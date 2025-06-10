何超儀力捧新人Iman登雜誌封面　兒時在伊朗看李小龍《龍爭虎鬥》

備受何超力捧，簽約為旗下首位的藝人Iman，出道一年，主演的電影《拾荒法師》未上映已備受關注，近日他為宣傳將在七月推出由他親自撰寫的詩篇《Lost In Your Eyes》，而接受時裝雜誌《Madame Figaro》訪問及影封面，更表示雜誌推出後，便火速售罄。

備受何超力捧，簽約為旗下首位的藝人Iman，出道一年，主演的電影《拾荒法師》未上映已備受關注。（大會提供）

Iman在訪問中提到童年於伊朗生活的種種。原來Iman與香港電影很有淵源，童年時第一部看的香港電影便是李小龍的《龍爭虎鬥》，自此迷上李小龍，後來看成龍，楊紫瓊，周星馳的電影，越看越多，也因此迷上了電影，也迷上了演戲。

Iman童年時第一部看的香港電影便是李小龍的《龍爭虎鬥》，自此迷上李小龍。（《龍爭虎鬥》劇照）

小時候在家裏，Iman總愛在鏡子前表演，模仿李小龍等喜歡的電影角色，而妹妹變成了他最好的觀眾，聽他講電影裏的故事，看他表演。但Iman長大後，沒有選擇當演員，而是當了醫生，這全因受家庭影響。其曾祖父是醫生，接受過西方教育，是國家最早一批由外國學成回來的醫生，曾祖父的照片一直高掛在祖母家，Iman很清楚家裏是希望他承繼衣鉢，結果他也不叫家人失望，自小成績優異，17歲便考入了醫學院，畢業後成為一位醫生，也因此去過不少國家，亦因此因緣成為了治理陳子聰的醫療團隊的一員，也因為得到何超的賞識，他毅然選擇成為藝人，開始了他的「二次人生」。

小時候在家裏，Iman總愛在鏡子前表演，模仿李小龍等喜歡的電影角色，而妹妹變成了他最好的觀眾。（大會提供）

以往是為了家人而選，這次則為了自己的夢想而選，他說到了今天，他還未敢相信夢想成真，可以圓了兒時的夢想。除了演藝，Iman還愛寫詩，他自小便有寫詩的習慣，而曾經在戰區當過義工醫生，面對過生命的脆弱、無奈，看透了生死及世界的殘酷，他把種種感受藏於心底，最後以短視頻及詩篇表現出來。但他怎樣也想不到這些感性的分享使他在社交平台有200萬粉絲追隨。

以往是為了家人而選，這次則為了自己的夢想而選，他說到了今天，他還未敢相信演員這個夢想成真。（大會提供）

而七月推出的《Lost in your Eyes》，便是一本結合了他詩篇與攝影大師Sam Wong(黃永熹)替他拍的藝術照片的「詩相集」。該寫真更得到YSL贊助，特別版會以盲盒形式限量附送一條價值3000多港元的真絲頸巾，非常珍貴。若要在他的詩篇裏選一篇最能代表他的，Iman會選《Faith is my name》，波斯文中「Iman 」的意思便是faith。