芭蕾殺姬︱暗黑系家姐大有來頭　曾做吳宇森荷里活殺手新戲女主角

荷里活殺手動作電影《殺神John Wick之芭蕾殺姬》（Ballerina）以外傳形式延續《殺神John Wick》系列神話，並由古巴性感女神Ana de Armas加盟主演，晉身新一代女殺神！《殺神John Wick之芭蕾殺姬》（下稱《芭蕾殺姬》）劇情講述女主角Eve童年時曾親歷生父被邪教集團所殺，留下不能磨滅的童年陰影，Eve為了替父親報仇、成為Ruska Roma家族成員，成為女殺手後竟意外獲得邪教線索，於是踏上復仇之路！

以下內容含有《殺神John Wick之芭蕾殺姬》劇透成份，未入場的讀者慎入！

古巴性感女神Ana de Armas晉身新一代女殺神，為父報仇獵殺邪教殺手狂徒！（《殺神John Wick之芭蕾殺姬》劇照）

古巴性感女神Ana de Armas晉身新一代女殺神，為父報仇獵殺邪教殺手狂徒！（《殺神John Wick之芭蕾殺姬》劇照）

Eve在復仇行動中，遇上邪教集團首席女殺手，及後竟發現是失散多年的胞姊Lena！由哥倫比亞女演員Catalina Sandino Moreno飾演的Lena，在劇中以較成熟、哥德風格暗黑系打扮現身，渾身滲透邪氣之餘，相當標緻吸引，讓觀眾好奇這位與Ana de Armas一樣來自拉丁美洲的美女演員，究竟身世與演藝經歷如何？

Eve在復仇行動中，遇上邪教集團首席女殺手，及後竟發現是失散多年的胞姊Lena！（視覺中國）

Eve在復仇行動中，遇上邪教集團首席女殺手，及後竟發現是失散多年的胞姊Lena！（《芭蕾殺姬》角色海報）

現年44歲的Catalina Sandino Moreno來自哥倫比亞，成長於一個中產家庭，父親為一位退役軍人、母親則為一位病理學家，Catalina在出生世接受英語系統教育，並在大學修讀廣告系，畢業後正式出道。

現年44歲的Catalina Sandino Moreno來自哥倫比亞，原來已出道超過20年！（視覺中國）

現年44歲的Catalina Sandino Moreno來自哥倫比亞，原來已出道超過20年！（視覺中國）

Catalina Sandino Moreno於23歲主演首部電影《Maria Full of Grace》，在800位試鏡的女演員中被選中，飾演一位哥倫比亞農民少女，因為懷孕而被毒梟利用參與運毒。Catalina的首次演出驚豔影壇，為她一舉提名當年奧斯卡「最佳女主角」獎，但敗給主演《擊情》（Million Dollar Baby）的希拉莉詩韻（Hilary Swank），然而她仍憑演出在柏林電影節上，與查理絲花朗（Charlize Theron）同得銀熊獎「最佳女主角」成為柏林影后！

Catalina Sandino Moreno於23歲主演首部電影《Maria Full of Grace》，一舉提名奧斯卡「最佳女主角」獎，更成為柏林影后！（《Maria Full of Grace》電影劇照）

Catalina Sandino Moreno於23歲主演首部電影《Maria Full of Grace》，一舉提名奧斯卡「最佳女主角」獎，更成為柏林影后！（《Maria Full of Grace》電影劇照）

Catalina Sandino Moreno於23歲主演首部電影《Maria Full of Grace》，一舉提名奧斯卡「最佳女主角」獎，更成為柏林影后！（《Maria Full of Grace》電影劇照）

Catalina不僅因為《Maria Full of Grace》一舉成名，更在片場中邂逅該片的一位電工，拍拖兩年後在2006年低調成婚，結緍至今近二十載一直幸福美滿，二人在婚後亦育有一位兒子。

Catalina Sandino Moreno於首部主演電影《Maria Full of Grace》片場邂逅作為電工的丈夫，拍拖兩年後結婚。（視覺中國）

Catalina Sandino Moreno婚後與丈夫育有一子，婚姻幸福美滿。（Catalina Sandino Moreno IG圖片）

成為柏林影后，Catalina沒有借助名氣拍攝商業作品，反而專注在中小型獨立製作，因此出道以來並未在非英語系國家得到廣泛關注。近年Catalina曾主演香港導演吳宇森的荷里活殺手電影《Silent Night》，在社交媒體分享不少與吳宇森合作的花絮，似乎非常佩服這位來自東方荷里活的名導！

Catalina近年參演香港導演吳宇森的荷里活殺手電影《Silent Night》飾演女主角。（《Silent Night》電影劇照）

Catalina近年參演香港導演吳宇森的荷里活殺手電影《Silent Night》飾演女主角。（《Silent Night》電影劇照）

Catalina近年參演香港導演吳宇森的荷里活殺手電影《Silent Night》飾演女主角。（Catalina Sandino Moreno IG圖片）

Catalina近年參演香港導演吳宇森的荷里活殺手電影《Silent Night》飾演女主角。（Catalina Sandino Moreno IG圖片）