少林女足︱周星馳激罕親自招呼影迷探班　斥資億萬大製作廠景曝光

香港喜劇巨匠周星馳近年經常透過社交媒體與影迷隔空接觸，並不時公布最新電影製作計劃、為作品演員招募及推廣NFT等周邊產品。最近星爺忙於拍攝新片《少林女足》，有傳電影已經煞科完成拍攝，包括最新「星女郎」蔡思貝的主要戲份！日前，星爺透過社交媒體分身帳戶，分享邀請一直課金購買NFT產品的最忠實擁蠆到片場探班的花絮，星爺更專誠親身接待，非常親切寵愛粉絲！

最近星爺忙於拍攝新片《少林女足》，有傳電影已經煞科完成拍攝。（視覺中國）

最近星爺忙於拍攝新片《少林女足》，有傳電影已經煞科完成拍攝。（影片截圖）

周星馳透過分身帳戶分享一系列探班花絮照，一共11位星爺忠實擁蠆有幸到訪電影拍攝現場，星爺表示：「Nobody 帶領潛行者深入億元級片場，完成一次難忘的電影現場任務。」一眾擁蠆除了目睹星爺以導演身份在現場拍戲，得到與星爺本尊同框合照的超難得機會，星爺更在粉絲身穿的T裇上留下親筆簽名！

一眾擁蠆除了目睹周星馳以導演身份在現場拍戲，更得到與星爺本尊同框合照的超難得機會！（周星馳IG圖片）

周星馳更在粉絲身穿的T裇上留下親筆簽名！（周星馳IG圖片）

周星馳更在粉絲身穿的T裇上留下親筆簽名！（周星馳IG圖片）

周星馳以一貫導演打扮與擁蠆見面，頭戴鴨舌帽與口罩，白色T裇與寬鬆藍色長褲現身，最吸睛的必定是位腳上一對透孔塑膠拖鞋！星爺在現場向粉絲講解介紹拍攝場地，並在場內與粉絲合照。探班活動後，星爺亦欣喜地分享與粉絲見面的心情：「小人物，成大事！從觀眾變成見證者，從Nobody成為現場的Somebody！真實見證，現場互動，所有都是最好的安排！」

周星馳以一貫導演打扮與擁蠆見面，頭戴鴨舌帽與口罩，白色T裇與寬鬆藍色長褲現身，最吸睛的必定位腳上一對透孔塑膠拖鞋！（周星馳IG圖片）

星爺分享的探班花絮亦間接讓《少林女足》的拍攝現場曝光，現場人造草皮上劃有白色油漆粗線，與足球場格局非常相似；人造草皮周圍亦掛滿合後期視覺特效製作的綠色布幕，估計將會結合廠景與特技，製作劇情中踢足球的部份畫面。