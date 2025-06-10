大風殺｜導演張琪受王家衛杜琪峯影響深　戲中悍匪參考大賊葉繼歡

電影《大風殺》，挑戰1996全民禁槍話題，引爆最癲最火最喪犯罪風暴！佔領小鎮殺人越貨，狗咬狗骨爭奪賊贓，1支手槍3個兵，如何將44個悍匪就地正法？《大風殺》導演張琪接受訪問時，大談他喜歡的香港導演王家衛及杜琪峯，更透露戲中悍匪原型竟然為香港賊王葉繼歡。（上映日期︰6月12日）

電影《大風殺》，風格大有昔日港片格局。（《大風殺》劇照）

演受港片啟蒙最喜歡王家衛及杜琪峯

看過《大風殺》優先場的觀眾大讚電影充滿港產片味道，甚至聯想到杜琪峯的《鎗火》和《放．逐》，導演張琪接受專訪時直認自己深受港片啟發：「因為我是1988年生，對於我這個年紀的人來講其實是看港產片長大的。」

談到杜琪峯，導演張琪大爆自己曾每天看一次《PTU》。（《PTU》劇照）

他更分享自己最喜歡的香港導演：「對於我來說影響最深的是王家衛和杜琪峯，他們的電影我會每一部都反覆的看。王家衛導演能拍到我們平時很難注意到的情感，我最喜歡的電影是《花樣年華》，第二喜歡是《重慶森林》。跟王家衛導演合作之前，其實這兩部電影代表了我對他的認識。」談到杜琪峯，他更大爆自己曾每天看一次《PTU》：「他眼中的世界是不一樣的，他電影裏呈現的世界是高度協調統一的，那個世界非常迷人。我曾經一天要看一遍《PTU》，一直看一直看，有一段時間我是會背《PTU》的對白的。」

導演同時為大賊造型，加入《閃靈》中積尼高遜的恐懼感。（《大風殺》劇照）

悍匪原型為香港賊王葉繼歡

《大風殺》中，40多位悍匪組成聯盟，為了拿回藏起的賊贓而血洗小鎮。這些悍匪，原來都有各自現實中的原型人物，其中一個就是香港賊王葉繼歡。「這個電影裏面的匪，很多有真實的原型，在那個年代內地和港、台非常出名的極端悍匪，像葉繼歡，其實都放在這個電影。」至於有觀眾看完戲後表示，故事中由辛柏青飾演的大反派趙北山竟撞樣陳奕迅，對此，導演回應原來造型參考另有其人：「我們其實放了一個我特別喜歡的演員積尼高遜 (Jack Nicholson)，《閃靈》當中積尼高遜給我的恐懼感和印象很強烈，他的額頭和頭髮的特徵放到去北山身上。我非常喜歡陳奕迅。我不知道因為是不是我喜歡他很長時間，刻下很深的印象，然後在對我一些選擇有影響。」

一代賊王葉繼歡2017年4月在瑪麗醫院病逝。(資料圖片)

導演張琪原來都有將賊王葉繼歡放進戲內。（影片截圖）

AK47槍戰讓人屏息靜氣

片名《大風殺》，顧名思義戲中有一場在大風暴之中雙方撕殺的場面，這場激戰也讓觀眾聯想起《末日先鋒：戰甲飛車》(Mad Max: Fury Road)，而這場高潮戲及另一場槍戰可說是為大銀幕而生的兩場大戰，導演張琪表示：「我覺得結尾的風暴及在羊圈的一場槍戰，這些戲份其實是花了很長時間去琢磨，它只能在電影院看，才能真正感受到它的節奏、他的聲音、他的氛圍和人的恐懼感。」