39歲千禧美女神樣貌大崩壞極粗眉毛超驚嚇　曾精神病發裸體遊街

現年39歲的千禧女神阿曼達拜恩斯（Amanda Bynes）於2006年憑青春愛情喜劇《球愛可人兒》（She's the Man）而爆紅，憑甜美樣子及火辣身材成為一眾年輕人的偶像，但自2010年開始經常生事惹麻煩，更宣佈無限期停退出演藝界。最近阿曼達不時更新IG，最新容貌出現驚人變化，嚇窒大批網民。

阿曼達拜恩斯於2006年憑青春愛情喜劇《球愛可人兒》（She's the Man）而爆紅。（電影海報）

阿曼達拜恩斯憑甜美樣子及火辣身材成為一眾年輕人的偶像。（《球愛可人兒》劇照）

阿曼達拜恩斯童星出身，曾經是人氣青少年偶像，但自2010年開始經常生事惹麻煩，曾犯下醉酒駕駛、吸毒、行為不檢及縱火等，又公開指控遭父親性侵及虐待，後來診斷出患上躁鬱症。其後於2023年被發現於洛杉磯裸體遊街，攔截一架私家車並向司機求助，自稱剛剛經歷完精神病發，最後自行打電話報警，被送往精神病院接受治療。

阿曼達拜恩斯曾經紅極一時。（Getty Images）

阿曼達拜恩斯最近在IG更新了近況，無論容貌或身材都大崩壞，跟過往的甜美外表相差極遠，身形明顯比過往圓潤了不少，樣貌突變，嘴唇異常豐滿，而眉毛就非常粗，極為驚嚇。有大批網民看到照片後，都忍不住留言表示：「好唏噓...」、「一看就是遭遇了重大事件」、「很喜歡她 也覺得非常可惜」、「這真的是她嗎？」、「以前真的很漂亮」、「我真的和喜歡她 看到她變成這樣真的覺得好可惜 心痛」。