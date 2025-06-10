F1｜畢彼特剷光頭亮相首映　西裝墨鏡似足「史密夫」20年從未變老

荷里活賽車動作電影《F1》，由七屆一級方程式世界冠軍得主咸美頓（Lewis Hamilton）監製、《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）導演Joseph Kosinski執導，畢彼特（Brad Pitt）、Javier Bardem及33歲新星Damson Idris主演，將於6月26日在香港上映。《F1》以地表極限速度賽車一級方程式為題材，以荷里活最極致真實的拍攝手法向觀眾呈現，電影今日（10日）於墨西哥舉行首映禮，畢彼特領軍亮相宣傳新戲，引發全場影迷粉絲瘋狂，畢彼特更以剷光頭新造型亮相，配襯灰色西裝與白色T裇，休閒配搭佬味十足，亦讓影迷驟覺似曾相識！

畢彼特出席《F1》首映禮引起全場影迷瘋狂！（視覺中國）

《F1》主演畢彼特、Damson Idris與導演Joseph Kosinki出席電影墨西歌首映禮。（視覺中國）

畢彼特出席《F1》首映禮引起全場影迷瘋狂！（視覺中國）

畢彼特出席《F1》首映禮引起全場影迷瘋狂！（視覺中國）

畢彼特出席《F1》首映禮引起全場影迷瘋狂！（視覺中國）

現年61歲的畢彼特出道至今近40年，全球爆紅後一直為性感、粗獷、花花公子型的一線男演員，曾歷兩段婚姻的畢彼特與前妻安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）曾於2005年合演動作愛情喜劇《史密夫決戰史密妻》（Mr. & Mrs. Smith），當時畢彼特亦剷光頭上陣，穿上一身西裝後盡顯型佬魅力、非常英俊瀟灑！今日畢彼特出席新戲宣傳，髮型與打扮讓不少影迷聯灿心到當日的「史密夫」，戴起淡茶色太陽眼鏡後，亦與當年電影結尾的槍戰造型有異曲同工之妙！

畢彼特於《史密夫決戰史密妻》裡剷光頭演出，粗獷佬味十足！（《史密夫決戰史密妻》電影劇照）

畢彼特於《史密夫決戰史密妻》裡剷光頭演出，粗獷佬味十足！（《史密夫決戰史密妻》電影劇照）

畢彼特於《史密夫決戰史密妻》裡剷光頭演出，粗獷佬味十足！（《史密夫決戰史密妻》電影劇照）

畢彼特於《史密夫決戰史密妻》裡剷光頭演出，粗獷佬味十足！（《史密夫決戰史密妻》電影劇照）

畢彼特於《史密夫決戰史密妻》裡剷光頭演出，粗獷佬味十足！（《史密夫決戰史密妻》電影劇照）

畢彼特於《史密夫決戰史密妻》裡剷光頭演出，粗獷佬味十足！（《史密夫決戰史密妻》電影劇照）

畢彼特於《史密夫決戰史密妻》裡剷光頭演出，粗獷佬味十足！（《史密夫決戰史密妻》電影劇照）

儘管《史密夫決戰史密妻》已度過20年，連當年因為拍戲而邂逅、結婚的畢彼特與安祖蓮娜祖莉亦已離婚，然而畢彼特魅力至今依然不減，20年如一日似從未變老，讓男女影迷羨慕與狂迷！

畢彼特似乎20年來都未老過，但與前妻安祖蓮娜祖莉已由邂逅走到離婚。（《史密夫決戰史密妻》電影劇照）

畢彼特似乎20年來都未老過，但與前妻安祖蓮娜祖莉已由邂逅走到離婚。（《史密夫決戰史密妻》電影劇照）

畢彼特似乎20年來都未老過，但與前妻安祖蓮娜祖莉已由邂逅走到離婚。（《史密夫決戰史密妻》電影劇照）