素海霖推卻舞台劇演出　爆對方不合理要求︰我拍AV但其實好怕醜

香港第一位日本AV女優素海霖（絵麗奈）今日（31日）出席香港家居博覽活動，到衛浴品牌攤位進行宣傳。素海霖到場時，吸引現場過百人圍觀場面墟冚，介紹衛浴裝置與日式座廁期間，談到按摩功能時引起現場粉絲歡呼尖叫！今日活動期間，亦僅有素海霖支持者到場，網絡Haters則無一現身。

AV女優素海霖（絵麗奈）出席香港家居博覽活動，到衛浴品牌攤位進行宣傳。（葉志明 攝）

AV女優素海霖（絵麗奈）出席香港家居博覽活動，吸引現場過百人圍觀場面墟冚。（葉志明 攝）

AV女優素海霖（絵麗奈）出席香港家居博覽活動，吸引現場過百人圍觀場面墟冚。（葉志明 攝）

素海霖於活動現場接受傳媒訪問，談到六月將會舉行個人畫展的籌備進度時，她笑言：「嗰幾幅畫起咗稿，仲等緊、差唔多㗎喇！（趕得切？）我做起嘢上嚟一日就搞掂！」素海霖表示自己多年未有繪畫，更自爆曾經「請槍」代筆交美術功課：「其實我好多年冇畫畫，對上一次一定係小學，中學試過請槍手畫畫，因為平時做功課已經覺得好攰，咁不如畀錢都同學賺啦！嗰陣美術科有七成都係請同學畫，不過我都ok鍾意嘅，只係懶得畫啫。」宣布舉行畫展後，有網民在素海霖社交媒體留言，希望她用私密部位畫畫，她笑言：「其實我一早已經plan好晒，唔駛你哋幫我諗，你哋咁多諗頭就自己做啦！」

素海霖在活動期間接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

今日活動期間，只有素海霖支持者到時，十位被點名的Haters仍然冇影，至於會否邀約戰Haters出席畫展，素海霖笑指：「唔會啦！首先我驚佢哋淋我啲畫，最重要係我驚佢哋冇錢賠，我寧願佢哋賠錢都唔好坐監囉！我啲相（或畫作）都幾千蚊一幅，如果佢哋攻擊我啲畫或者相，我驚佢哋冇錢賠，所以唔會特別邀請佢哋，同埋佢應該會嫌遠，因為旺角咁中心嘅位置都唔理我，咁要過海喎、點會嚟呀！」素海霖亦透露最近有新冒起的Haters，引起她的關注：「舊嗰班Hater已經好少講嘢，話驚會中我計！而家就有新一批！」續指：「有時啲人話我樣衰、肥，咁我覺得唔係Haters，因為係你覺得咋嘛！但如果有啲人話我係『雞』，咁我覺得可以同佢傾囉，了解下佢哋嘅諗法。」

素海霖表示六月舉行畫展時，不會再約戰Haters！（葉志明 攝）

素海霖表示近日有Haters留言指出自己有許多空餘時間回覆，質疑她沒有工作，然而在AV與電影以外，素海霖亦透露有其他類型製作曾邀約合作：「之前有舞台劇，但係拒絕咗！啲人成日話我冇job，但其實我拒絕咗好多，首先唔到我嘅價位我唔會做，第二我考慮好多嘢！我係一個好麻煩嘅人！」

她亦透露推卻舞台劇演出的原因：「佢要全程要著比堅尼，我覺得唔太合理！除非佢畀好多錢，但好明顯唔係囉，就算係都要諗下，因為我喺舞台會唔自在！」笑言：「雖然我拍AV，但其實我個人好怕醜！」表示日常在香港性感尺度有限，性感上陣拍攝廣告亦曾無法在電視播出：「最性感係有一次拍廣告，淋濕個身，但拍完、最正嗰部分上唔到電視！另一個平面廣告，就遮住咗我個胸！廣告上唔到公共交通工具廣告位置，要特登搵公仔遮住我個胸先上到！」

素海霖表示曾推卻舞台劇演出，全因對方要求全程著比堅尼上陣！（葉志明 攝）