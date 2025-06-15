芭蕾殺姬︱黑寡婦視死如歸　策動人質挾持民航炸彈襲擊死傷無數

荷里活超賣座殺手動作電影《殺神John Wick》系列今年推出首部外傳作品《殺神John Wick之芭蕾殺姬》（Ballerina），由古巴女神Ana de Armas加盟成為女主角Eve Macarro，展開新一代女殺神之路！《殺神John Wick之芭蕾殺姬》（下稱《芭蕾殺姬》）劇情講述女主角Eve童年時曾親歷生父被邪教集團所殺，留下不能磨滅的童年陰影，Eve為了替父親報仇、成為Ruska Roma家族成員，成為女殺手後竟意外獲得邪教線索，於是踏上復仇之路！

古巴女神Ana de Armas加盟成為女主角Eve Macarro，展開新一代女殺神之路！（《殺神John Wick之芭蕾殺姬》電影劇照）

Eve Macarro在劇情故事中，與John Wick一樣成長於Ruska Roma家族，為遊離聚居於俄羅斯於白俄羅斯的吉卜賽人家族，因此不論語言、衣著風格、向家族成員教授的摔跤與芭蕾舞，均帶有吉卜賽人與俄羅斯各民族的特色。現實中，俄羅斯雖然被外界稱為「戰鬥民族」，形象剽悍勇猛，然而卻沒有如Ruska Roma一樣的殺手家族或集團。相反，若論到女殺手組織，則不得不提連俄羅斯人也聞風喪膽的車臣「黑寡婦」！

（《殺神John Wick之芭蕾殺姬》電影劇照）

車臣共和國位於俄羅斯西南部，過去一直爭取獨立、與俄羅斯發生戰爭。多年戰爭之下，不少穆斯林婦女喪失父親、丈夫或兄弟，其中小部分更選擇成為烈士，受訓成為自殺式炸彈襲擊殺手。據指，黑寡婦為車臣獨立運動領袖巴薩耶夫收編的敢死隊，全稱為「黑寡婦莎希特卡」（Shahidka），意指女烈士，又號稱為「真主的新娘」，據指由巴薩耶夫親自訓練的黑寡婦成員多達50人！雖然黑寡婦被描繪成極端伊斯蘭教徒，然而有指僅有極少數成員因宗教動機發動襲擊，更主流的成員為長居家中、教育水平不高的婦女，因為曾經親歷俄羅斯與車臣政府的壓逼，被為父親、兄弟與兒子復仇的意識充斥，所以選擇成為死士。

現實比電影殘酷及恐怖得多。（《殺神John Wick之芭蕾殺姬》劇照）

據外媒分析指，2000年至2010年期間曾發生42宗由車臣分離主義者發動的自殺式炸彈襲擊，當中63位死士中，超過四成為女性。有指黑寡婦視死如歸、意志比男性更堅決，襲擊波及的死傷數字亦更高，據統計女殺手每宗襲擊平均造成21人死亡，比男殺手造成13人死亡更高，當中與黑寡婦們身穿傳統黑色長袍、蒙上黑色面紗，有效攜帶爆炸力更大的炸藥有關，發動襲擊亦讓軍警等機關防不勝防。

車臣黑寡婦策動的恐怖襲擊中，首宗發生於2000年6月7日，當時兩位分別為19歲與16歲的少女，駕駛裝滿炸藥的貨車，在俄羅斯軍事基地外引爆，造成27名軍警死亡。讓黑寡婦之名舉世聞名的事件，則發生於2002年10月23日，當時包括18位黑寡婦在內車臣游擊隊成員，佔領莫斯科文化中心劇院挾持850名人質，與俄軍警對峙，雙方僵持4日之下，俄軍施放芬太尼麻醉劇院所有人繼而強攻，擊斃全數40位游擊隊成員，然而仍有130名人質被毒殺。

現實比電影殘酷及恐怖得多。（《殺神John Wick之芭蕾殺姬》劇照）

由黑寡婦策劃最慘烈的襲擊，發生於2004年，當年黑寡婦於8月底炸毀兩架民航機，造成90人罹難後，兩名黑寡婦與車臣武裝分子於9月1日佔領貝斯蘭一所中小學，挾持超過1200名師生與家長。俄羅斯特種部隊與黑寡婦等人對峙第三日，以重火力武器強攻，擊斃黑寡婦與超過30名武裝分子，然而亦造成334名人質死亡，包括186位兒童。