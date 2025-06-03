Google天下一合作AI生成影片　古天樂首度公開成果︰走得更遠

今日（3/6）正在灣仔會展舉行的《Google Cloud Summit 2025》，為業界介紹人工智能（AI）的最新發展，而談到影視創作及應用上，天下一集團創辦人古天樂，便在會上以影片亮相，並首次公開一條由Google Veo AI 2，配合天下一既有的影像及內容，成功生成一條全新的測試影片，當中有「古天樂」及「劉青雲」的畫面，而故事亦有一定連貫性，足見AI在創作上一大進程。而古天樂在片中亦表示十分開心︰「科技和創作是相輔相成，我們都可以走得更遠，一齊為我哋香港加油！」



古天樂雖未有現身，但都透過影片分享跟Google合作的成果。（現場影片截圖）

「古天樂」另一個造型是來自《明日戰記》。（現場影片截圖）

片中的裝甲設定亦是來自《明日戰記》。（現場影片截圖）

「劉青雲」在《明日戰記》的畫面都在測試影片中出現。（現場影片截圖）

Google Veo 是由Google研發，屬於一個先進的AI影片生成模型，至今已發展到第二代，能夠依據文字或圖像提示，創造出高質素的影片。而天下一集團今次與Google攜手合作，作為Google AI 影音生成模型Veo2早期測試者，將自家研發的視格恆定影像生成系統（In-Context Domain Adaptive Video Generation）跟Veo2一同使用，成功在短時間內製作了一段具連貫性的短片，而實驗影片於今天舉辦的《Google Summit 2025》首次發佈。從測試影片可見，當中採納了《明日戰記》及未上映的《尋秦記》的元素製作，生成一條故事上有連貫性的成品，可見AI將為業界帶來革命性的改變。

大家可以對照，古天樂造型是來自《尋秦記》電影版。（現場影片截圖）

大家可以對照，古天樂造型是來自《尋秦記》電影版。（《尋秦記》電影劇照）

《明日戰記》動力重裝甲（現場影片截圖）

古天樂表示︰「科技和創作是相輔相成，我們要相信不斷去學習和勇於嘗試，無論係香港的電影界或其他行業都好，我們都可以走得更遠，一齊為我哋香港加油！」（現場影片截圖）

而古天樂在片中，亦分享今次參與研發的享受︰「我們利用Veo 2導入我們研發的影像生成系統，在短時間之內就可以製作出一條可以有連貫性的片段，我好開心。科技和創作是相輔相成，我們要相信不斷去學習和勇於嘗試，無論係香港的電影界或其他行業都好，我們都可以走得更遠，一齊為我哋香港加油！」