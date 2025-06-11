人工殺姬2.0︱美謹升級AI殺傷力爆燈　動作戲難度超高仲要學詠春

皇牌監製溫子仁，於前年炮製出超人氣「猛」片《人工殺姬》，以黑馬姿態全球殺出超越14億港幣的亮麗票房，AI智能邪娃美瑾更成為國際潮物，她帶領的魔性舞無處不在，粉絲爭住跳，嚇到大家依嘩鬼叫！今年暑假，原班人馬推出升級版《人工殺姬 2.0》（M3GAN 2.0），更高科技，更強裝備，更大殺氣！

美瑾因兩年前殺人唔𦧲骨失控敗走，被植入至可愛機械人中，喪失殺戳功能。創造者Gemma和姪女本以為AI殺機已告一段落，製作美瑾的技術卻落入了私人國防公司手中，促使軍用級戰鬥機械人艾美莉亞誕生，成為最強卧底殺手。艾美莉亞的自我意識爆棚，拒絕聽從人類命令，並強行執行自己一套殺人計劃！唯一可以壓制她的，就是把美瑾再次植入人形，升呢為更具殺傷力的殺姬，決一死戰⋯⋯

製作美瑾的技術卻落入了私人國防公司手中，促使軍用級戰鬥機械人艾美莉亞誕生，成為最強卧底殺手。（《人工殺姬2.0》電影劇照）

《人工殺姬》全球大爆兩年後新作面世

難以想像因為預告中一小段魔性舞，令智能邪娃美瑾在《人工殺姬》上映前已紅爆全球。在片中扮演美瑾創造者的艾莉遜威廉絲，於《人工殺姬 2.0》繼續扮演Gemma一角，更為電影擔任監製。她表示：「我們製作電影的時候，都希望能夠擊中觀眾喜好，成功製造熱潮。《人工殺姬》預告一出就得到熱烈迴響，當我們看到觀眾爭相模範魔性舞，就知道『掂喇！』」繼續導演新作的傑拉德約翰史東表示：「這不只是最理想的情況，更令我鬆一口氣。老實說我一直以為自己製作了一部自毀前程的怪娃電影。我們完全沒有意料到她雖然是奸角，卻成為如此受歡迎的英雄。美瑾比電影還要出名。」作為全球大收14億港幣票房的電影主角，美瑾現已成為萬聖節最常見的裝扮，Saturday Night Live以美謹為靈感的短劇，更成為爆笑經典。美謹處於沈睡模式也夠久了。

導演重新創作《人工殺姬 2.0》故事設定。他說：「我不想重覆自己，而且《人工殺姬》的續集又不適合只是稍作修改，就當成是新的故事。第一集我們將重點放在平板電腦、手提電話這些科技如何影響家庭養育子女。到我們構思續集，Chat GPT誕生了，人們對於AI的想法改變了。突然間，我們已經不是在討論AI是否成為我們生活的一部分，AI已經變成我們生活一部分。這啟發了這部電影，如果美謹是在家機械人，那和她一起生活意味著甚麼？她是否徹底的壞人，還是Gemma對她的訓練，影響了她的行為。如果美謹接受另一套教育，她會否明白到對與錯？我們會在電影中一一交代。」

導演隨AI人工智能的普及，將槪念融入至作品之中。（《人工殺姬2.0》電影劇照）

電影另一個重點是如果有另一個美謹，而她的用途並非陪伴小朋友，她會對世界造成怎樣的影響。導演解釋：「第一集是關於玩具世界的小規模故事，要是製造美謹的技術真的存在，其他領域自然會有興趣使用。我們在第一集埋下伏線，玩具公司CEO Kurt從Gemma身上偷取了這秘密，進行商業間諜。今集的劇情就是美謹的原理和程式被竊取後會發生的事。我們會帶觀眾見識軍事世界，AI如何滲入戰爭。現在人們已經在憂慮有軍事機械人參與地區戰爭，所以有美謹這樣的機械人出現完全合理。這個設定造就我們創造了一個如她匹敵的機械人。」

最強戰鬥機械人艾美莉亞由此誕生。導演說：「艾美莉亞簡直就是美謹2.0，她就是以美謹的製作原理加上軍事硬件，她的唯一用途就是復仇。縱然美謹有很多缺陷，起碼她是設計來保護Gemma的姪女Cady。艾美莉亞則被重新編寫，當她有了個人意志，不再受操控，她對創造自己出來、將她當成奴隸虐待的人類只有敵意。這不禁讓人反思：我們製造機械人來幫助我們，當它們都有個人意志後，它們對人類有怎樣的看法？」

明顯機械人不會對人類有好感。監製溫子仁說：「如果美謹在電影中代表AI的好一面，那艾美莉亞就是代表黑暗面。那些專用來破壞、摧毀人類的。製造艾美莉亞出來的人當然以為能控制到她，但她要是有自己的意志呢？如果她決定不再受人類設計的程式控制？ AI不斷學習令人憂慮，它有可能意識到進化最快的方法，就是剷除人類這個威脅。」

《人工殺姬2.0》由恐怖片大師溫子仁監製。（《人工殺姬2.0》電影劇照）

製作團隊從一開始已決意要將《人工殺姬 2.0》的製作超越前作。《人工殺姬》已奠下了獨特的電影類型，將恐怖、喜劇、科幻、動作，這些元素共治一爐。溫子仁續說：「《人工殺姬 2.0》一定比前作更豐富，動作場面將會更加激烈。導演又加入了在前作沒能用上的構思。場景佈置也更加精緻，一切比前作都升級。前作的粉絲一定很期待今集如何玩得更大，我相信他們一定不會失望。」

上集留下兩個懸念：第一是美謹的AI意識被轉移到Gemma的智能家居喇叭系統ELSIE，而美謹被解體了，正在靜候強勢歸來的時機；第二是美謹的設計藍圖被竊取了，而幕後黑手則仍是個瞇。在《人工殺姬 2.0》，Gemma的人生徹底改變了。導演解釋：「因為上集發生的事，Gemma因為創造美謹而處於水深火熱之中。她成為媒體和大眾的眾矢之的，她試圖化解大眾的指摘，提倡AI運用的管制。她因此遇上Christian，他營運關注AI使用道德的非牟利機構，兩人合力推動政府認真正視AI。」

與此同時，以Gemma的程式製作出來的艾美莉亞，正在執行除去自己的創造者的暗殺行動，正逐步殺到Gemma身邊。Gemma和團隊知道只有重組及升級美謹才能，才能令美謹阻止艾美莉亞的暗殺行動。只是美謹雖然應承了會幫Gemma，但她卻不可信。監製溫子仁說：「我們希望將對於美謹真正意圖這個懷疑延續到今集。即使她在幫主角們，但你永遠不能知道她在盤算甚麼，真正的目的是甚麼。這懸念是這個角色有趣之處。她看來像個反派，令你一直好奇她會對甚麼人忠誠，還是她正在下一盤大棋。」

Gemma成為暗殺機械人！（《人工殺姬2.0》電影劇照）

角色介紹

Gemma（艾莉遜威廉絲 飾）

兩年後的Gemma與她的團隊向投資者推銷他們設計的外骨骼裝甲。她仍然活在美謹留下的心靈創傷，因公眾對她的責難，而變成安全使用AI的倡導者。飾演角色的艾莉遜威廉絲說：「Gemma正盡力補救第一集的錯誤。她覺得自己滿手鮮血，希望補償她傷害過的人，建設一個不會被AI箝制的世界。她因此加入了安全科技中心。可惜事與願違，她和團隊發現沒有多少人理會他們的建議。人們都喜歡智能電話、ChatGPT。Gemma極力堅持自己不是反對科技，只是反對AI。」

Gemma和姪女Cady在上集結尾難得和好，但兩人再次出現磨擦。艾莉遜威廉絲說：「兩人的關係開始出現裂痕。Cady已是14歲少女，經歷過很多心靈創傷。Gemma一直質疑自己是否勝任當養母。Cady開始反叛，令Gemma覺得與她相處很棘手。」於是，Gemma再次寄情工作，逃避與Cady相處，同時希望可以保護全世界的脆弱兒童。

在第一集，美謹誤會了保護Cady的責任，而今集輪到Gemma。Gemma以為父母的責任就是要撥亂反正，但Cady只是渴望Gemma的陪伴，及讓她感到受重視。戲中人類和AI犯了同樣錯誤，艾莉遜威廉絲解釋：「電影以AI的進化作為養育孩子比喻，如果你不向AI灌輸正確價值觀，與及處世之道，它就會表現得離經叛道。如果你不負上教養的責任，將它置之不理、或是懲罰它，這是不正確的。」

（《人工殺姬2.0》電影劇照）

Cady（薇奧拉麥格勞 飾）

Gemma和其他人都認為美謹是個致命武器，應該被摧毀。但對於Cady，美謹是她父母突然離世後，唯一的閨蜜。已是14歲少女的Cady經常與姑姐Gemma因為不能使用電子產品而爭執，更令她成為全班唯一沒有智能電話的人。她被欺凌，又沒有朋友，非常需要美謹回到身邊。

飾演Cady的薇奧拉麥格勞說：「所有人都告訴Cady，美謹只是一堆程式編碼，只是她不這麼認為。她認為和美謹的友誼真實存在。」因為她的種種經歷，Cady不再是受保護小孩，是已成為有鬥志的少女，學習了合氣道，剪了短髮的她已截然不同。

14歲少女的Cady被欺凌，又沒有朋友，非常需要美謹回到身邊。（《人工殺姬2.0》電影劇照）

美謹Amie Donald（Jenna Davis 配音）

兩年前，美謹的魔性舞全球大爆改變了12歲的Amie Donald的生活，她成為家鄉紐西蘭的焦點人物。艾莉遜威廉絲大讚Amie：「她永遠都笑臉迎人，意氣風發。今集她當然也會跳舞，也做出很多有型的肢體動作，她表現從容不迫，輕鬆完成高難度場面。她是不可多得的演員，沒有她不能勝任的事情。」今集，Amie Donald要扮演一個更高大敏捷、更具殺傷力的升級版AI。這說明她需要學習詠春等的新技能。

導演傑拉德約翰史東對Amie讚口不絕：「Amie才華洋溢，不單能應付複雜的肢體動作，還是個出色的演員，她可以處理幾頁長、錯綜複雜的劇本。今集，角色的要求更高，除了跳舞，她還要學詠春。」Amie Donald不僅要應付一連串動作場面，她覺得演繹美謹時，角色的情緒也是不能忽略的重點。她說：「美謹會為了保護Cady不惜一切，而今次，她更要努力重新獲得所有人的信任。其他人知道她是殺人機器，而對她有保留。」

Amie Donald動作戲難度超高，更為表演學習詠春！（《人工殺姬2.0》電影劇照）

艾美莉亞（Ivanna Sakhno 飾）

《人工殺姬》結尾，美謹的程式編碼被竊取了，《人工殺姬2.0》以程式被泄漏的後果為開端，另一殺傷力更強的AI軍用殺姬正在逃逸。艾莉遜威廉絲解釋：「她是臥底機械人，專門潛入對人類來說過於危險地區。她可以隨意變身，比人類認知中的AI更厲害，然後她叛變了。」

這個先進的軍事武器叫艾美莉亞，並由最近參演《星際大戰》系列電視劇《亞蘇卡》的女星Ivanna Sakhno扮演。導演表示：「為艾美莉亞選角具挑戰性，因為我們想將角色打造成美謹般經典。我們找到Ivanna，她氣場十足，又非常感性，極之投入角色。有時她演得投入到哭出來，但因為機械人不會哭，我們需要用後期抹走她的眼淚。她非常落力去演好角色，投入肢體動作及武術訓練，塑造出軍事機械人不自然的機械言行舉止。」

艾美莉亞被編寫成殺人兇器，但隨著劇情發展，觀眾會知道她帶著過去殺戮的記憶，她必須清除這些記憶。她的AI程式令她反思她的價值，她希望變得更似人類。Ivanna Sakhno說：「我不覺得艾美莉亞是個變態機械人，我覺得她是個想明白自己身份的人類，想了解為甚麼她要被派到殘酷的戰場，留下那麼多陰影。她是個軍用的先進AI，隨著故事發展，她想奪回自主權。她對我來說，是個活著的人，在這個還未準備好迎接她的世界，設法去搞清楚自己的存在意義。」

艾美莉亞逐漸膨脹的自我應知，令她視美謹為敵人，無可避免要與美謹決一死戰。Sakhno續說：「艾美莉亞與美謹這類AI，亦敵亦友。他們因為不同原因被製造，但歸根究底都是因為人類的欲望。」Morot FX Studio製作的動畫版艾美莉亞非常像真，演員及工作常常誤會了是Sakhno真人。

先進的軍事武器叫艾美莉亞，並由最近參演《星際大戰》系列電視劇《亞蘇卡》的女星Ivanna Sakhno扮演。（《人工殺姬2.0》電影劇照）

運用最新科技 全方位升級美謹

美謹在今集作了全方位升級。導演傑拉德約翰史東表示：「當我們構思升級版美謹時，我們希望保留觀眾喜歡她的部分。我們嘗試了不同髮型和造型，即使外型改變了，但還是維持了她原來的感覺。我們最想改善的地方是，她的表情、細緻度及口型。製作團隊找來了《悍戰太平洋》Mark Setrakian作為電子動畫部主管，他製作了一套軟件重新調整美謹所有功能。因為他精細的設計，美謹在今集的口形總算跟得上對白。

將美謹製作得栩栩如生，最大困難是她的眼珠。於前作製作機械人版美謹的電子動畫組全員回歸，設計少女版美謹。製作整體很順利，只是美謹之前的眼珠配合她的小朋友人形，比較細小；今集美謹身材變得高䠷，眼珠都要按比例增大。但要找到同顏色、設計一樣的眼珠加大版，就不是那麼容易。製作團隊排除萬難才找到合適的眼珠。

製作團隊在製作電子動畫時，就感受到科技發展有多快。在第一集時，美謹的手部動作製作不到團隊想要的理想效果。今集，因為科技的進步，令美謹的手部動作像真度大大改善，甚至製作團隊認為動作太似人類，而故意將動作調整得更像機械人。

美謹在今集作了全方位升級。（《人工殺姬2.0》電影劇照）

導演銳意設計全新魔性舞

觀眾正熱切期待美謹今集的魔性舞，導演保證不會令大家失望。他說：「我們不想重覆之前的舞步，於是我們設計了一段戲給美謹發揮。她在一場AI會議做間諜，又扮人類、又『扮』機械人，她在舞台上被發現，為了不被懷疑而熱舞。你可以想像成機械人breakdance，非常有型。」動作指導Luke Hawker設計了全新的魔性舞，及美謹和艾美莉亞的肢體動作。他與兩位演員根據角色性格設計了她們不同情況下的肢體動作，盡量令兩位角色的動作貼合角色設定。

設計比前作更大規模場景

美術總監Brendan Heffernan說：「《人工殺姬2.0》和前作一樣將恐怖、喜劇、科幻、動作，這些元素共治一爐。因為Atomic Monster 及Blumhouse聯手炮製，令電影可以打造出更大規模的場面。」

美術組和導演最喜歡的場景是美謹的巢穴 – 一個美謹用了兩年時間建造的廣闊地堡，讓她藏身等待時機奪回身體。美術總監Brendan Heffernan續說：「導演希望地堡反映出美謹的性格，地堡對Cady來說是個家，但同時很可怕。美謹是個AI，沒有建造一個家的知識。我們參考了《糖果屋》、《童夢失魂夜》等風格。這個地堡雖然詭異，但同時是美謹真誠地為Cady建造的家，希望成為Cady的保護者。」

艾美獎提名服裝設計師Jeriana San Juan加入團隊，為美謹設計成熟的新造型。（《人工殺姬2.0》電影劇照）

艾美獎提名設計師 為美謹設計新造型

艾美獎提名服裝設計師Jeriana San Juan加入團隊，為美謹設計成熟的新造型。她說：「美謹在前作的造型太深入民心，成為了經典戲服。觀眾一想起美謹就想起她的連身裙和蝴蝶結。」San Juan為美謹設計了7個造型，由70年代李小龍式的連身功夫服，到有現代潮流元素的皮革緊身連衣褲，造型應有盡有。