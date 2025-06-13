電影特效大師黃宏達指AI已成生態　有助補漏慳錢：水餃皇后都有用

TVB混血男演員古天祥昨日（12日）舉行首次個人雕刻展覽，邀請為雕刻作品設計製成裱裝外框的黃宏達、圈中好友馬德鐘、袁偉豪張寶兒夫婦等演員到場。Victor黃宏達為香港電影視覺特效大師，曾參與多部荷里活與中港影視鉅製，在大銀幕以外亦不時舉辦展覽展出其他藝術形式的作品，今日在活動上接受《香港01》訪問期間，Victor除分享自己為現場展品設計的多款跨材質、槪念突破的畫框外，亦談到電影後期製作產業目前的狀況、港產片冰河下的危與機。

TVB混血男演員古天祥舉行首次個人金屬雕刻作品展覽。（陳順禎 攝）

香港電影視覺特效大師黃宏達（左）為古天祥的金屬雕刻作品設計及製成裱裝畫框。（陳順禎 攝）

黃宏達與古天祥認識多年，在此前一場展覽中偶遇，得知古正在煩惱如何裝裱金屬雕刻作品，Victor隨即出馬分享多個設計意念，提出以不同材質、形狀的裱框襯托雕刻。黃宏達接受訪問時透露：「貓頭鷹一作嘅靈感來自我哋對夜晚嘅恐懼，於是做一個時空穿梭、好似Time Tunnel（時光隧道）或者Star Gate（星際之門）咁樣嘅框；另一個（以龍為主題）係講香港，咁不如用紅白藍、試下透明可以打燈嘅，範圍可以向外擴展，就好似香港咁靈活、又向外擴張！」但他表示畫框僅為襯托，主題仍圍繞古天祥的金屬雕刻作品。

香港電影視覺特效大師黃宏達於展覽上接受《香港01》訪問。（陳順禎 攝）

黃宏達使用紅白藍三色透明材質製作畫框，配合燈光下具有向外擴展的香港精神特色。（陳順禎 攝）

在呈現「星際之門」的畫框上，不少觀者均聯想到《星球大戰》與《星際啟示錄》等科幻電影，黃宏達笑言或因為耳濡目染所以從電影取得靈感，但相比為電影製作視覺特效，Victor今次採用人手製作：「今次喺雲石上面唔係用機器做、而係人手逐條線條𠝹出嚟。呢樣又返去依家話用AI、會取代人嘅話題，其實我覺得係合作，可能會用AI做啲繪圖、思考，但係最後都係我落手，其實係好好嘅合作關係嚟。」

呈現「星際之門」的畫框上，不少觀者均聯想到《星球大戰》與《星際啟示錄》等科幻電影，黃宏達笑言或因為耳濡目染所以從電影取得靈感。（陳順禎 攝）

談到人工智能參與創作及製作環節，黃宏達作為視覺特效大師，對人與人工智能在電影製作亦有獨特的見解：「呢兩樣唔駛平衡，世界根本係喺平衡與唔平衡之間，有一刻可能好依賴機器、有一刻又好依靠人力，其實AI就變咗生態嘅一部份，我覺得係有一個迎接佢嘅心態。」Victor亦表示在電影後期製作產業中，AI的出現增加了可能性，亦造就出新的作崗位，更重要是能夠裨補闕漏、同時節省成本：「好似我哋啱啱做完嘅《水餃皇后》，有啲鏡頭要重現七八十年代嘅香港，都有部分係AI幫手做！一套戲有二三千個鏡頭，實有可能漏咗冇拍嘅地方，為咗兩三個去補拍要好多錢，依家AI就可以將呢啲漏咗嘅鏡頭重現出嚟。」

黃宏達表示在電影後期製作產業中，AI的出現增加了可能性，亦造就出新的作崗位，更重要是能夠裨補闕漏、同時節省成本。（陳順禎 攝）

黃宏達透露早前完成的《水餃皇后》亦有利用AI幫手製作。（《水餃皇后》劇照）

至於導演劉偉強對AI應用的歡迎程度，黃宏達則表示：「（新科技）佢用得最快添啦！首先喺九十年代嘅《風雲》《頭文字D》用咗好多電腦特技，其實連《無間道》都有好多視覺特效，係大家睇唔到啫！所以佢係最快嘅，到今日《中國機長》呢啲十幾二十億嘅戲，都有好多部份係電腦幫手、幫到佢呈現世界觀，佢完全唔抗拒！」

黃宏達表示執導《水餃皇后》的劉偉強導演對AI等新科技毫不抗拒。（梁碧玲 攝）

香港電影業自去年起下滑，進入港產片冰河期，黃宏達坦言對後期製作產業亦有影響：「點都會影響到，因為少咗戲開，自然冇咁多工作，但某程度上工序又冇咁趕。」Victor表示業界面對經濟下滑，亦應該把握機會發展：「有影響之餘，第一樣嘢係睇我哋點自處；第二樣嘢依家就係養精蓄銳嘅時候，去學啲新嘢，譬如AI咁樣，點樣去裝備自己迎接未來呢？」在生計方面，黃宏達則表示業者能夠在電影以外多方向發展：「我哋嘅技巧唔止用喺電影裡面，可以係廣告、可以係遊戲，甚至開自己嘅頻道。行業本身係萎縮、或者停滯，但學咗嘅技術，可以將佢轉化，喺其他地方發展。」