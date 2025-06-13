訪問︱古天樂罕談感情觀　豁達看互相犧牲：除咗性命乜嘢都放得低

香港犯罪懸疑電影《私家偵探》，由鄭保瑞監製，李子俊及周汶儒聯合執導，古天樂、周秀娜、劉冠廷、黃浩然、楊偲泳等主演，劇情講述私家偵探歐陽偉業調查一宗離奇的出軌委託，竟牽扯進一宗連環兇殺案中！早前，古天樂、周秀娜及劉冠廷就新作接受傳媒訪問，分享合作點滴、面對情感背叛的反應與處理方法、以及各人為感情與家人所能達到犧牲。

古天樂、周秀娜及劉冠廷早前就新作《私家偵探》接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

曾於年初金像獎上請觀眾支持《私家偵探》的劉冠廷，在戲中首次與古天樂合作，更上演不少氣氛緊張的一對一戲份，他在訪問中直言興奮：「第一次合作就很興奮呀！很意想不到有一天可以跟古老闆一起演戲！」古天樂隨即大讚劉冠廷，表示一直有留意對方的作品與演出：「我也是呀，看過他演的《陽光普照》覺得非常利害！其實我看到他真人的時候很開心，本來想找他簽名！」劉冠廷則汗顏地笑言：「我才不敢找他簽名！」

劉冠廷在戲中首次與古天樂合作直言興奮。（葉志明 攝）

古天樂坦言一直有留意劉冠廷的演出。（葉志明 攝）

談到劇情中與古天樂劍弩拔張的對手戲，劉冠廷坦言面對影帝古天樂壓力甚大：「第一場跟他演戲就很緊張，但是古老闆人很好，坐下來已經進入角色的狀態。我記得拍到後段，古老闆的戲都拍完、只剩下我的畫面，古老闆仍然坐在對面、陪我把戲演完，我覺得很感動！」劉冠廷表示令自己印象最深刻的一場為警察局裡的對峙：「第一場是他到警察局報案，對演員來說很過癮，因為每一句臺詞都在互相試探，看似風平浪靜、內裡卻又波濤洶湧，我很享受那一場戲！對演員劉冠廷來說當然很緊張，所以趕快躲到警察陳康民裡，就可以跟這位偵探先生對峙！」

劉冠廷在劇情中與古天樂上演劍弩拔張的對手戲，坦言面對影帝壓力甚大。（葉志明 攝）

劉冠廷於電影裡飾演警察陳康民。（《私家偵探》劇照）

《私家偵探》劇情中，古天樂與周秀娜飾演夫妻，組合相當難得罕見，談到與古天樂演一對最深刻之處，娜姐笑言：「最興奮應該是演吵架橋段，應該沒有多少人能夠鬧老闆！拍攝前也要進行心理建設，我現在不是周秀娜、是角色關詠心，但其實老闆很好，如冠廷所說就算拍完他的戲份、也會留低陪我拍攝餘下的戲份，為我建立信心！」

古天樂與周秀娜飾演夫妻，娜姐笑言罕有獲得鬧老闆的機會。（葉志明 攝）

周秀娜在電影裡飾演關詠心，與歐陽偉業為一對夫妻。（《私家偵探》劇照）

劇情中，周秀娜飾演的關詠心與丈夫歐陽偉業，在汽車上演吵架戲份，歐陽偉業更一怒之下將太太連人帶車遺落在公路之上。對於如斯尷尬的情景，周秀娜表示能夠掌控：「周秀娜能夠處理得到！但關詠心當下應該沒有思考如何處理，只集中在被丈夫遺棄在公路上的事。」但亦續指：「如果在公路上被遺棄，應該難以原諒對方！始終希望對話尋求的結果並非如此，關詠心希望透過溝通解決關係中的問題，歐陽偉業遺下她一個人，其實仍然是逃避的一種。」娜姐身傍的古天樂，隨即開玩笑指大家應關心徒步回家的自己：「馬來西亞的高速公路都不在城市之內，似從廣州走路返香港。大家關心她、也不關心我如何走路回家？」又笑指歐陽偉業或許懂得「變通」讓自己不用徒步：「其實在路上伸手也可能截到順風車，或者其實我走遠後也截車回家呢！」

古天樂打趣指沒有人關心歐陽偉業要徒步走回家。（葉志明 攝）

《私家偵探》劇情圍繞情感背叛的命題，私家偵探則成為伴侶間調查真相的仲介人。談到假設面對情感背叛時的反應，古天樂表示其實只能面對：「有人會選擇逃避；有人會選擇調查真相；其實只有第三個方法——面對！怎可能逃避呢？就算選擇調查，又能夠查甚麼？最後亦只能面對！」他亦表示時移世易，感情問題的處理亦未如昔日一樣壓抑、秘而不宣：「或許在我們父母的年代，才會選擇『隻眼開、隻眼閉』，現今社會應該不會出現，女性非常獨立、甚至比男性更堅強，我不認為會選擇啞忍或逃避。」

古天樂談到假設面對情感背叛，其實只能面對一個方法。（葉志明 攝）

古天樂於電影中飾演私家偵探歐陽偉業。（《私家偵探》電影劇照）

對於周秀娜而言，面對情感背叛亦是唯一解決辦法：「我也會選擇面對、解決彼此之間的問題，因為我不能接受雙方處於壓抑的狀態，我自己應該『頂唔住』！加上逃避應該是最無效的方法；調查則是一個非常不信任對方的行為。」古天樂雖然在劇中飾演私家偵探，但亦強調反對調查伴侶：「我覺得很不尊重對方，不論任何關係，選擇調查已經非常不尊重對方！」劉冠廷則表示：「坐下來談吧，看對方如何回應這件事。如果對方說『對！』承認的話也沒甚麼可以談；要看對方的態度，才可以決定接下來怎樣做。」

古天樂強調反對調查伴侶，認為非常不尊重對方。（葉志明 攝）

劇情中，男主角歐陽偉業曾自言「失敗的男人只是不成功」，對於一個男人如何定義成敗，古天樂靜默一會，嚴肅地表示：「每個人的定義也不同，我覺得沒有定義『失敗』的標準答案。我覺得如果那個人放棄自己，便算是失敗；如果沒有放棄自己，未到死的一日、也不會結算成敗得失！直到離開人世，情況才無法挽救。所以我覺得一個男人最重要肯堅持，不要放棄！沒有注定的答案、沒有永遠的失敗！可能在失敗之中，有成功之處，永遠無法知曉。」

古天樂談到成敗觀念，坦言一個放棄自己便算失敗。（葉志明 攝）

歐陽偉業在劇情背景中，為了迎娶關詠心而放棄在香港的事業、遠赴馬來西亞居住。對於一個人能夠為愛情與家庭，放棄輝煌事業成就的程度，古天樂分享自己豁達的見解：「我覺得任何事都能夠放下，沒有甚麼事不能捨棄，除了性命不能放棄，任何事都能夠放下。猶其夫妻間的相處，如果是另一半、其實已經是一家人，比一切都重要，所以沒甚麼不能放下。」

古天樂豁達看夫妻間互相犧牲，認為在性命以外，甚麼也能夠放低。（葉志明 攝）

作為事業型女性，周秀娜亦認同古天樂的方向：「若要談放下，其實要互相尊重，我倒覺得沒有需要考慮應否放下。如果很愛對方，我覺得可以放下自己的事業、陪伴他離開。」古天樂隨即打趣指：「如果那個人住在南極呢？」周秀娜萬萬想不到古生會問到犧牲的「底線」，亦忍俊不禁笑言：「所以我說要很愛對方，才願意放下，但我自己應該沒有辦法！」古天樂最後亦總括與周秀娜的共同觀點：「其實做人要學懂放下，否則會過得很痛苦！任何事都能夠放下，視乎觀點與角度。」

周秀娜表示願意為深愛的另一半放低事業成就。（葉志明 攝）