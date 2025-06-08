芭蕾殺姬︱盤點Ana de Armas火辣演出　銀翼殺手虛擬女友圈粉無數

荷里活殺手動作電影系列《殺神John Wick》今年推出外傳《殺神John Wick之芭蕾殺姬》（Ballerina），由古巴女神Ana de Armas加盟成為女主角，在元祖系列男主角奇洛李維斯（Keanu Reeves）、Ian McShane等演員配襯下成為新一代女殺神！《殺神John Wick之芭蕾殺姬》（下稱芭蕾殺姬）前日（6日）在世界各地陸續上映後，觀眾對現年37歲的Ana de Armas能夠減齡飾演十八廿二的少女感到相當驚喜，亦好奇在她的舉世成名作《007：生死有時》（No Time To Die）前，她究竟演出過甚麼作品。

古巴女神Ana de Armas成為新一代女殺神！（視覺中國）

古巴女神Ana de Armas成為新一代女殺神！（視覺中國）

古巴女神Ana de Armas成為新一代女殺神！（《殺神John Wick之芭蕾殺姬》電影劇照）

Ana de Armas早於18歲出道，輾轉在古巴、西班牙馬德里及洛杉磯荷里活發展，在《金髮夢露》（Blonde）及《007：生死有時》前，她主要飾演外型漂亮動人的女主角，直至《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）讓她提名金球獎喜劇與音樂劇類型「最佳女主角」，演技才得到肯定。此前，外表豔麗、身材曲條修長的Ana de Armas，曾在不少作品中上演大膽的18禁裸露或親密戲份，在銀幕留下青春倩影。

以下立即為大家盤點Ana de Armas的大銀幕噴血演出：

Ana de Armas在《007：生死有時》戲份雖然不多，但不論外型或動作戲份都相當搶鏡。（《007：生死有時》劇照）

Ana de Armas在《007：生死有時》戲份雖然不多，但不論外型或動作戲份都相當搶鏡。（《007：生死有時》劇照）

《Hispania la leyenda》2010

Ana de Armas在劇集中，上演一場極為大膽的性虐待戲份，在一眾被囚禁的少女面前，她被羅馬士官用水淋濕、全身上下透視一覽無遺，隨狠狠鞭打發出陣陣高聲呻吟、呼天搶地，畫面讓觀眾向脈沸騰！

Ana de Armas曾主演古裝劇集《Hispania la leyenda》，飾演一位羅馬帝國下小鄉村的姑娘。（《Hispania la leyenda》劇集劇照）

Ana de Armas曾主演古裝劇集《Hispania la leyenda》，飾演一位羅馬帝國下小鄉村的姑娘。（《Hispania la leyenda》劇集劇照）

Ana de Armas在劇集《Hispania la leyenda》上演被羅馬兵濕身透視鞭打的戲份，過程呼天搶地。（《Hispania la leyenda》劇集劇照）

Ana de Armas在劇集《Hispania la leyenda》上演被羅馬兵濕身透視鞭打的戲份，過程呼天搶地。（《Hispania la leyenda》劇集劇照）

Ana de Armas在劇集《Hispania la leyenda》上演被羅馬兵濕身透視鞭打的戲份，過程呼天搶地。（《Hispania la leyenda》劇集劇照）

Ana de Armas在劇集《Hispania la leyenda》上演被羅馬兵濕身透視鞭打的戲份，過程呼天搶地。（《Hispania la leyenda》劇集劇照）

Ana de Armas在劇集《Hispania la leyenda》上演被羅馬兵濕身透視鞭打的戲份，過程呼天搶地。（《Hispania la leyenda》劇集劇照）

《Anima》2011

Ana de Armas在戲中，猶如木偶一樣被木匠男主角平放在工作檯上，以手溫柔愛撫、擁抱期間，愛慾交纏，戲份相當香豔！

Ana de Armas曾主演短片《Anima》。（《Anima》電影海報）

Ana de Armas猶如木偶一樣被木匠男主角平放在工作檯上，以手溫柔愛撫擁抱。（《Anima》電影截圖）

Ana de Armas猶如木偶一樣被木匠男主角平放在工作檯上，以手溫柔愛撫擁抱。（《Anima》電影截圖）

Ana de Armas猶如木偶一樣被木匠男主角平放在工作檯上，以手溫柔愛撫擁抱。（《Anima》電影截圖）

Ana de Armas猶如木偶一樣被木匠男主角平放在工作檯上，以手溫柔愛撫擁抱。（《Anima》電影截圖）

《Por Un Punado De Besos》2014

Ana de Armas在戲中與男主角床戲連場，然而在激情以外，其中一幕與男主角玩酒局遊戲、在脫衣與喝酒二選一時，Ana de Armas展現的清純與惑力，似乎更吸引觀眾！

Ana de Armas曾主演西班牙電影《Por Un Punado De Besos》，劇情中有不少激情戲份。（《Por Un Punado De Besos》電影劇照）

Ana de Armas在劇情中與男主角玩酒局脫衣遊戲，似乎比激情床戲更吸引！（《Por Un Punado De Besos》電影劇照）

Ana de Armas在劇情中與男主角玩酒局脫衣遊戲，似乎比激情床戲更吸引！（《Por Un Punado De Besos》電影劇照）

Ana de Armas在劇情中與男主角玩酒局脫衣遊戲，似乎比激情床戲更吸引！（《Por Un Punado De Besos》電影劇照）

Ana de Armas在劇情中與男主角玩酒局脫衣遊戲，似乎比激情床戲更吸引！（《Por Un Punado De Besos》電影劇照）

Ana de Armas在劇情中與男主角玩酒局脫衣遊戲，似乎比激情床戲更吸引！（《Por Un Punado De Besos》電影劇照）

Ana de Armas在劇情中不乏與男主角上演激情戲份，其中一段更在浴缸中！（《Por Un Punado De Besos》電影劇照）

Ana de Armas在劇情中不乏與男主角上演激情戲份，其中一段更在浴缸中！（《Por Un Punado De Besos》電影劇照）

Ana de Armas在劇情中不乏與男主角上演激情戲份，其中一段更在浴缸中！（《Por Un Punado De Besos》電影劇照）

Ana de Armas在劇情中不乏與男主角上演激情戲份，其中一段更在浴缸中！（《Por Un Punado De Besos》電影劇照）

Ana de Armas在劇情中不乏與男主角上演激情戲份，其中一段更在浴缸中！（《Por Un Punado De Besos》電影劇照）

《夜半女敲門》2015

Ana de Armas在《芭蕾殺姬》與奇洛李維斯合作前，於《夜半女敲門》已經上演過連場「愛情動作」，而當時尚為少女的Ana，與女友夜半入屋色誘中佬屋主，連場床戲、禁室培慾非常養眼刺激！

Ana de Armas首次與奇洛李維斯在《夜半女敲門》裡合作，已經大玩禁室培慾！（《夜半女敲門》電影劇照）

Ana de Armas首次與奇洛李維斯在《夜半女敲門》裡合作，已經大玩禁室培慾！（《夜半女敲門》電影劇照）

Ana de Armas在《夜半女敲門》裡的裸露出浴戲相當誘人！（《夜半女敲門》電影劇照）

Ana de Armas在《夜半女敲門》裡的裸露出浴戲相當誘人！（《夜半女敲門》電影劇照）

Ana de Armas在《夜半女敲門》裡的裸露出浴戲相當誘人！（《夜半女敲門》電影劇照）

《銀翼殺手2049》2017

鍾情科幻片的觀眾，對《銀翼殺手2049》並不會感到陌生，而Ana de Armas在戲中飾演虛擬女友JOI，自然地在廣告裡展露全裸身段，相信吸引到男主角之餘，亦擄獲觀眾的芳心！

Ana de Armas在《銀翼殺手2049》裡飾演男主角的虛擬女友。（《銀翼殺手 2049》電影劇照）

Ana de Armas在《銀翼殺手2049》虛擬女友廣告中全裸演出。（《銀翼殺手 2049》電影劇照）

Ana de Armas在《銀翼殺手2049》虛擬女友廣告中全裸演出。（《銀翼殺手 2049》電影劇照）

Ana de Armas在《銀翼殺手2049》虛擬女友廣告中全裸演出。（《銀翼殺手 2049》電影劇照）

Ana de Armas在《銀翼殺手2049》虛擬女友廣告中全裸演出。（《銀翼殺手 2049》電影劇照）

《金髮夢露》2022

Ana de Armas在戲中完美還原荷里活性感女神瑪麗蓮夢露的身影，在赤裸照鏡的戲份中，亦展現如夢露一般的性感身段。

Ana de Armas在《金髮夢露》裡飾演傳奇性感女星瑪麗蓮夢露。《金髮夢露》

Ana de Armas在戲中完美還原荷里活性感女神瑪麗蓮夢露的身影！（《金髮夢露》電影劇照）

Ana de Armas在戲中完美還原荷里活性感女神瑪麗蓮夢露的身影！（《金髮夢露》電影劇照）

Ana de Armas在戲中完美還原荷里活性感女神瑪麗蓮夢露的身影！（《金髮夢露》電影劇照）

Ana de Armas在戲中完美還原荷里活性感女神瑪麗蓮夢露的身影！（《金髮夢露》電影劇照）