李連杰進駐抖音追蹤數僅破百萬　一個原因流量遠遜成龍、劉德華

62歲國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰，自從十多年前被診斷患有甲狀腺疾病，一直受健康問題困擾，產量大減幾乎絕跡大銀幕。早前內地電影《鏢人》宣布將會上映，由李連杰、吳京及謝霆鋒合演，雖然片方未對外公布李連杰戲份重量，然而亦將會為李連杰事隔接近十年再度推出的主演作品。日前李連杰高調進駐抖音平台開設個人帳戶，令一眾影迷及粉絲大感錯愕，然而李連杰今時今日在網絡上的影響力，卻比內容更被受外界關注！

李連杰高調進駐抖音平台開設個人帳戶。（李連杰微博圖片）

李連杰近十年未有推出主演電影作品。（李連杰微博圖片）

李連杰主演新作《鏢人：風起大漠》早前出現在發布會片目中！（《鏢人》電影海報）

《鏢人》由李連杰、吳京及謝霆鋒三代中港武打巨星聯手主演！（電影頻道融媒體微博圖片）

李連杰進駐抖音至今，累積超過140萬名粉絲，數目看似相當可觀，然而在中國龐大網民數目基數上，仍只是九牛一毛，李連杰作為武打巨星的金漆招牌，似乎影響力未如預期。再看目前李連杰分享的五段短片，首段宣布加盟抖音的影片點擊率超過51萬，以端午節為主題的影片點擊率則為40萬，其餘影片約為十多萬點擊，對坐擁億萬票房的李連杰而言，點擊率略遜預期。

李連杰進駐抖音至今，累積超過140萬名粉絲。（網上圖片）

李連杰宣布加盟抖音的影片點擊率超過51萬，以端午節為主題的影片點擊率則為40萬。（網上圖片）

對坐擁億萬票房的李連杰而言，抖音點擊率略遜預期。（網上圖片）

對於李連杰跨界在抖音開設帳戶，有網民以地位相若的成龍及劉德華作為對比，相對當時瞬間飆升至千萬計的追蹤數目，認為李連杰點擊率遠遜兩位仍活躍於國際及華語影壇的巨星。然而亦有網民分析指，李連杰的影片未有以流量作為目標，亦早以預告以分享佛學、修行等內容為主軸，因此不能與不時宣傳新作、追求話題性與流量的明星與帳戶同日而語。

成龍開設個人抖音帳戶時，瞬間飆升至千萬計的追蹤數目。（視覺中國）