古天祥鑽研雕刻10年轉身藝術家　起初僅為養妻活兒：我負擔都好重

TVB混血男演員古天祥昨日（12日）舉行首次個人金屬雕刻作品展覽，邀請為雕刻作品設計製成裱裝外框的電影視覺特效大師黃宏達、圈中好友馬德鐘、袁偉豪張寶兒夫婦等演員到場。古天祥於展覽上接受《香港01》訪問，分享鑽研金屬鑄刻多年的心路歷程、展品背後的創作理念以及追逐演員夢想的艱難與堅持。

TVB混血男演員古天祥舉行首次個人金屬雕刻作品展覽。（陳順禎 攝）

香港電影視覺特效大師黃宏達（左）為古天祥的金屬雕刻作品設計及製成裱裝畫框。（陳順禎 攝）

馬德鐘亦有出席古天祥的金屬雕刻作品展覽。（陳順禎 攝）

袁偉豪、張寶兒夫婦亦有出席古天祥的金屬雕刻作品展覽。（陳順禎 攝）

古天祥邀請不少圈中好友出席金屬雕刻作品展覽。（陳順禎 攝）

Carlos古天祥於展覽上接受訪問時，介紹展出的六件金屬雕刻作品及印拓畫作，表示每件作品由起草到完成，均耗費多時創作：「我保守估計，每一件作品平均都要花二三百個鐘頭時間去做！其實有三個主要元素：第一樣要有畫功，表達你想講嘅故仔；第二樣要有雕刻刀工；第三樣要有好多嘅時間！感謝上天畀咗少少天份我。」並透露已學習鑽研金屬雕刻多年：「我由開始到依家已經10年，今次嘅展覽都紀念返呢10年嘅時間。」

古天祥於展覽上接受《香港01》訪問。（陳順禎 攝）

古天祥透露每件金屬雕刻作品，保守估計由起草到完工需時二三百小時！（陳順禎 攝）

談到鑽研金屬雕刻的起源，古天祥笑言當初原因非常實際：「其實起初一啲都唔浪漫，我係想搵份Part time畀自己做！我拍戲從事演藝，有時好忙有時好得閒，因為鍾意Harley Davidson，見香港冇人做車身嘅雕刻，於是就自己學、自己做，慢慢再去做鐘錶嘅雕刻。」

古天祥熱愛Harley Davidson電單車，自己車上的金屬雕刻成為自己流動的「名片」。（陳順禎 攝）

古天祥熱愛Harley Davidson電單車，自己車上的金屬雕刻成為自己流動的「名片」。（陳順禎 攝）

古天祥熱愛Harley Davidson電單車，自己車上的金屬雕刻成為自己流動的「名片」。（陳順禎 攝）

古天祥熱愛Harley Davidson電單車，自己車上的金屬雕刻成為自己流動的「名片」。（陳順禎 攝）

古天祥笑言沒有想像過會由一位工匠變成藝術家，今天對創作的熱誠亦源於維持生計：「我嘅家庭背景唔係好富裕，要去照顧父母、太太，小朋友，其實自己嘅負擔都好重。而我做生意又做得唔係幾好，除咗機遇之外仲有好多大環境因素影響，所以我情願將命運放喺自己手裡面，做好自己嘅手藝、讓客人滿意我嘅作品。」

古天祥坦言起初僅為生計學習與鑽研金屬雕刻。（陳順禎 攝）

古天祥的雕刻作品中，揉合中西藝術文化元素，將龍、錦鯉、兵馬俑、貓頭鷹與花等共冶一爐，與己身混血兒的身份緊扣、作品亦自成一格。古天祥談到創作靈感元素時分享指：「我係個混血兒、成長喺一個有唔同語言環境嘅屋企，加上喺中西交融嘅香港成長，所以無論係題材或者技巧，我都好鍾意呈現中西文化。」Carlos表示猶其鍾愛雕刻鱗片，逐片雕琢的過程漫長而「自虐」，因此在龍與錦鯉的作品中，更顯古天祥雕功技巧與耐性！

古天祥將龍、錦鯉、兵馬俑、貓頭鷹與花等中西文花藝術元素揉合到雕刻作品中。（陳順禎 攝）

古天祥將龍、錦鯉、兵馬俑、貓頭鷹與花等中西文花藝術元素揉合到雕刻作品中。（陳順禎 攝）

古天祥將龍、錦鯉、兵馬俑、貓頭鷹與花等中西文花藝術元素揉合到雕刻作品中。（陳順禎 攝）

古天祥將龍、錦鯉、兵馬俑、貓頭鷹與花等中西文花藝術元素揉合到雕刻作品中。（陳順禎 攝）