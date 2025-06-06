血謎拼圖｜真正兇手迎來完美謝幕　每集一個嫌疑犯瘋狂燒腦

由「怪物新人」金多美與「大叔男神」孫錫求主演的懸疑推理韓劇《血謎拼圖》大結局已於今個星期在Disney+ 正式上線！劇集自推出後，被讚賞為「今年最精彩的驚悚劇」，更衝上2025全球Disney+ 最高觀看次數韓劇，成功登頂！劇集層層遞進的氛圍，帶領觀眾一步步走進血色謎局，現已大家分享劇集5大亮點！

由「怪物新人」金多美與「大叔男神」孫錫求主演的懸疑推理韓劇《血謎拼圖》大結局已於今個星期在Disney+ 正式上線！（《血謎拼圖》劇照）

1. 每集帶出一個嫌疑犯再瘋狂推翻

劇集成功掀起全城競猜真兇的話題，劇本實屬居功至偉，李銀美編劇繼穿越推理劇《隧道》後再寫出新經典！《血謎拼圖》以9塊拼圖率先製造懸疑感，再以此牽引出9宗懷疑是連環殺人犯所犯的命案，但當中又有死者曾是前一宗命案的殺人犯，成功以9塊拼圖營造出9個謎團！除此之外，每一集更會帶出一個新疑犯，但又不斷推翻，觀眾只要稍一不留神馬上丟失線索，絕對是近年燒腦韓劇的新高度！

（《血謎拼圖》劇照）

2. 金多美X孫錫求組成「查案CP」

「怪物新人」金多美與「大叔男神」孫錫求兩位演技派首度合作本已是焦點之一，今次組成「查案CP」新鮮感十足！大叔系的孫錫求正義耿直，為求真相堅持不懈，遇上可愛但神經質滿滿的金多美，cute爆反差成功擦出火花非常好看，為這套懸疑推理韓劇增添層次！

「怪物新人」金多美與「大叔男神」孫錫求兩位演技派首度合作本已是焦點之一。（《血謎拼圖》劇照）

3. 黃金配角陣容成為連環殺人命案關鍵

除男女主角外，黃金配角陣容絕對是劇集的賣點之一，但想不到的是，幾位神級配角竟是串連著整個劇集的連環殺人案的關鍵！曾執導《北韓諜戰》、《毒梟聖徒》的導演尹鍾彬可謂「碌盡人情牌」，早前他就在訪問坦言動用自己20年的人脈親自打電話邀請演員客串，難怪造就前所未有的黃金陣容：「不老男神」池珍熙是當年負責查探首宗連環殺人命案的警察局局長、「神級視帝」李星民是連環殺人命案的受害者之一、曾參演《魷魚遊戲2》的朴圭瑛則是拼圖的發起人，還有黃晸珉、朴星雄、李熙俊等影帝級人馬都是重要角色。本來認為一眾神級配角只是每集出現的點綴，想不到竟將一切串連起來，別出心裁！

強勁串星陣容，相當搶眼。（《血謎拼圖》劇照）

4. 重組現場讓觀眾同步查案

劇集除了本身劇本的鋪排出色外，其查案的呈現手法也備受推崇，非常引人入勝。當犯罪側寫師金多美於重組犯罪現場時，畫面會以全黑呈現，不論人物的行為、物件的擺放等等，都會依照著金多美的幻想移動，讓觀眾仿如走進金多美的思考世界一樣，同時亦會一併思考著真正兇手，同步參與查案，非常有投入感！

觀眾仿如走進金多美的思考世界一樣，同時亦會一併思考著真正兇手，同步參與查案，非常有投入感！（《血謎拼圖》劇照）

5. 金多美、孫錫求即將再次聯手？

二人最後成功破解連環殺人犯的計謀及意圖，但早已鬧得全城關注的神秘拼圖，在劇集的結尾中，金多美又再於一宗命案後收到拼圖，難道是否代表著這對「查案CP」即將二度合作，再次與大家投身這場推理遊戲之中？敬請期待！