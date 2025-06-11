謝君豪奪戲劇「藝術家年獎」　首在港獲獎︰意義非常重大

由香港藝術發展局主辦，《第十九屆香港藝術發展獎》頒獎禮已於昨晚（10/6）假大會堂隆重舉行，全晚合共頒發九個不同界別的藝術獎項，金馬影帝謝君豪榮獲戲劇界別的「藝術家年獎」，實至名歸，豪哥公開感激四大恩師的教導與栽培，有情有義！

金馬影帝謝君豪榮獲戲劇界別的「藝術家年獎」，實至名歸。（大會提供）

「藝術家年獎」是香港藝術發展局頒發的年度獎項，表揚在不同藝術界別有傑出表現的藝術工作者，獎項分為九個範疇，包括藝術評論、舞蹈、戲劇、電影、媒體藝術、文學藝術、音樂、視覺藝術和戲曲；謝君豪從代表作《南海十三郎》編劇、亦師亦友的杜國威手上接過本屆戲劇「藝術家年獎」的獎項，為隆重其事，他的家人包括媽媽、太太、姊姊、妹妹，聯同好友梁李少霞等均有專程到場見證豪哥獲獎，豪哥愛女雖身在英國讀書未能回港，同樣透過直播第一時間分享爸爸的喜悅！

謝君豪多謝杜Sir杜國威老師，將「南海十三郎」這麼好的角色送了給自己。「令我由九三年開始演出了幾十年。」（大會提供）

榮獲本屆戲劇「藝術家年獎」，謝君豪大感雀躍，並親自解開這個獎項的貴重之謎，豪哥說：「好開心，如果我沒有記錯，這是我在香港所得的第一個獎項，意義非常重大！」在頒獎禮台上，重情念舊的豪哥，點名感謝四大恩師的教導與栽培，全靠他們成就了今日的自己，豪哥說：「這個獎對我是一大肯定，但我覺得不是屬於自己的，好多人曾經幫助過我，包括台前幕後的工作團隊、一班前輩，以及所有見證我成長的觀眾。我要特別多謝幾位老師，第一位是King Sir鍾景輝博士，如果沒有他，不會有演藝學院，沒有他，亦不會有我們這批香港土生土長、第一代從他手上訓練出來、擁有大專程度的戲劇工作者，在此順祝King Sir身體健康；另外要多謝毛Sir毛俊輝，他是我的演技老師，為我打開戲劇大門；我還要多謝香港話劇團首任藝術總監楊世彭博士，他一直很照顧我，我年輕的時候，破格提升我成為香港話劇團的首席演員，當時可說是一項創舉！當然亦很多謝杜Sir杜國威老師，他將『南海十三郎』這麼好的角色送了給我，令我由九三年開始演出了幾十年，不停在做，一說起我，大家就會想起『南海十三郎』，真的很感激他，教了我很多東西！」

謝君豪表示這是自己在香港得到的第一個獎項，意義非常重大！（大會提供）

謝君豪與（左一）關錦鵬及（右二）梁李少霞 合照。（大會提供）

當大會向豪哥探問，想邀請那位頒獎嘉賓，親手將「藝術家年獎」頒贈予他，豪哥立即想起杜Sir，他衷心直說：「因為『南海十三郎』對我太重要，杜Sir也是我的恩師，所以我邀請了他成為我的頒獎嘉賓，他亦一口答應！」在豪哥得獎的大日子，謝家幾乎總動員出動，豪哥笑說：「今日很多家人都來了，媽媽、姊姊、妹妹、太太，我的女兒在英國，她應該在看直播，好開心！」興奮之餘，豪哥亦有莫大感觸：「想到好多老師無私地教導、幫助我，在未來的日子裏，我也會繼續將自己的經驗、以及老師所教導我的一切，跟同行與年輕人分享，這才可以做到承先啟後、繼往開來！」