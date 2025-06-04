武士撈過界︱導演耗盡積蓄賣車拍戲　竟締造10億票房神話勁賺38倍

日本獨立電影《武士撈過界》即將於香港舉行特別放映，電影由獨立導演安田淳一執導，山口馬木也及沙倉優乃主演，劇情改編自「日版羅樂林」的真人真事，講述幕府末代武士高阪新左衛門，在一場戰鬥期間被雷電擊中，穿越時空來到現代日本，更盲打誤撞下成為臨時演員，專門上演被人劈死的戲份，並將不斷經歷「死亡」作為武士修行的一部分。

日本獨立電影《武士撈過界》即將於香港舉行特別放映，電影由獨立導演安田淳一執導，山口馬木也及沙倉優乃主演。（《武士撈過界》電影劇照）

日本獨立電影《武士撈過界》即將於香港舉行特別放映，電影由獨立導演安田淳一執導，山口馬木也及沙倉優乃主演。（《武士撈過界》電影海報）

《武士撈過界》劇情改編自一位名為福本清三的演員的真人真事，現實中福本清三號稱為「曾被殺死五萬次」的男人，在入行成為演員的50年中，他在古裝片裡專責演出被殺死的角色，並以實際演出驗證「精誠所至、金石為開」的專業精神，不管飾演甚麼角色，只要用心演出，必定會贏得觀眾的掌聲！

《武士撈過界》劇情改編自一位名為福本清三的演員的真人真事，現實中福本清三號稱為「曾被殺死五萬次」的男人，專責演出被殺死的角色。（《武士撈過界》電影劇照）

《武士撈過界》劇情改編自一位名為福本清三的演員的真人真事，現實中福本清三號稱為「曾被殺死五萬次」的男人，專責演出被殺死的角色。（《武士撈過界》電影劇照）

《武士撈過界》劇情改編自一位名為福本清三的演員的真人真事，現實中福本清三號稱為「曾被殺死五萬次」的男人，專責演出被殺死的角色。（《武士撈過界》電影劇照）

在劇情以外，《武士撈過界》的製作與上映均極具傳奇色彩，電影僅耗資2600萬日元（約港幣142萬元）製作，竟刀仔鋸大樹斬獲10億日元（約港幣5477萬元）票房神話，勁賺超過38倍！電影作為獨立電影，起初上映時僅有一間戲院播放，卻因為累積口碑下爆紅，最後於400間戲院上映！

《武士撈過界》僅耗資2600萬日元製作，竟刀仔鋸大樹斬獲10億日元票房神話，勁賺超過38倍！（《武士撈過界》電影劇照）

《武士撈過界》由導演安田淳一自編自導，他在片場中包辦11個崗位，囊括導演、編劇、攝影、剪接、燈光及美術等，女主角沙倉優乃亦兼任副導演。安田淳一為了圓夢拍攝該片，耗盡自己的積蓄，不惜賣車仍要完成作品，最後電影贏盡口碑與票房，橫掃多項日本電影大獎，包括日本奧斯卡及藍絲帶獎！

《武士撈過界》由導演安田淳一自編自導，他在片場中包辦11個崗位，囊括導演、編劇、攝影、剪接、燈光及美術等，女主角沙倉優乃亦兼任副導演。（《武士撈過界》電影劇照）