拼命三郎︱林家熙練出六嚿腹肌未滿意　地獄式打拳︰操到精神恍惚

香港電影《拼命三郎》由陳大利執導，譚耀文、Locker林家熙、鄭浩南、細貓應智越及姚樂怡主演，劇情講述過氣江湖大佬石三郎（譚耀文 飾）出獄後希望東山再起，並與失散多年的兒子石頭（林家熙 飾）修補關係，父子二人因為泰拳重建感情，卻又激起另一場江湖風雨。早前譚耀文、林家熙就新作接受《香港01》專訪，Locker分享為石頭一角操肌健身的過程，譚耀文則分享作為父親、與兒子關係建立的轉變與學習。

譚耀文、林家熙早前就新作《拼命三郎》接受《香港01》專訪。（陳順禎 攝）

林家熙拳手地獄式操肌：效果未覺得滿意

林家熙於《拼命三郎》劇情中飾演泰拳拳手石頭，赤膊上演多場拳賽戲份，亦為角色鍛造健碩身型，鐵臂與六嚿腹肌在大銀幕上肌理分明。談到操練過程，林家熙表示開拍前僅花三星期地獄式自律訓練：「當時花大約三星期左右操練，每日的規律就是六點起床，七點抵達拳館練拳、直至十一點，午飯餐單為無油、無鹽、無糖的雞肉、澱粉質蛋白質，下午回家健身兩三小時，休息時會讀劇本，到晚上再做帶氧運動、在街上跑步，三星期內不斷每日循環！」

林家熙透露《拼命三郎》拍攝日數約為20日，分散在四個月內，因此一直要保持身型狀態，但透露過程相當難熬：「健身教練其實不建議保持這麼長時間，因為那種狀態一般僅為健美比賽當日，所以途中會按需要增減食量，操練至精神狀態有時略為恍惚。」笑言雖然劇情角色心理相近，但沒有借用心情作「方法演技」。

林家熙透露拍攝《拼命三郎》前，花三星期地獄式訓練，早上打拳、下午健身、晚上跑步。（陳順禎 攝）

林家熙於《拼命三郎》劇情中飾演泰拳手石頭，赤膊上演多場拳賽戲份，亦為角色鍛造健碩身型，鐵臂與六嚿腹肌在大銀幕上肌理分明。（《拼命三郎》電影劇照）

林家熙亦謙虛地表示拍攝《拼命三郎》時，體型尚未感到滿意：「其實那個效果我未覺得滿意，反而做《一個舞台上不能接受的吻》舞台劇時，身型最健碩！（譚：當時最Fit！更在舞台上赤膊！）其實我覺得應該曬燈，太白晳了！」至於打泰拳的部份，林家熙表示曾在中學時期參加興趣班，但真正受訓則在接拍《拼命三郎》後：「練泰拳實在非常辛苦，要克服到苦楚才能練成，而且要不怕痛，所以拍完這部戲我便沒有再打，因為我怕痛！」對比拍攝時序稍後的《焚城》，林家熙飾演消防員Finger，他認真思索一下表示：「這一部最辛苦！」

林家熙笑言打泰拳太辛苦，拍攝完《拼命三郎》後便沒有繼續操練，表示抵受不住痛楚。（陳順禎 攝）

林家熙自嘲在《拼命三郎》裡膚色太白晳，應該要曬燈。（陳順禎 攝）

林家熙直言為拍攝《拼命三郎》打拳操肌，比在《焚城》裡飾演消防員更辛苦！（《焚城》電影劇照）

譚耀文盛讚Locker把握爆發機會︰令我諗起以前嘅自己！

林家熙坦言《拼命三郎》由確定主演角色至開拍相當突然，因為非常接近開拍才確定由自己演出角色，坦言：「所以不理會操練時間點、目標體型成果等，即管盡力做到最好！」譚耀文見證Locker操練過程，讚揚堅毅、集中的精神，亦目睹努力的成果。譚哥笑言雖然劇情中父子在桑拿浴的橋段中，自己的身型看似不錯，然而其實直至今年初才決心培養健身習慣：「我為了準備四月份拍攝的一部戲，中間有需要赤膊的戲份，所以努力做好準備。反觀三郎是個晚上代客泊車的小混混，哪有時間精力操練？所以當時一直保持頹廢的狀態，亦嘗試動作粗豪、習慣說話撐開嗓門。」

譚耀文平素談吐溫文有禮，與曾飾演的不少江湖人物反差極大！（陳順禎 攝）

譚耀文於《拼命三郎》裡飾演一位過氣大佬。（《拼命三郎》電影劇照）

譚耀文作為前輩，亦毫不吝嗇讚揚林家熙把握飾演主角機會，為石頭博盡演出：「得知由Locker飾演石頭，其實我非常放心，因為導演有一天讓我看他試鏡的錄影片段，當時家熙逼切需要一個爆發的機會，在片段中看到他演繹三郎兒子的那份鬱結、一種潛伏等待爆發的力量，讓我想起從前試鏡的自己。」譚耀文表示看到Locker的試鏡片段，勾起昔日曾為新人的記憶：「我記得曾經為《野獸刑警》試鏡，到陳嘉上在旺角的辦公室，當時『驚到震』！因為同樣算是破釜沉舟的階段！」

譚耀文表示看到Locker的試鏡片段，勾起昔日曾為新人的記憶。（陳順禎 攝）

譚耀文盛讚林家熙為《拼命三郎》的主角機會博盡演出。（陳順禎 攝）

譚耀文與兒子爭執 親睹愛子拍檯碎杯割損手

譚耀文與林家熙在劇中飾演父子，Locker笑言網民看過預告後覺得二人「父子相」說服力十足，談到現實中二人作為兒子、譚耀文作為父親，林家熙表示成年後確與父親有種距離：「搬離家中自住後，的確較少機會見面、吃飯，就算幾個月才約一次飯聚，也沒有太多話題，好像父子之間一種不用說太白的默契。」但Locker亦笑言不羨慕非常溫馨的父子關係：「我不行！我會覺得肉麻！」

林家熙坦言搬離家中自住，與父親關係較昔日有距離。（陳順禎 攝）

談到作為兒子及人父，譚耀文則表示拍攝期間勾起對父子關係展的思考，直言三郎與石頭較現實中自己與兒子年長，因此作出某種預想：「拍攝的時候我的兒子大約15歲，開始出現反叛期，亦曾經試過吵架，我決定不能再次發生爭執。當時我執着他做得不夠好、不夠禮貌的位置責罵，因為我非常著重禮貌、待人接物，希望兒子不會忽略禮儀的重要性，所以在幾次事件累積下便出言教訓。」

譚耀文受訪時分享與愛子之間一次爭執的經歷。（陳順禎 攝）

譚耀文表示教訓之下出現反效果，讓平素情緒平穩冷靜的愛子大發雷霆，他憶述指：「責罵期間他突然拍檯！打碎雲石檯上的玻璃杯、割傷手掌，我隨即心軟下來、心生恐懼，原來抑壓之下的情緒爆炸力如斯強大！」在皮外傷之餘，譚耀文表示心痛兒子情緒反常不受控，自省過後覺得：「我們應該轉換另一種方式溝通，脾氣都要好好控制、收拾。」