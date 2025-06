何超儀力捧新人Iman登雜誌封面　兒時在伊朗看李小龍《龍爭虎鬥》

備受何超力捧,簽約為旗下首位的藝人Iman,出道一年,主演的電影《拾荒法師》未上映已備受關注,近日他為宣傳將在七月推出由他親自撰寫的詩篇《Lost In Your Eyes》,而接受時裝雜誌《Madame Figaro》訪問及影封面,更表示雜誌推出後,便火速售罄。

Iman在訪問中提到童年於伊朗生活的種種。原來Iman與香港電影很有淵源,童年時第一部看的香港電影便是李小龍的《龍爭虎鬥》,自此迷上李小龍,後來看成龍,楊紫瓊,周星馳的電影,越看越多,也因此迷上了電影,也迷上了演戲。

小時候在家裏,Iman總愛在鏡子前表演,模仿李小龍等喜歡的電影角色,而妹妹變成了他最好的觀眾,聽他講電影裏的故事,看他表演。但Iman長大後,沒有選擇當演員,而是當了醫生,這全因受家庭影響。其曾祖父是醫生,接受過西方教育,是國家最早一批由外國學成回來的醫生,曾祖父的照片一直高掛在祖母家,Iman很清楚家裏是希望他承繼衣鉢,結果他也不叫家人失望,自小成績優異,17歲便考入了醫學院,畢業後成為一位醫生,也因此去過不少國家,亦因此因緣成為了治理陳子聰的醫療團隊的一員,也因為得到何超的賞識,他毅然選擇成為藝人,開始了他的「二次人生」。

以往是為了家人而選,這次則為了自己的夢想而選,他說到了今天,他還未敢相信夢想成真,可以圓了兒時的夢想。除了演藝,Iman還愛寫詩,他自小便有寫詩的習慣,而曾經在戰區當過義工醫生,面對過生命的脆弱、無奈,看透了生死及世界的殘酷,他把種種感受藏於心底,最後以短視頻及詩篇表現出來。但他怎樣也想不到這些感性的分享使他在社交平台有200萬粉絲追隨。

而七月推出的《Lost in your Eyes》,便是一本結合了他詩篇與攝影大師Sam Wong(黃永熹)替他拍的藝術照片的「詩相集」。該寫真更得到YSL贊助,特別版會以盲盒形式限量附送一條價值3000多港元的真絲頸巾,非常珍貴。若要在他的詩篇裏選一篇最能代表他的,Iman會選《Faith is my name》,波斯文中「Iman 」的意思便是faith。