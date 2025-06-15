《愉快動物餅》配音陣容強勁　《破。地獄》兄妹仲有《城寨》型男

家喻戶曉的回憶殺零食「愉快動物餅」（前名︰得意動物餅）首次影像化，製作成《愉快動物餅大電影》。這款動物造型餅乾，每塊餅乾上均印有動物的英文名稱，以「美味、樂趣、邊吃邊學」為主題。而香港版更找來《破。地獄》兩兄妹朱栢康、衛詩雅(Michelle)、《九龍城寨之圍城》「城寨四少」之一劉俊謙，仲有《膠戰》６膠之一肥腸。

角色造型簡潔但相當得意。（《愉快動物餅大電影》劇照）

點估到餅乾都可以拍成動畫。（《愉快動物餅大電影》劇照）

百獸之王卻膽小怕事的隊長獅兄。（《愉快動物餅大電影》劇照）

表情好過癮。（《愉快動物餅大電影》劇照）

「愉快動物餅」自上市至今已近半世紀，擁有 47 年歷史，行銷全球超過 20 個國家。最為人熟悉的包裝角色包括獅子、大象、馬騮、河馬、兔仔、貓、長頸鹿、鱷魚、雞仔，紛紛從包裝盒中躍然而出，化身栩栩如生的動畫角色！每個角色都被賦予獨特生命，展現鮮明個性、迷人魅力與意想不到的一面，一登場便令人愛不釋手。此外，電影更創作了原創角色——來自神話世界的小飛馬（Pegasus），她散發神秘氣質，優雅翱翔於天際，為故事增添光彩。

（《愉快動物餅大電影》劇照）

（《愉快動物餅大電影》劇照）

《愉快動物餅大電影》，故事舞台設定於「甜品王國」，一個零食與人類和睦共存的奇幻國度。本片在日本上映時，配音陣容同樣集結不少矚目單位，例如百獸之王卻膽小怕事的隊長獅兄是松田元太（Travis Japan）、溫文爾雅、頭腦清晰的大象就有水上恒司、歌聲動人新成員小飛馬(Pegasus)有高石明里、頭腦清晰的甜品王國大學教授馬卡龍博士就係大塚明夫，實力派專業聲優加盟，陣容強大。

Michelle更會挑選體積大的動物來吃，「我最愛吃大象或獅子，感覺上這些動物的餅乾會大塊一點。」（《愉快動物餅大電影》劇照）

劉俊謙食餅會食個頭先！

而粵語配音版就由劉俊謙作為「愉快動物餅」的隊長獅兄帶領團隊，衛詩雅、朱栢康、肥腸。劉俊謙和Michelle都認為零食對他們來說都是充滿快樂回憶，他們小時候都會吃「愉快動物餅」，是陪著他們成長的零食。Michelle更會挑選體積大的動物來吃，「我最愛吃大象或獅子，感覺上這些動物的餅乾會大塊一點。」

劉俊謙直言︰「我也是會選獅子的餅乾來吃，而且會先吃掉頭的部份，現在我要配獅子的角色也有點不好意思。」（《愉快動物餅大電影》宣傳圖）

（《愉快動物餅大電影》劇照）

劉俊謙直言︰「我也是會選獅子的餅乾來吃，而且會先吃掉頭的部份，現在我要配獅子的角色也有點不好意思。」而《愉快動物餅大電影》會為觀眾帶來一個充滿歷險而又甜美的故事。

Michelle跟角色同樣有歌手夢

Michelle在《愉快動物餅大電影》中聲演原創角色小飛馬(Pegasus)，當她收到對白稿後發現角色是人氣爆棚，歌聲動聽的新星，於是在配音前一晚在家苦練歌喉，笑言︰「我跟小飛馬一樣都是熱愛唱歌，但最後我被制止了，好可惜未能在今次一展我美妙的歌聲。」

衛詩雅︰「我跟小飛馬一樣都是熱愛唱歌，但最後我被制止了，好可惜未能在今次一展我美妙的歌聲。」（《愉快動物餅大電影》宣傳圖）

原創角色小飛馬(Pegasus)，是人氣爆棚，歌聲動聽的新星。（《愉快動物餅大電影》劇照）

朱栢康的配音經驗非常豐富，「我很感恩亦很多謝之前給我配音機會的人。」，他表示「這次聲演喜愛零食的馬卡龍博士沒有特別困難但必須要保養好把聲。」同時提到他也很愛吃零食，「我兒時非常幸福，因為父母也很愛吃，亦喜歡見到兒子吃得開心，所以他們會買很多零食給我和哥哥吃。」

朱栢康的配音經驗非常豐富，「我很感恩亦很多謝之前給我配音機會的人。」（《愉快動物餅大電影》宣傳圖）

肥腸與大象100% match

肥腸(徐浩昌)首次為動畫獻聲，聲演智慧型男神大象，「我與大象的外在當然100% match，其實內在性格也很相似，當有事情發生我都會保持冷靜，像大哥哥般照顧大家。」