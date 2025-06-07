金馬最佳導演被爆性騷擾　女導演千字文指控借情感低潮三次侵犯

台灣影壇突發爆出#MeToo性騷擾事件，曾執導內地電影《失心者》、同時活躍於廣告領域的女導演陳蔚爾，透過個人社交媒體發表千字文，指控一位台灣影壇資深男導演對自己長達十多年的性騷擾行為。陳蔚爾表示該名男導演過去不斷對她進行言語性騷擾、發送言辭露骨的短訊，甚至在她情感低潮時期「手口並用」作出非禮。陳蔚爾長達十大回憶部分的千字文發布後，旋即引起台灣影壇與民眾關注熱議！

女導演陳蔚爾透過個人社交媒體發表千字文，指控一位台灣影壇資深男導演對自己長達十多年的性騷擾行為。（陳蔚爾Facebook圖片）

陳蔚爾在長文中表示，2023年「第60屆金馬獎」頒獎典禮觸發到她痛苦的回憶，當時自己以導演協會代表團身份出席，在頒發「最佳導演」獎時，得獎者在台上發表得獎感言，期間公開向「侯XX導演」表達感謝，陳蔚爾文中表示聽到得獎感言時像被雷擊中：「我心想：天啊！！原來伸手摸我的腿、把手伸進我衣服裡，舔我的身體就是你感謝侯XX的方法？！難道侯XX也是這樣『幫』你的嗎？」

陳蔚爾在長文中表示，2023年「第60屆金馬獎」頒獎典禮觸發到她痛苦的回憶。（陳蔚爾Facebook圖片）

按陳蔚爾的千字文，在「第60屆金馬獎」獲頒「最佳導演」獎的得獎者為《老狐狸》導演蕭雅全，該作品由侯孝賢監製，蕭雅全在得獎時亦於典禮台上感謝侯導演的提攜與栽培，關鍵片段與場景均與陳蔚爾的憶述吻合。

「第60屆金馬獎」獲頒最佳導演獎的得獎者為《老狐狸》導演蕭雅全。（視覺中國）

陳蔚爾在文中憶述2005年與該名導演因工作認識，對方的熱情與對她拍攝作品的欣賞，讓她非常感激、獲得她的信任。及至2010年，陳蔚爾表示自己陷入創作低潮，主動聯絡作為前輩的對方尋求協助，沒料到發展出一段長期曖昧而權力不對等的關係。陳蔚爾表示對方看似是自己的伯樂，引薦她獲得配音工作、分享人脈資源、並欣賞鼓勵她的作品，卻隨時間露出「老狐狸的狐狸尾巴」，開始向她發送言辭露骨的短訊：「你穿短裙嗎？我對性感沒抵抗力」「我對妳的身體很好奇」試圖測試她的底線，並多次提出邀約進行性行為，均被陳蔚爾斷言拒絕。

陳蔚爾表示收到言辭露骨的短訊，試圖測試她的底線，並多次提出邀約進行性行為。（陳蔚爾Facebook圖片）

在言語性騷擾以外，陳蔚爾表示對方曾三次出手侵犯，時間點亦處於自己情感低潮時期：「事實上一共有三次我的身體界線被侵犯，每次發生都是他知道我和當時男友鬧矛盾或分手的單身期間。一次是他說要幫我按摩腿，我記得只要他過分了，我就嘖一聲打他的手制止。再一次是他坐在我旁邊時，把手放到我的大腿上摩挲。那回我就一邊把他的手挪開、一邊用認真的眼神看著他。」

在言語性騷擾以外，陳蔚爾表示對方曾三次出手侵犯，時間點亦處於自己情感低潮時期。（陳蔚爾Facebook圖片）

至於最後一次，陳蔚爾憶述對方借光顧自己家庭賣食油生意為由，在深夜送貨期間出手：「我記得那回一如往常閒聊、喝了點酒，有些微醺。後來我在靠近大門口窗邊的一個編織吊床上半坐半躺著休息。他突然走過來，對我出手。完蛋，我僵住了。幸好吊床很不方便壓制上來，但他還沒有放棄，他摩挲我的腿，接著掀開我衣服，舔我的右乳，我那後來於2023年12月1日確診乳癌的右乳。」陳蔚爾坦言當時全身僵硬，對方收手後到洗手間洗去對方留在自己身上的口水。

陳蔚爾憶述在吊床上被侵犯的過程。（陳蔚爾Facebook圖片）

據指，陳蔚爾因「第60屆金馬獎」觸發創傷後，去年已希望公開事件，然而因為忌憚對方在影壇的地位與勢力，怕遭打壓而禁聲，直至知道有其他女性同樣受害，因此公開自己的遭遇。對於陳蔚爾不記名指控「第60屆金馬獎」最佳電影得獎人，台北電影節官方對事件作出回應：「『電影正發生：造型提案工作坊』原訂評審蕭雅全導演將有所異動，接替人選安排中，其他活動不受影響，照常舉行。」目前蕭雅全尚未就指控作出公開回應。

陳蔚爾千字文原帖截圖。（陳蔚爾Facebook截圖）

陳蔚爾披露與對方短訊對話內容。（陳蔚爾Facebook圖片）

陳蔚爾披露與對方短訊對話內容。（陳蔚爾Facebook圖片）

陳蔚爾披露與對方短訊對話內容。（陳蔚爾Facebook圖片）

陳蔚爾披露與對方短訊對話內容。（陳蔚爾Facebook圖片）

陳蔚爾披露與對方短訊對話內容。（陳蔚爾Facebook圖片）