撼贏，橫掃各地票房冠軍。(《史迪仔》劇照)

比起動畫版，史迪仔在真人版更見可愛。（網上圖片）

要講套戲是否受歡迎，票房是最會說話的數據，在上周末正式在美國及全球各地開畫的《史迪仔》，面對同期上映的《職業特工隊：最終清算》 ，仍然撼贏，橫掃各地票房冠軍，全球票房收入達到 3.417 億美元（約 26.6 億港元），奪得全球週末開畫票房第一位，在湯告魯斯眼中，這位破壞王唔係浪得虛名。

能奪得全球週末開畫票房第一位，在湯告魯斯眼中，這位破壞王唔係浪得虛名。(《史迪仔》劇照)

##注意︰以下內容含劇透##

電影《史迪仔》改編自2002年的動畫《扮嘢小魔星》，當年上映前都不被看好，角色怪相甚至騎呢，行為討厭不見得可愛，但正正就是這股反傳統的趣味，看得太多一味扮可愛大愛和平的角色，一個怪形怪相的破壞王反而成功跑出，加上故事把女主角Lilo，都寫成因缺乏家人關懷且行為不討喜的小朋友，兩個被嫌棄的小寶貝相濡以沫，在2000年代初，為合家歡動畫注入寫實內容的新嘗試。

故事女主角Lilo，因缺乏家人關懷，成為行為不討喜的小朋友，兩個被嫌棄的小寶貝互相扶持。(《史迪仔》劇照)

故事女主角Lilo，因缺乏家人關懷，成為行為不討喜的小朋友，兩個被嫌棄的小寶貝互相扶持。(《史迪仔》劇照)

來到真人版，過去的《小魚仙》、《白雪公主》，除膚色問題，劇情被改編到硬加大愛包容多元等元素，進退失據也為人詬病。今次《史迪仔》反未有這個問題，一來女主角Lilo本身都算弱勢社群，夠寫實大愛，其次真人版善用到原著故事的一些設定，最出色是講到史迪仔本身有個弱點，就是遇到水身體密度會加大，令體重急增不能浮上水面而溺斃，這情節在動畫只輕輕帶過，但在真人版，就成了跟Lilo在海中訣別的關鍵，犧牲自己去救Lilo。

真人版的外星人造型，亦比動畫版生動。(《史迪仔》劇照)

一頭傻頭傻腦的外星小魔星，因Lilo的愛迎來重大改變，甚至學會人類捨己救人的精神，反差之大，難怪在戲院讓這麼多人飲泣要拎紙巾，而且由頭到尾電影都作合家歡設定，嘻嘻哈哈大半場，冷不防最後來個催淚彈壓尾，而情節又不老套硬來，絕對是一次高難度的示範作，亦為迪士尼真人版電影贏番局，是徹徹底底一次成功的真人化電影。