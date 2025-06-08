F1︱苜波影迷解禁出爐一致好評　畢彼特親身上陣締造極致賽車體驗

荷里活賽車動作電影《F1》，由七屆一級方程式世界冠軍得主咸美頓（Lewis Hamilton）監製、《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）導演Joseph Kosinski執導，畢彼特（Brad Pitt）、Javier Bardem及33歲新星Damson Idris主演，將於6月26日在香港上映。《F1》以地表極限速度賽車一級方程式為題材，以荷里活最極致真實的拍攝手法向觀眾呈現，電影首輪影評日前解禁，不少外媒爭相報道讚揚電影在技術製作上無懈可擊，令觀眾更為期待！

荷里活賽車動作電影《F1》，由畢彼特、Javier Bardem及33歲新星Damson Idris主演，將於6月26日在香港上映。（《F1》電影劇照）

據外媒報道，《F1》電影不論在音效、配樂與攝影的配合均完美無瑕，畢彼特與Damson Idris的演出亦魅力十足！不少影評人及傳媒人觀看電影後均表示：「絕對是我至今看過最有型、最有娛樂性的電影！」「這部電影令大家想湧入戲院睇戲！」「《F1》不單是一部電影，更是一場極致賽車體驗！」一眾好評瞬間在賽車迷與電影狂粉之間爆發流傳，為電影在上映前打好口碑！

《F1》首波影評出爐獲一致好評，在賽車迷與電影狂粉間瘋傳！（《F1》電影劇照）

《F1》劇情講述賽車界「最強遺珠」Sonny Hayes（畢彼特 飾），曾經是一級方程式項目前途無可限量的新秀車手，然而職業生涯因為一場意外墮入谷底。Sonny Hayes人到中年，得到昔日的隊友、一位面臨車隊解散危機的班主Ruben（Javier Bardem飾）尋求協助，讓他得到重返賽場的最後機會，希望能夠挽回車隊的命運。Sonny Hayes作為場上最老一級方程式車手與新扎車手一老一嫩的配搭，以經驗與拚勁鬥智鬥力，為一級方程式賽事帶來前所未見的驚喜！

《F1》講述賽車界「最強遺珠」Sonny Hayes，曾經是一級方程式項目前途無可限量的新秀車手，然而職業生涯因為一場意外墮入谷底。（《F1》電影劇照）

Sonny Hayes人到中年，得到昔日的隊友、一位面臨車隊解散危機的班主Ruben尋求協助，讓他得到重返賽場的最後機會，希望能夠挽回車隊的命運。（《F1》電影劇照）

Sonny Hayes作為場上最老一級方程式車手與新扎車手一老一嫩的配搭，以經驗與拚勁鬥智鬥力，為一級方程式賽事帶來前所未見的驚喜！（《F1》電影劇照）

Sonny Hayes作為場上最老一級方程式車手與新扎車手一老一嫩的配搭，以經驗與拚勁鬥智鬥力，為一級方程式賽事帶來前所未見的驚喜！（《F1》電影劇照）

畢彼特一向作為愛車之一，為拍攝《F1》電影不惜親身上陣，就算當時年屆六旬仍參與密集而地獄式的訓練，賽車技術連監製咸美頓亦忍不住大讚！畢彼特從影生涯參演過不少動作電影，亦留下不少驚人的代表作品，然而今次瞓身演出《F1》，相信又會在生涯中留下另一令人難忘的代表鉅製！