F1｜全球首個手機震動預告　震感跟足劇情生成觀眾似手執呔盤

《F1電影》（F1）由破盡紀錄的《壯志凌雲：獨行俠》約瑟高辛斯基執導，畢彼特（Brad Pitt）領銜主演，更具說服力的，是由七屆一級方程式賽車（F1）世界冠軍Lewis Hamilton擔任監製。可算是今年年度期待之作，而電影更配合科技，昨日（12/6）推出一條全新預告，不單睇得，配合iPhone手機，仲震得，完全震撼觀眾心靈。（上映日期︰6月26日）【點擊睇觸感體驗預告】

《F1電影》將於6月26日上映。（《F1電影》海報）

今次推出的觸感體驗預告，名為「Haptic Trailer」，是全球第一條，只限iPhone手機，在Apple TV App內欣賞。預告一開始，見到畢彼特坐上車扣安全帶，此時手機已傳來微弱震動，到引擎正式啟動，震感的力度和密度都加劇，有種同步出發的感覺。直至部F1駛上到跑道，震感變成持續帶動，如置身跑道上感到與跑道的摩擦。

預告一開始，見到畢彼特坐上車扣安全帶，此時手機已傳來微弱震動。（《F1電影》影片截圖）

F1駛上到跑道，震感變成持續帶動，如置身跑道上感到與跑道的摩擦。（《F1電影》影片截圖）

而中段撞車撞牆的震感反應最強，當大家雙手拿住手機觀看時，確有種手執呔盤的感覺，亦似在手機打賽車Game。除此之外，片中連畢彼德對牆拋波的動作，都有震感配合，而去到緊張激烈場面，又會化成固定的節奏，似在模仿觀眾心跳加速一樣，過程相當有趣。而預告推出後，不少觀眾都大讚有創意，亦增加入場意慾，甚至想觀看4DX版。

當車輛有強烈的撞擊，震感亦相感增大，跟足劇情。（《F1電影》影片截圖）

換軚一樣有震感反應。（《F1電影》影片截圖）

《F1電影》故事講述90年代風光一時的賽車手 Sonny Hayes（畢彼特 飾）嚴重意外後退隱F1車壇，直到某日F1 車隊老闆兼Sonny老友Ruben（查維爾巴頓 飾）力邀他重返賽場，指導年輕F1新星車手 Joshua Pearce（丹姆森伊卓斯 飾）為「APXGP車隊」出賽。師徒傳承，會否再創賽車壇上的神話？

《F1電影》故事講述90年代風光一時的賽車手 Sonny Hayes（畢彼特 飾）嚴重意外後退隱F1車壇。（《F1電影》劇照）

直到某日F1 車隊老闆兼Sonny老友Ruben（查維爾巴頓 飾）力邀他重返賽場，指導年輕F1新星車手 Joshua Pearce（丹姆森伊卓斯 飾）為「APXGP車隊」出賽。（《F1電影》劇照）

電影讓觀眾仿如置身真實賽道，感受心跳加速的震撼快感，對此導演約瑟高辛斯基表示：「我們用IMAX技術捕捉F1賽車的每一個細節，讓觀眾感受到前所未有的速度與激情！」而查維爾巴頓更在專訪中表示：「這部電影將會是有史以來最真實的F1電影，賽車場面讓人置身於真正的比賽中！」畢彼特亦表示能與世界冠軍合作是從未有過的體驗：「能與F1傳奇Lewis Hamilton合作，並駕駛真實賽車拍攝，是我從影以來最刺激的體驗！」

《F1電影》獲得F1官方及10支參賽車隊的全力支持，深入全球10大賽道實地拍攝。（《F1電影》劇照）

《F1電影》獲得F1官方及10支參賽車隊的全力支持，深入全球10大賽道實地拍攝，包括英國銀石、匈牙利、摩納哥及日本鈴鹿等經典賽道，並獲Mercedes Benz及F1官方授權，呈現無與倫比的真實賽車場面。Lewis Hamilton親自擔任技術顧問，為演員提供專業賽車訓練，他表示：「我們希望這部電影能讓觀眾感受到F1的激情與專業，同時展現車手背後的勇氣與人性光輝！」。新星丹姆森伊卓斯補充：「在真實賽道上拍攝，與F1車手並肩訓練，讓我感受到這項運動的熱血與挑戰！」