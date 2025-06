史迪仔｜四大窩心對白搞喊全場　「一家人都唔一定完美」

迪士尼真人版電影《史迪仔》,雖然以破壞王見稱,但首度以真人版登上大銀幕後,竟然整喊唔少觀眾,特別是在小小女主角妮露身上,不停找到愛的蹤影,兩人成為不可分割的屋企人!以下就為大家輯錄戲中四句經典窩心對白,提醍大家友情及親情之可貴!

「佢哋係我屋企人,係我自己一個搵到。雖然人少仲唔多完整,但係好好㗎,係呀,好好㗎。」(《史迪仔》劇照)

「佢哋係我屋企人,係我自己一個搵到。雖然人少仲唔多完整,但係好好㗎,係呀,好好㗎。」(This is my family. I found it, all on my own. It's little, and broken, but still good. Yeah, Still good.”)

咁得意,真係鬧唔落。(《史迪仔》劇照)

「史迪仔好曳。你唔係曳, 你只係…有時會做曳嘢。 」(Stitch is bad. You're not bad. You just do bad things sometimes.)

「Ohana即係一家人,即係冇人會比人留低同被遺忘!」(《史迪仔》劇照)

「Ohana即係一家人,即係冇人會比人留低同被遺忘!」(Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten.)

「即係一家人,有時…就算一家人都唔一定完美。」(《史迪仔》劇照)

「即係一家人,有時…就算一家人都唔一定完美。」(Ohana means family. And sometimes family isn't perfect. Ohana)