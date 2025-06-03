黃秋生幼子回港自己冇埞企　回應長子非模特兒：邊輪到你「摸」呀

香港宗教議題劇情電影《不赦之罪》，今日（3日）舉行首映禮，新晉導演林善、譚善揚攜同影帝黃秋生、劇后蘇玉華、George歐鎮灝、陳書昕及陳紫萱等一眾主演一同出席。《不赦之罪》為香港電影工作者總會「總會拍電影」計劃第一部面世上映作品，黃秋生於首映禮上分享時，亦提到總會會長古天樂主動邀請自己主演，並樂意與影壇新一代導演合作。

黃秋生、蘇玉華。（葉志明 攝）

黃秋生、蘇玉華、George歐鎮灝、陳書昕、陳紫萱。（葉志明 攝）

黃秋生、蘇玉華、George歐鎮灝、陳書昕、陳紫萱。（葉志明 攝）

黃秋生於首映禮後接受傳媒訪問，談到接拍《不赦之罪》的契機：「兩年前古天樂搵我幫幫手，我睇完劇本話返去改改先啦，改完之後一年又返嚟，我以為冇㗎喇，改咗啲都拍得嘅。講起搵咩腳，搵蘇玉華好呀！然後咪開工拍囉！」他表示劇本琢磨多時，笑言：「先後改咗好多次，唔記得喇。係大槪話畀佢聽太貪心喇，今日死老竇、聽日死老母、後日死老竇、大後日又死老母，咁樣唔得嘅！返返去講重點，太過貪心嘅就cut咗佢，一部戲得90分鐘，講唔到咁多嘅！」

黃秋生於首映禮後接受傳媒訪問，談到接拍《不赦之罪》的契機。（葉志明 攝）

《不赦之罪》為George歐鎮灝首部參演的電影，早前為了宣傳更在街頭孭上十字架，場面吸引大量途人圍觀，黃秋生笑言佩服但不會效法參與：「好佩服佢呀！（下次一齊？）梗係唔會啦，如果唔係點佩服佢啫！應該班後生做啦，我後生都做唔少呢啲醜怪嘢，尖沙咀扮『嚤囉差』、油黑塊面，都唔知做乜！（誰的主意？）岑建勳啩！」至於上映後的謝票活動，秋生則表示會盡量參與：「依家拍部戲好似結婚咁、一世人一次，咪做好佢囉！本來想唔擺酒㗎嘛，但變咗一世人一次，咪擺下酒囉！」

黃秋生表示有機會與團隊一同出席謝票。（葉志明 攝）

黃秋生於《不赦之罪》裡飾演牧師，電影亦探討不少宗教議題，本身作為基督的黃秋生，卻表示難以認同戲中角色的價值觀：「我絕對唔認同裡面個價值觀，要拍就要拍，點認同得到啫？認同唔到㗎嘛，你覺得自己係耶穌呀？有啲嘢你做唔到㗎嘛！」近日歐鎮灝於社交媒體上以角色阿樂作為分身與網民互動，黃秋生表示不能扮成牧師：「痴線啦告解！假牧師？你叫我做假牧師，準備昆人雙修呀？」續指：「我已經吸夠負能量喇，呢世人都唔再吸呢啲嘢，唔好搞我呀大佬！」

黃秋生拒接收負能量，不會扮『假牧師』為網友告解，更大開玩笑指似呃人雙修！（葉志明 攝）

香港電影業去年起陷入冰河期，情況亦蔓延至戲院業，日前歷史悠久的海運戲院結業，黃秋生亦表示昔日留有不少回憶：「以前成日喺嗰到做首映㗎，好多但唔記得喇！（拍拖去過？）應該有啩，但有都好耐喇！（感到可惜？）一個年代嘅過去冇得話可惜㗎嘛！」他續指：「我覺得每個年代都會過去，所謂『飄風不終朝，驟雨不終日』，梗會有艷陽天出嚟嘅！等下啦，問題係你條命夠唔夠長、等唔等到嘅啫！」至於港產冰河的艷陽天，他則笑言：「有排都唔會到呀！依家個問題都唔剩係香港，全世界都係咁，好似撞鬼咁樣，無端端明明《白雪公主》、變咗『黑雪公主』！呢個唔關膚色事，係講明『白雪』㗎嘛！講明灰熊嘅、你搵隻白色嘅嚟，你色盲呀？」

黃秋生語出驚人，表示白雪公主無端端變成黑雪公主！（葉志明 攝）

黃秋生表示昔日經常在海運戲院舉行首映禮。（葉志明 攝）

黃秋生主演的舞台劇《螳螂捕蟬》早前完滿落幕，秋生提到演出期間有一晚突然病倒，情況令他非常擔心：「有一晚感冒，好驚呀好驚呀！突然間流晒鼻水，我心諗要塞住個鼻哥瞓覺，如果聽朝仲係咁、流住兩行鼻水喺台上面做呀？好大鑊㗎喎！好彩又ok，食晒維他命C！」舞台劇在香港獲得觀眾廣泛支持，談到舉行世界巡演時，黃秋生表示：「傾下先啦，因為牽涉好多嘢，話走就走、你估旅行咩！最有可能係英國、溫哥華或者多倫多！（揀香港人聚居地？）梗係啦，唔通做畀意大利人睇咩！」

黃秋生主演的舞台劇《螳螂捕蟬》早前完滿落幕，秋生提到演出期間有一晚突然病倒，情況令他非常擔心。（黃秋生IG圖片）

近日黃秋生幼子回港同住，黃秋生直言高興，卻同時抱怨自己在家中冇埞企：「有一個仔返咗嚟，好開心呀！兩仔爺冇嘢搞呀，佢霸咗我個位睇電視、又霸咗我個位食飯，我本來飲下茶、睇下書，佢霸咗我個位，我冇得飲茶！」早前黃秋生亦分享長子黃一一的幾張有型造型照，他表示：「嗰個係大仔，啲相佢自己影！大嗰個好識影相、扮嘢呀，好叻㗎！（似足你？）佢叻過我！」至於長子回港發展甚至加入娛樂圈的機會，他表示：「返嚟發展就唔會喇，喺嗰邊有嘢做，有屋有剩！（做模特兒？）唔係做Model，佢做經理啫，喺嗰邊做Model，邊到輪到你『摸』呀！大把人『摸』啦！」

黃秋生表示幼子回港同住，自己在家中冇埞企！（葉志明 攝）