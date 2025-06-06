拼命三郎｜「城寨四子」張文傑任動作指導　Locker打到傷痕累累

由譚耀文、林家熙（Locker）、鄭浩南、應智越（細貓）主演，陳大利執導的電影《拼命三郎》，講述譚耀文是個風光不再的江湖老大石三郎，重遇多年沒見的兒子後，意外地東山再起，兒子也受父親的啓發而專注泰拳，兩代「拼命三郎」在艱難的日子中逆流而上！（上映日期︰6月21日）

「好痛啊」是Locker的真心話。（《拼命三郎》花絮截圖）

見到大髀都瘀晒。（《拼命三郎》花絮截圖）

電影《拼命三郎》的最新製作特輯 — 動作篇中，由於打鬥動作涉及泰拳，所有演員不僅需要在泰拳上打下良好基礎，還要為電影付出犧牲，忍受拳擊帶來的痛楚。導演陳大利表示：「這次的動作是我要求的，不僅僅是看招式，更著重於戲劇性，這對演員而言，要同時兼顧兩者並不容易。」因為Locker與細貓都沒有任何對打經驗，他們在訓練上付出了不少努力，每次訓練後都是傷痕累累。

張文傑表示︰「我以角色作出發點，並不是單純為了讓他們打鬥，而是以戲劇為主。」（《拼命三郎》花絮截圖）

為了在電影中增添真實感，Locker透露：「我每晚都會觀看不同的泰拳比賽影片作為參考，這樣在要打的時候就能把學到的技巧運用出來。」細貓則表示能與職業拳手對打非常幸運：「對手都是職業拳手，跟他們對打時我反而更有安全感，因為有時我和Locker不太懂得用力，容易造成對方受傷。」

Locker透露自己每晚都會觀看不同的泰拳比賽影片作為參考。（《拼命三郎》花絮截圖）

在特輯中，作為動作指導之一的張文傑表示各個角色的動作都是經過精心設計：「我其實是以角色作出發點，並不是單純為了讓他們打鬥，而是以戲劇為主，這樣觀眾會更容易理解。在設計動作時，如果只是交給他們一些招式，有時候他們會非常小心翼翼地去演繹，因此我會嘗試讓他們去混戰，直到絆倒對方為止，那這樣他們就能真正用那種力量表現出來，而不會造成傷害。」